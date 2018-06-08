Ещё
На всеармейском конкурсе «Полевая кухня» пекари изготовили более 500 мелкоштучных хлебобулочных изделий
Далее:
Читайте также:
Ещё

На всеармейском конкурсе «Полевая кухня» пекари изготовили более 500 мелкоштучных хлебобулочных изделий 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военным поварам предлагались следующие продукты: пшеничная мука, сухие дрожжи, молоко, сахар, соль, масло коровье, рыба свежая, мясо куриное, какао, шоколад, корица и другие, всего более 20 наименований.
На всеармейском конкурсе «Полевая кухня» военные пекари изготовили более 500 мелкоштучных хлебобулочных изделий, соревнование проходит на базе Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения.
Военным поварам предлагались следующие продукты: пшеничная мука, сухие дрожжи, молоко, сахар, соль, масло коровье, рыба свежая, мясо куриное, какао, шоколад, корица и другие, всего более 20 наименований.
Каждая команда испекла 10 видов хлебобулочных изделий, таких как различные булочки, кренделя, рогалики, круассаны, мафины, пирожки с рыбой и мясом.
Судьи высоко оценили профессионализм и творческий подход в приготовлении кулинарных шедевров, особо отличились пекари 344 военной школы поваров.
Лучшие повара вооруженных сил России примут участие в Международном конкурсе «Полевая кухня».
ТК «Звезда»: последние новости
Названы 10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет Восемь новых полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04 поступили в ЦВО по гособоронзаказу Участники всеармейского конкурса «Полевая кухня» соревнуются в выпечке хлеба
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Бритни Спирс выглядит в бикини и без макияжа5
Почему анальный секс — это не страшно54
32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы4
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Меган Маркл в варианте плюс-сайз
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
05:01
Как понять, что вы живете не в первый раз
Психология
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
00:13
32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы
Звёзды
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение