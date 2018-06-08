Какие продукты категорически нельзя смешивать

Когда человек по-настоящему голоден, он вряд ли будет привередничать за столом и думать о сочетаниях продуктов. Но вот в обычной жизни лучше всё-таки заранее продумывать меню, потому что некоторые продукты в неправильных сочетаниях могут вызвать проблемы с пищеварением.

1. Если вы сначала выпьете сладкую газировку, а потом будете пить молоко, то подготовьтесь к сильному дискомфорту в животе.

2. Фрукты, которые вы съедите на десерт после основных блюд, провоцируют трудности с перевариванием еды.

3. Крахмалистые продукты в смеси с кислыми теряют питательную ценность и чрезмерно ускоряют процессы пищеварения.

4. Аналогичные проблемы вызывает сочетание мяса и сладких фруктов.

5. Если вы привыкли завтракать чашкой кофе и ржаным тостом с маслом, то знайте, что это бесполезная еда. Кофеин препятствует всасыванию полезных элементов, поэтому такой завтрак — всего лишь пустые калории.

6. Смесь алкоголя и кока-колы — отличный способ моментально опьянеть, а утром получить тяжелейшее похмелье.

7. Пиво и солёный арахис — классическое сочетание. Но вряд ли вы обрадуетесь, узнав, что пиво нейтрализует все полезные свойства орехов. После такого перекуса желудок будет забит довольно тяжелым для переваривания грузом.