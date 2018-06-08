Ещё
Цены на курицу и яйцо снижаются в Приморье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цены на курицу и яйцо снижаются в Приморье 

АиФ-Владивосток 3 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Приморье продолжают снижаться цены на курицу. Килограмм мяса птицы можно приобрести за 68 рублей.
По информации краевого департамента лицензирования и торговли, за минувшую неделю в супермаркете «Три кота» курица подешевела на 17 рублей.
«Приморцы здесь могут приобрести килограмм курицы по самой выгодней цене — 68,5 рублей», — проинформировали в ведомстве.
Супермаркет «Реми» снизил цены на куриное яйцо — до 49 рублей за десяток. Также здесь выгоднее всего покупать свинину, молоко, растительное масло.
«Килограмм свинины здесь стоит 210 рублей, литр молока — 58,5, бутылка растительного масла — 63 рубля. Килограмм риса и сахара стоит 53 и 43 рубля соответственно», — добавили специалисты.
Самый дешевый картофель продается в «Михайловском» — 24 рубля за килограмм.
Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе — Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям — поставил задачу врио губернатора региона Андрей Тарасенко.
«Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — подчеркнул врио Губернатора.
Так, между товаропроизводителями и торговыми сетями подписаны соглашения, которые зафиксировали доступные цены на молоко и молочные продукты.
Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что следующим шагом должно стать наращивание экспорта продукции сельского хозяйства, а также необходимо повысить обеспеченность страны мясом, молоком и овощами.
АиФ-Владивосток: последние новости
В Приморье женщина родила тройню в 51 год Вырви глаз у ближнего Семья - превыше всего
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самой сексуальной стала модель с 4-м размером13
Кто вы, «сова» или «жаворонок»
У Анастасии Квитко «скачут» импланты9
Почему анальный секс — это не страшно55
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов31
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
01:18
Самой сексуальной стала модель с 4-м размером
Звёзды
05:01
Как понять, что вы живете не в первый раз
Психология
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение