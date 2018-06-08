На всеармейском конкурсе «Полевая кухня» пекари изготовили более 500 мелкоштучных хлебобулочных изделий 

Военным поварам предлагались следующие продукты: пшеничная мука, сухие дрожжи, молоко, сахар, соль, масло коровье, рыба свежая, мясо куриное, какао, шоколад, корица и другие, всего более 20 наименований.
На всеармейском конкурсе «Полевая кухня» военные пекари изготовили более 500 мелкоштучных хлебобулочных изделий, соревнование проходит на базе Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения.
Военным поварам предлагались следующие продукты: пшеничная мука, сухие дрожжи, молоко, сахар, соль, масло коровье, рыба свежая, мясо куриное, какао, шоколад, корица и другие, всего более 20 наименований.
Каждая команда испекла 10 видов хлебобулочных изделий, таких как различные булочки, кренделя, рогалики, круассаны, мафины, пирожки с рыбой и мясом.
Судьи высоко оценили профессионализм и творческий подход в приготовлении кулинарных шедевров, особо отличились пекари 344 военной школы поваров.
Лучшие повара вооруженных сил России примут участие в Международном конкурсе «Полевая кухня».