Топленые сливки, топленая сметана — летние вкусы от «Эго»

Фото предоставлено пресс-службой Павловского молочного завода «Эго»Топленые сливки, топленая сметана — летние вкусы от «Эго»Утро, которое начинается с чашки кофе, обещает стать успешным. Особенно, если добавить в кофе чуть-чуть натурального молока. Еще лучше — топленого молока «Эго». В идеале, конечно, подошли бы топленые сливки… И они подойдут!

В июне известные российский молокозавод «Эго» (кстати, располагается он в Нижегородской области) запускает новую линейку топленых продуктов: топленые сливки, топленую сметану и топленый творог.

— Мы не изобрели ничего нового, напротив — вернулись к исконно русским рецептам, — говорит генеральный директор молочного завода Юлия Сергеенкова, — сегодня наши бестселлеры — ряженка и топленое молоко — с каждым месяцем увеличивают объемы продаж. Но однажды одна из покупательниц сказала мне: «У вас очень вкусное топленое молоко — когда пью кофе, добавляю туда только его. Но все-таки хочется чуть побольше жирности. Скажите, а бывают топленые сливки?» — и я поняла, что нужно возрождать традиции.

В те времена, когда холодильников еще не было, лучшим способом «консервации» продуктов была русская печь. В печи их томили — подолгу, на невысокой температуре. И после этого продукт можно было отправлять в подпол: там уже он отлично хранился.

Но при этом топленые сливки, молоко, сметана получались еще и вкуснее. Они приобретали ту едва уловимую сладость, которую, попробовав еще раз, непременно хочется продегустировать вновь.

И такая возможность теперь будет у каждого.

Топленые сливки — идеальная пара для чая или кофе (и они специально будут выпускаться в небольших упаковках по 120 или 200 граммов).

Топленый творог — уже готовый десерт, максимум, что можно — добавить к нему ягод и фруктов. Впрочем, можно и сделать сырники, и ватрушку — что душа пожелает.

Топленая сметана — идеальное дополнение к десертам: ягодам, творогу, оладьям, блинчикам… В ней нет той кислинки, что встречается в сметане обычной, зато есть вкусная (а главное — полезная) сладость.

Купить новые продукты из линейки «Эго» можно во всех федеральных торговых сетях.

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