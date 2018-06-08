Вредная еда, о пользе которой врут в интернете ​

Питаться здоровой пищей, обходить за версту фастфуд и вчитываться в состав на упаковке стало правилом хорошего тона. Ажиотаж вокруг этой темы породил тьму рекомендаций о том, что нужно держать в холодильнике. Увы, не все советы соответствуют действительности и не вся еда с хорошей репутацией полезна. Anews разбирался, о пользе каких продуктов в Сети врут.

Кефир со специями

Женские сайты не перестают нахваливать коктейль красивой фигуры — кефир и специи. Якобы если добавлять в кисломолочный напиток острый перец и пить его регулярно, о проблемах с пищеварением и фигурой можно забыть.

Что не так?

Неважно, какой объем коктейля будет выпиваться, метаболизм он все равно не разгонит. Впрочем, похудеть на пару килограммов кефир с перцем поможет — за счет диареи. Именно ее и спровоцирует «полезный» коктейль при регулярном употреблении.

«Свежий кефир со специями может давать послабляющий эффект. Обмен веществ нельзя уско­рить никакими пищевыми продуктами и лекарствами и уж тем более щепоткой специй. Обмен веществ ускоряется только под влиянием физических нагрузок», - говорит исполнительный директор Национальной ассоциации диетологов Михаил Зейгарник.

Отруби

Отруби или измельченная твердая оболочка зерна — продукт не особо вкусный. Тем не менее, он считается полезным. Отруби рекомендуют есть всем, кто не знает, как похудеть, ну и просто стремится быть здоровым. Главным плюсом этой еды называют высокое содержание клетчатки и способность «очищать» кишечник.

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Что не так?

Если есть отруби для разнообразия, скажем, пару раз в месяц, ничего плохого не произойдет. Другое дело — ставить их на стол каждый день. В этом случае вроде бы полезный продукт превратится в «скраб» для кишечника, будет мешать всасыванию полезных микроэлементов и витаминов, просто выводить их.

«Пациентам с запорами я разрешаю отруби максимум три раза в месяц по одной столовой ложке, разведенной в стакане кефира. Клетчаку лучше брать из зелени, овощей, ягод — в малине, например, ее очень много. Не вижу необходимости покупать отруби, когда все можно получить из обычных продуктов», - объясняет врач-диетолог Ирина Яблонская.

Сладости на фруктозе

Считается, что их можно есть почти сколько угодно, потому что фруктоза не способствует набору лишнего веса и не повышает уровень сахара в крови.

Что не так?

У сладкого на фруктозе есть большой минус — оно стимулирует аппетит. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии. Ученые провели эксперимент: одной группе людей дали поесть десерт на фруктозе, а второй — содержащий глюкозу. После того как добровольцы расправились со сладким, им стали показывать картинки высококалорийной еды. В это же время исследователи сканировали мозг участников.

В результате выяснилось, что те, кто поел сладости на фруктозе, хотел есть больше, чем другие — чувство аппетита у этих людей разыгрывалось гораздо активнее.

Сладости для диабетиков

Похожая история, когда в конфеты и печенье вместо сахара добавляются его заменители: ксилит или сорбит. Некоторые считают, что десерты с сахарозаменителем полезнее, так как страхуют от набора лишнего веса.

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Что не так?

Калорийность сладостей для диабетиков почти такая же, как и у обычных. Поэтому увлекаться ими — значит обрекать себя на лишний вес.

«Если вы не страдаете диабетом, особой разницы нет. Дальше — выбор за вами. Если диабетические сладости стоят дороже, переплачивать точно нет смысла. Но если они нравятся вам на вкус, почему бы и не покупать их понемногу, когда очень хочется. Кстати, как и в случае с обычными сладостями, тем, кто не хочет поправляться, лучше выбирать изделия без муки. То есть диабетический мармелад или джем безопаснее для фигуры, чем диабетические вафли или торт», - объясняет врач-диетолог Инна Дружкова.

Овощной салат

Взял пару огурцов, пару томатов, лук, растительное масло — легкое и полезное блюдо готово. Вкусно, некалорийно (менее 90 калорий на 100 граммов) и главное — никакой тяжести в животе.

Что не так?

Огурцы и помидоры лучше употреблять по отдельности в разные приемы пищи. Во-первых, от смешивания нет никакой пользы, а во-вторых, такой микс может вызывать повышенное газообразование. Хорошая новость в том, что подобная реакция возникает не у всех и зависит от флоры кишечника.

Батончики мюсли

Смешивать овсянку, орехи и фрукты придумал еще в XX веке швейцарский врач-диетолог Максимилиан Оскар Бичер-Беннер. В свое время он пропагандировал здоровое питание и диету, в которой не было белого хлеба и практически не присутствовало мясо.

Для приготовления мюсли Беннер брал сухую овсянку, орехи, тертое яблоко и заливал все это апельсиновым соком. С тех пор за блюдом на основе овсянки закрепилась репутация здоровой еды. А со временем она распространилась на все продукты, так или иначе связанные с блюдом швейцарца.

В том числе — популярные нынче батончики, которые в интернете часто рекомендуют в качестве «полезного» перекуса.

Что не так?

С мюсли доктора Беннера все так: вкусные, питательные, полезные. А вот магазинные батончики содержат искусственные красители и сахар. Некоторые производители и вовсе используют шоколадную глазурь: как снаружи, так и внутри. В 100 граммах такого перекуса может содержаться до 400 калорий. Для сравнения: в спагетти болоньезе — 385 калорий.

Кокосовое масло

Твердый растительный жир из орехов кокосовой пальмы часто называют суперфудом, иными словами — продуктом с высоким содержанием разных полезных веществ. Якобы кокосовым маслом можно и нужно заменять любое другое масло.

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Что не так?

В кокосовом масле много насыщенных жиров. Даже больше, чем в сале или сливочном масле, заявляют в «Американской ассоциации сердца». Сравните: в подсолнечном масле содержится 63% насыщенных жиров, в говяжьем жире — 50%, а в кокосовом масле — 82%.

Если есть модное в интернете масло постоянно, возникнет риск появления сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения уровня «плохого» холестерина.

Неправильная овсянка

С самого детства нам твердили, что с утра нужно есть кашу. Желательно овсянку, ведь она богата клетчаткой и полезными микроэлементами. Идеальный завтрак: быстро, полезно, сытно. Жаль, после этого не уточняли, что овсяная каша должна быть «простой и долгой», а не «быстрой и с добавлением сушеных ягод».

Что не так?

Если говорить о простой овсяной крупе, которую нужно варить 25 минут, то все в порядке. Такая каша действительно полезна и хороша для начала дня. Но чаще всего адепты здоровых завтраков под овсянкой подразумевают кашу быстрого приготовления. Ту, которую нужно либо просто залить кипятком или горячим молоком и подождать, либо варить 2-3 минуты.

Проку от такой овсянки мало. Во-первых, в ней мало полезных пищевых волокон.

«При производстве таких каш сырье подвергается очень глубокой гидротермической обработке. Нужно это для того, чтобы все пищевые вещества крупы довести до полной кулинарной готовности и как можно сильней разрушить межклеточные перегородки», - объясняет аспирант НИИ питания РАМН, врач-диетолог Наталья Павлюк.

Во-вторых, у быстрой каши очень высокий гликемический индекс. Сравните: у обычной овсяной каши — 30-35, а у той, что нужно варить пару минут, все 70. Это значит, что она резко повышает уровень сахара в крови, что в итоге приводит к отложению в организме лишнего жира.

«Овсянку быстрого приготовления по составу можно сравнить со сладостями», — резюмирует диетолог Наталья Павлюк.