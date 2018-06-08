Сыры с белой и голубой плесенью привезут на «Город ремесел» мастера кулинарного искусства из Чагодощенского района

Местные аналоги «Дорблю» и «Камамбера», полюбившиеся вологжанам и гостям из Франции и Италии, доставят из личного подсобного хозяйства Терентьевых. На международный ремесленный фестиваль кулинары приедут в третий раз. Продегустировать предложат сыры из козьего молока, которые производят более шести лет.

В ассортименте хозяйства молодые и зрелые сорта сыров, всего более десятка. Их изготавливают по технологическим картам, однако вкус каждой партии разный — зависит от времени года и вида трав, которыми питаются козы. В стаде 30 животных, сырье для сыров вырабатывают только треть из них. По вкусовым характеристикам и составу сыры ничуть не уступают дорогим зарубежным аналогам.

«В прошлом году на фестиваль мы привозили весь ассортимент сыров с белой и голубой плесенью. Продукцией заинтересовались гости областной столицы, итальянцы и французы продегустировали сыры и увезли с собой несколько килограммов разных сортов. Общались мы через переводчика, туристам понравилась продукция, и они отметили, что такие сыры из козьего молока больше не производятся нигде», — рассказала мастер кулинарного искусства из Чагодощенского района Наталья Терентьева.

Богатый вкус сыров обусловлен вольным выгулом стада, козы пасутся на территории хозяйства, занимающей 8,5 гектара. Объем продукции ограниченный, за трехдневку вырабатывают 120 литров молодых сыров, которые варят в двух сыроварнях, один месяц уходит на изготовление зрелых сортов. В продукт добавляют закваску, она позволяет надолго сохранить свежесть без рассола.

Кулинары Вологодчины представят свою продукцию в шатре у стен Вологодского кремля. Продегустировать и приобрести предложат также цукаты и желе из овощей и фруктов, молочные сладости, пастилу ручной работы и зерновой бездрожжевой хлеб. В большом шатре продукцию представят более десятка мастеров кулинарного искусства.

Напомним, фестиваль «Город ремесел» состоится в Вологде с 29 июня по 1 июля. Помимо конкурсной программы, много интересного ждет вологжан и гостей города — открытие новых арт-объектов, ярмарка, шоу, мастер-классы, выступления звезд.

Генеральным партнером праздничных мероприятий в рамках Дня города выступает компания «Макси».