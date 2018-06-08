10 продуктов для красивой кожи

Часто люди тратят большие суммы денег на косметические средства, но все равно не могут сделать свою кожу идеальной. Акне, тусклый цвет лица, круги под глазами, сухость кожи — это следствие недостатка питания. Красота кожи зарождается внутри организма на молекулярном уровне. Эти десять продуктов являются основой питания для красоты и здоровья кожи.

Красный болгарский перец

Красный сладкий перец вкусен при любом способе приготовления и в сыром виде, одного плода достаточно для того, чтобы дать человеку суточную норму витамина С. На этом польза болгарского перца не заканчивается, он содержит много клетчатки, витамин В6 и каротиноиды, необходимые для кожи вещества. Каротиноиды подавляют воспаления, поэтому они эффективны при акне, а также способствуют усилению притока крови к капиллярам в коже, благодаря чему останавливают образование морщин. В придачу ко всему красный перец содержит мало калорий, в одной порции будет не более 30 калорий, что идеально для диетического питания, а пищевые волокна приносят чувство насыщения.

Темный шоколад

В настоящем темном шоколаде содержится не менее 80% масла какао, в нем молока, сахара и других добавок, такой продукт будет полезен для кожи при умеренном употреблении. Если съедать по 30 граммов темного шоколада в день, то состояние кожи заметно улучшится. Эффект достигается благодаря жирным кислотам и антиоксидантов, когда их не хватает, кожа начинает шелушиться и становится беззащитной пере солнцем. Какао масло обладает свойством расширять кровеносные сосуды, усиливая приток крови ко всем тканям, в том числе и к коже.

Лосось

Употребление лосося полезно не только для кожи, эту рыбу можно сравнить с естественным антидепрессантом, снимающим тревожность и стресс. Для кожи ценно высокое содержание омега-3 жирных кислот, эти вещества оказывают противовоспалительный эффект и омолаживают кожу, увлажняя ее изнутри. Увлажняющий эффект от употребления лосося распространяется не только на кожу, но и на волосы, помимо этого порция лосося обеспечивает организм дневной нормой витамина D. Недостаток витамина D делает кожу безжизненной и некрасивой, также он необходим для поддержания здоровья сердца и плотности костей.

Кокосовое масло

Единственный источник насыщенных жиров растительного происхождения, около 90% калорий в кокосовом масле приходится на растительные жиры. Помимо жирных кислот масло содержит витамин Е, один из главных элементов для здоровья кожи, без него клетки не смогут удерживать влагу. Также в состав входит лауриновая кислота, обеспечивающая антибактериальные свойства и защиту от вирусов.

Для улучшения состояния кожи достаточно употреблять по столовой ложке кокосового масла в день.

Зеленый чай Напиток, наполненный антиоксидантами и уникальными аминокислотами под названием L-теанин, обладающими свойствами расслаблять и снимать стресс. При заваривании горячей водой листья зеленого чая отдают в воду катехины, особые антиоксиданты, омолаживающие организм, в том числе и кожную ткань.

Шпинат

Вкус шпината многим не нравится, но его нужно включить в ежедневное меню хотя бы ради своей кожи. Из шпината кожа будет получать хлорофилл, фолиевую кислоту, железо, витамины А, С, Е, магний, много растительного белка и клетчатки. Антиоксиданты в составе шпината эффективно борются с естественным старением, а также очищают кожу, выводя загрязнения изнутри.

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Семена

Семена подсолнечника и тыквы богаты растительным белком, селеном, магнием и витамином Е. В сочетании белок и селен способны уменьшить имеющиеся морщины, а магний и витамин Е увлажняют кожу, не допуская появления новых морщин. В семенах льна и чиа польза растительного протеина сочетается в жирными кислотами омега-3. Семена удобно употреблять в пищу, так как их можно добавить практически в любое блюдо.

Сельдерей

Польза от сельдерея обусловлена клетчаткой и большой концентрацией витамина К, употребление сельдерея нормализует кровообращение, в том числе и микроциркуляцию крови в клетках кожи, а также снижает уровень стресса. Большая часть стебля сельдерея — это вода, что полезно при шелушении и сухости кожи, ежедневное употребление сельдерея не допускает обезвоживания.

Папайя

Плоды папайя очень питательны, но при этом содержат немного калорий, не более 39 калорий на 100 грамм. Производители часто включают этот фрукт в состав косметических средств, но он будет более полезен при употреблении внутрь. В отличие от других фруктов папайя содержит мало сахаров, но при этом много витамина С и бета-каротина. Особенно полезной папайя будет в летних период, фрукт обеспечивает защиту от солнечного ультрафиолета.

Морковь

Полезна для здоровья кожи и глаз, обладает свойством очищать кожные поры, а также ускорять регенерацию верхнего слоя кожной ткани. Именно в верхнем слое собираются остатки кожного жира и отмершие клетки, от его состояния зависит внешний вид кожи. В моркови много антиоксидантов и бета-каротина, работая совместно, они оказывают профилактику развития рака кожи.

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