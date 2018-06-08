Обычный чай назвали мощным средством для похудения

Является ли обычный черный чай секретом успешного похудения? Исследования показывают, что он положительно влияет на здоровье кишечника и исчезновение лишних килограммов. Черный чай является, пожалуй, самым распространенным в России безалкогольным напитком, особенно в зимние месяцы. Но знаете ли вы о том, что в этом чае содержится гораздо больше полезных для здоровья свойств, чем это многим кажется. К примеру, чай без молока — один из самых простых методов похудения и повышения скорости метаболизма. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что черный чай способствует потере лишнего веса за счёт изменения количества и состава бактерий в кишечнике. Всем нам известно о том, насколько важен правильный баланс бактерий, но многие из нас пытаются наладить его с помощью поглощения разного рода пробиотиков. А вот чёрный и зелёный чай обладают полезными свойствами пребиотиков, то есть, они способствуют росту хороших микроорганизмов, укрепляющих здоровья. Уже давно известно о том, что зеленый чай повышает скорость метаболизма. Есть исследование, которые показали положительное воздействие на метаболизм и черного чая. Ученые выяснили, что этот напиток помогает предотвратить набор лишнего веса и ожирения за счёт воздействия на микробиом. Наконец, в черном чае содержится изрядная доза антиоксидантов, если он, конечно, заваривается из листьев. Хотя антиоксиданты из зеленого чая поглощаются кровотоком и печенью, полифенолы из чёрного являются более крупными, они остаются в желудочно-кишечной системе, укрепляя ее здоровье. Доказано, что именно чёрный чай способствует формированию жирных кислот короткой цепи — разновидности бактериальных метаболитов, которые влияют на энергию метаболизма в печени. Имбирный чай помогает бороться с тошнотой и кишечными проблемами, мятный освежает, избавляя от вздутия и скачков аппетита, ромашковый является мощным диуретиком, а коричный может стать отличной альтернативой сладких перекусов после ужина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)