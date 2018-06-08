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В Кремле похвастались реанимацией советского пломбира
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В Кремле похвастались реанимацией советского пломбира 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Торговый дом «Кремлевский» Управления делами президента России объявил о выпуске шести видов мороженого, среди них — пломбир «кремлевский», сообщает ТАСС.
«Пломбир изготовлен по заказу Торгового дома «Кремлевский» и имеет маркировку «Выбор Кремля»», — сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова. Производитель нового мороженого был определен исходя из его возможности максимально точно воспроизвести оригинальный советский рецепт, уточнила она.
При производстве пломбира были «объединены лучшие традиции советского производства и современные технологии», отметила Крылова. Мороженое выпускается по оригинальному рецепту 1950-х годов прошлого века и соответствует как ГОСТ 117-41 1941 года, так и современному ГОСТ 31457 2012 года.
«Выбором Кремля» стали обычный пломбир в вафельном стаканчике, шоколадный пломбир в вафельном стаканчике, пломбир в сахарном рожке, пломбир с вишневым вареньем в сахарном рожке, пломбир крем-брюле в сахарном рожке и пломбир эскимо. «В составе только натуральные ингредиенты — цельное и сгущенное молоко, сливки, сливочное масло, сахар, агар-агар и ванилин» — отметила Крылова.
«Кремлевский» пломбир можно купить в кафе, подведомственных Управлению делами, а также в крупных торговых сетях.
Торговый дом «Кремлевский» создан в 2000 году. Предприятие является правообладателем 85 товарных знаков, включающих слово «Кремлевский» и производные словосочетания.
По версии «Росконтроля», сейчас самым вкусным российским мороженым может считаться «Золотой стандарт».
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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