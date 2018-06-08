Почему полезна паста тахини и как ее приготовить?

Очень многие продукты на нашей кухне подчас остаются недооцененными. При том, что даже несмотря на небольшой размер могут принести огромную пользу всему организму. В числе таких продуктов семена кунжута.

Представьте только: эти старейшие посевы масличных культур культивируются в мире более 3 500 лет! Еще в древние времена люди убедились не только во вкусе кунжута, но и в его пользе. Кунжут богат кальцием, железом, магнием, фосфором, марганцем, медью, цинком, витамином В1 и В6.

Кунжут обычно добавляют в салаты и суши, в панировку и всевозможную выпечку — от хлеба до печенья. А на основе тахини делают вкуснейшие соусы для мясных и рыбных блюд и заправки для салатов. Что такое тахини? Это питательная паста на основе кунжута, широко используемая в восточной и средиземноморской кухне.

Масло семян кунжута снижает артериальное давление, помогая уменьшить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и предотвратить различные сердечные заболевания. Кроме того, магний, которым богат кунжут, давно известен как сосудорасширяющий агент, снижающий кровяное давление. Даже небольшая порция кунжута содержит до 25% рекомендуемой дневной нормы магния.

Полезные вещества, содержащиеся в тахини, уменьшают риск развития диабета и помогают облегчить симптомы у пациентов, страдающих этой болезнью. Кроме того, доказано, что кунжутное масло регулирует уровень инсулина и глюкозы в организме и повышает функциональность различных лекарств для лечения диабета.

Впечатляющее содержание в тахини цинка, кальция и фосфора помогает сохранить здоровье костей. Эти минералы являются неотъемлемыми компонентами при создании новой костной материи и укреплении костей, которые могут быть ослаблены травмами или развивающимися болезнями (например, остеопорозом).

Высокое содержание меди в семенах кунжута позволяет справиться с воспалениями в суставах, костной ткани и мышцах, тем самым уменьшая боль. Кроме того, медь является важным минералом для укрепления кровеносных сосудов, а еще она необходима для правильного усвоения железа — ключевого компонента гемоглобина. Поэтому необходимое количество меди в организме гарантирует, что все системы получают достаточное количество кислорода для правильной работы.

Кунжут содержит высокий уровень цинка — важного компонента в образовании коллагена, который укрепляет мышечную ткань и волосы и сохраняет молодость кожи. Доказано, что масло семян кунжута предотвращает появление солнечных ожогов на коже и борется с признаками преждевременного старения.

А еще кунжутная паста улучшает пищеварение, уменьшая риски желудочно-кишечных заболеваний и рака, ускоряет обмен веществ и за счет антибактериального действия защищает полость рта от разных болезней.

Конечно, кунжутную пасту можно купить в магазине. Но, во-первых, цена ее будет довольно высока, во-вторых, из-за длительного и не всегда правильного хранения на полках магазинов тахини часто начинает горчить.

Избежать этого просто — приготовьте пасту самостоятельно. Чаще всего для приготовления тахини используют белые очищенные семена кунжута. Необработанные семена содержат чуть больше питательных веществ, но такая паста может горчить и она получается грубоватой по текстуре.

Масло при приготовлении тахини добавляют нечасто, потому что кунжут и так достаточно калориен. Однако именно масло позволяет создать кремообразную, нежную пасту. Если все же решитесь, лучше добавить оливковое масло, масло виноградных косточек или немного кунжутного. Чаще в блендер кладут одновременно и кунжут, и масло. Однако если семена предварительно измельчить, паста будет нежнее.

Почти все повара рекомендуют слегка обжарить кунжут перед приготовлением тахини, потому что это помогает раскрыть легкий ореховый аромат семян. Лучше обжаривать их на сковороде, так как из-за маленького размера в духовке их очень просто сжечь.

Измельчать кунжут рекомендуют при помощи блендера или кухонного комбайна. В качестве альтернативы можно использовать ступку и пестик, но этот процесс, конечно, более трудоемок.

Высыпьте кунжут на сухую сковородку и слегка поджарьте на среднем огне, часто помешивая деревянной ложкой. Вам потребуется около 5 минут, кунжут должен стать слегка золотистым и очень ароматным.

Снимите поджаренные семена с плиты, пересыпьте на большую тарелку и дайте им полностью остыть.

Добавьте в блендер 2 столовые ложки оливкового масла. Измельчайте еще 1-2 минуты. Смесь должна стать пышной и гладкой.

В готовую пасту можно добавить соль или сахар по вкусу.

Если хотите поэкспериментировать со вкусами, в тахини можно добавить немного лимонной цедры или измельченный имбирь. В соленую пасту иногда добавляют чеснок и перец.

После приготовления тахини нужно переложить в плотно закрывающуюся банку или герметичный контейнер. Хранить пасту в холодильнике можно в течение месяца. Если на поверхности пасты появляется масло, периодически перемешивайте тахини.