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Быстрый пирог с мясом и грибами
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Быстрый пирог с мясом и грибами 

7dach.ru 47 минут назад
Фото: 7dach.ru
Предлагаю приготовить очень сытный и быстрый пирог, который удобно взять с собой на пикник.
Для приготовления пирога необходимы следующие продукты:
Сметана — 200 г  Масло сливочное — 150 г (размягченное)
Яйцо — 3 шт.
Сода — на кончике ножа
Соль — по вкусу
Мука — примерно 1,5 стакана
Для начинки:
Фарш — 500 г  Грибы — 200 г  Лук — 1-2 шт.
Яйцо — 1 шт.
Соль, специи — по вкусу
Грибы можно использовать любые, в данном случае у меня консервированные шампиньоны. Приготовление: Начнём с начинки. На сковороде обжариваем фарш, солим-перчим. Отдельно обжариваем грибы с луком. Смешиваем фарш и грибы, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Добавляем яйцо и тщательно вымешиваем. Займёмся тестом. В глубокой миске соединяем сметану, сливочное масло, яйца, соду и соль. Хорошо смешиваем, добавляем частями муку. Тесто должно быть консистенции густой сметаны.
Жаровню застилаем бумагой для выпечки. Выкладываем часть теста, фарш, закрываем остатками теста.
Разравниваем.
Выпекаем в хорошо разогретой духовке 30-40 минут до золотистой корочки. Я сначала устанавливаю температуру 220ºC, потом убавляю до 180ºC. Готовность проверяем зубочисткой.
Пирогу даём остыть. Холодный пирог разрезаем на небольшие порционные куски.
Внимание! Пирог очень калорийный! К нему идеально подходит кетчуп от «Махеевъ». Приятного аппетита!
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