Как превратить салат в кулинарный шедевр: 10 советов

Иногда салат — это не просто салат. Следуя нашим простым советам, вы сможете готовить крутые авторские салаты, всякий раз превращая это блюдо в уникальный кулинарный шедевр.

Продумывание салата похоже на простую математику. Необходимо, чтобы в блюде содержалось определенное количество конкретных ингредиентов, и от соблюдения этого правила зависит успех будущего салата.

Если вы хотите превратить салат в полноценное блюдо, добавляйте в него крупу (это может быть кускус или булгур) или лапшу. Расставьте акценты с помощью острых, сладких или пряных ингредиентов. А разнообразить текстуру салата помогут мягкие составляющие, такие, как авокадо или брынза.

Констраст температур всегда делает салат более сложным и интересным блюдом. Такое правило применимо ко многим салатам, эффект «перепада» температур с удовольствием используют многие рестораны, вот и мы рекомендуем взять на вооружение этот совет.

Жареные на гриле овощи, куриное и прочее мясо, а также самые разные морепродукты составят идеальную компанию свежей зелени. Так называемые «теплые салаты» неизменно хорошо получаются из молодого картофеля (как на картинке ниже).

Вкусный салат — хрустящий салат! Аппетитного хруста можно добиться как при помощи щепотки сухариков, кунжутных или тыквенных семечек, или, к примеру, раскрошенных орехов, так и добавив больше листьев салата.

Промыв салатные листья, дайте им полностью обсохнуть, а добавляя их в свое блюдо, рвите прямо руками: эти советы помогут сохранить свежесть, вкус и текстуру нежной зелени.

На кухне у каждой хозяйки есть специальная коробочка с пряностиями и приправами. Если вы привыкли доставать ее только тогда, когда готовите горячие блюда, то вот вам еще один повод лишний раз ей воспользоваться.

С пряностями важно соблюдать меру, но и не «мельчить». Добавляйте в салат тмин, кориандр, орегано и паприку, а чтобы не переборщить с пряностями, пробуйте прямо в процессе приготовления.

Если вы хотите приготовить сытный салат, который можно будет подать как самостоятлеьное блюдо, обязательно включите в его состав белковые ингредиенты.

Мясоеды оценят салаты с куриной грудкой, рыбой или, например, говядиной, а веганы будут в восторге от салатов с фасолью, нутом, тофу и другими богатыми источниками растительного белка.

Действительно, оливковое масло прекрасно дополняет любой салат, но если вы до сих пор не пробовали никакого другого растительного масла — отставьте оливковое масло и срочно приступайте к экспериментам.

Кунжутное, миндальное, соевое, виноградное, кукурузное, кокосовое и другие масла приятно удивят вас своим уникальным вкусом и рядом полезных свойств.

Красивая подача во многом определяет успех вашего блюда. Тарелки, приборы и оформление салата имеют огромное значение. Для того, чтобы салат выглядел ярко и аппетитно, наполняйте его яркими красками. Используйте разноцветные яркие овощи: помидоры черри, мелкую морковь, желтый и красный болгарский перец, красный лук.

Нет ничего лучше домашних заправок. Вы можете самостоятельно разнообразить свой гастрономический репертуар, готовя дома простые миксы типа «растительное масло с зеленью и чесноком» или «растительное масло с мёдом и дижонской горчицей».

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Зачастую именно зелень придает салату стильный объем и, что называется, «весомость», и это уже не говоря о колоссальном количестве витаминов и минералов, в этой зелени содержащихся.

Рекомендуем для основы салата брать именно зелень: это может быть, к примеру, шпинат или руккола.

Лимонный сок может стать достойной заменой дорогим бальзамическим уксусам. Любая смесь овощей, а также салаты, содержащие морепродукты или рыбу, только выиграют от свежих ноток лимона и его яркой кислинки.

Приятный бонус: используя лимонный сок, вы сможете сохранить аппетитный внешний вид некоторых ингредиентов салата, поскольку лимон не позволит срезам фруктов потемнеть.