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На набережной Хабаровска будут свежие малосольные огурчики
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На набережной Хабаровска будут свежие малосольные огурчики 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На международной выставке-ярмарке «Наш выбор 27», которая пройдет в Хабаровске на набережной Амура 10-11 июня свою продукцию представит Мария Коновалова из села Матвеевка Хабаровского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Она занимается засолкой грибов, помидоров, огурцов. У семьи — большое подсобное хозяйство. Есть теплица и тридцать соток земли, где Мария Коновалова и ее мама Елена Алексеевна выращивают овощи. Так что огурцы, помидоры и баклажаны у них свои. А вот грибы семья закупает у сборщиков в отдаленных селах.
— Мы солим грузди, маслята, подберезовики, подосиновики, — сказала корреспонденту АИ «Хабаровский край сегодня» Мария Коновалова. — У нас старые, проверенные рецепты. Грибы получаются вкусные. А когда вырастут свои овощи, делаем заготовки и из них. И еще закупаем. В год мы готовим полторы тонны овощей и грибов.
Свои соленья Мария продает на ярмарке выходного дня в «Экодоме». У нее есть постоянные покупатели, которые однажды попробовав грузди или те же фаршированные баклажаны, возвращаются. Все приготовлено по-домашнему, просто, как у бабушки в детстве. Конечно, занятие Марии Коноваловой — сезонное, но уже сейчас она готова порадовать посетителей ярмарки первой засолкой — вкусными малосольными огурчиками и помидорами. Мария думает о том, как расширить свой бизнес — выпускать продуктов больше и по самым разным рецептам. И тут ей помогает муж. Подвала, который есть в хозяйстве, уже мало. Муж строит хранилище, чтобы можно было делать большие запасы овощей на зиму и хранить заготовки. Так что у покупателей будет выбор.
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