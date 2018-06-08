Названы полезные и опасные для пустого желудка продукты

Слизистая оболочка пустого желудка по-разному реагирует на различные, даже самые полезные, продукты. Нередко употребление определенной пищи за завтраком может вызвать диарею, спровоцировать нарушение кислотности.

Диетологи предложили перечень опасных для пустого желудка продуктов, куда вошли томаты, газированные напитки, кофе, острые специи, йогурты, цитрусовые, а также составили список полезной в утреннее время пищи, включив в него яйца, овсянку, мед, орехи, гречневую кашу и чернику.

Среди продуктов, компоненты которых разрушают слизистую оболочку «голодного» желудка, лидируют томаты. В овоще содержится танин, повышающий выделение желудочной кислоты, что увеличивает риск образования язв. Подобный эффект вызывает кофе, выпитый на голодный желудок. Не рекомендуют диетологи употреблять его и сразу же после еды, так как это препятствует усвоению полезных микроэлементов. Бодрящий напиток принесет больше пользы через два часа после принятия пищи.

Цитрусовые, съеденные натощак, провоцируют обострение проблем желудочно-кишечного тракта. Употребление свежевыжатых соков повышает аппетит, стимулируя обильное выделение желудочного сока, и ведет к повышению уровня сахара в крови.

Неприятностей не избежать, если пить газированные или сладкие напитки до еды. Они не только провоцируют воспаление слизистой оболочки, но и снижают кровоснабжение пищевода. К подобным негативным последствиям ведет и употребление натощак острых специй, а йогурт, съеденный на голодный желудок, теряет полезные свойства из-за разрушения желудочной кислотой полезных бактерий.

Натощак можно позволить себе вареные или жареные яйца, обволакивающую желудок овсянку, нормализующие кислотность орехи, улучшающую пищеварение гречневую кашу, регулирующую микрофлору поленту. Хорошо переносится пищеварительной системой ускоряющая метаболизм и регулирующая давление черника.

Полезным для сердца арбузом можно заменить полноценный завтрак благодаря содержащимся в нем воде минералам и воде. Съеденный натощак мед, обладающий антибактериальными свойствами, полезен для иммунитета и пищеварения.