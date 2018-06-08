Цены на курицу и яйцо снижаются в Приморье

В Приморье продолжают снижаться цены на курицу. Килограмм мяса птицы можно приобрести за 68 рублей.

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, за минувшую неделю в супермаркете «Три кота» курица подешевела на 17 рублей.

«Приморцы здесь могут приобрести килограмм курицы по самой выгодней цене — 68,5 рублей», — проинформировали в ведомстве.

Супермаркет «Реми» снизил цены на куриное яйцо — до 49 рублей за десяток. Также здесь выгоднее всего покупать свинину, молоко, растительное масло.

«Килограмм свинины здесь стоит 210 рублей, литр молока — 58,5, бутылка растительного масла — 63 рубля. Килограмм риса и сахара стоит 53 и 43 рубля соответственно», — добавили специалисты.

Самый дешевый картофель продается в «Михайловском» — 24 рубля за килограмм.

Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе — Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям — поставил задачу врио губернатора региона Андрей Тарасенко

«Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — подчеркнул врио Губернатора.

Так, между товаропроизводителями и торговыми сетями подписаны соглашения, которые зафиксировали доступные цены на молоко и молочные продукты.