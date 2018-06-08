Вкусные салаты из кальмаров: рецепты с фото 

Салаты являются неотъемлемой частью не только любого праздничного стола, но и нашего повседневного рациона. Необычный вкус салата с кальмарами понравится всем гостям, а вас удивит простота его приготовления и доступность. Итак, начинаем готовить!
Классический рецепт
Классические рецепты всегда являются фаворитами среди других разновидностей определенного салата. Так и в случае с салатом с кальмарами — классический вариант блюда пользуется наибольшей популярностью.
yandex_ad_1 Ингредиенты:
кальмары — 400 г;
средняя морковь — 2 шт. ;
картофель — 400 г;
яйца куриные — 4 шт. ;
небольшие яблоки — 2 шт. ;
огурцы — 2 шт. ;
нежирная сметана — 200 г;
петрушка;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
В первую очередь займитесь ингредиентами, которые нуждаются в варке, а именно картофелем, морковью и яйцами. Предварительно помыв, их всех можно отварить в одной кастрюле, ведь они варятся приблизительно одинаковое количество времени.
Остудите и очистите вышеописанные ингредиенты. Картофель нарежьте на небольшие кубики, огурцы и яйца измельчите в произвольной форме. Если огурцы молодые, то кожуру с них можно не снимать.
Морковь измельчите ножом или натрите на крупной терке. Все готовые ингредиенты соедините в большой тарелке, в которой их будет удобно перемешивать.
Вымойте и очистите яблоки от кожуры. Для этого салата наиболее подойдут небольшие зеленые яблоки, которые придадут салату кислинку. Порежьте их на маленькие кубики и добавьте к остальным ингредиентам.
Стоит отметить, что яблоки не должны долго лежать очищенными, так как они имеют свойство темнеть.
Очередь кальмаров. Вы можете взять сырой морепродукт, нарезать его и отварить в кипятке в течение 2 минут или воспользоваться маринованными кальмарами. Во втором случае кальмаров необходимо отжать от маринада и также нарезать на небольшие кусочки, чтобы их было удобнее есть.
В последнюю очередь к продуктам добавляют измельченную петрушку, соль и немного перца. В качестве заправки для салата можно использовать сметану, как это указано в перечне ингредиентов, или заменить ее майонезом. Получится не менее вкусно.
Все тщательно перемешайте, разложите порционно по блюдцам и ждите гостей. Приятного аппетита!
yandex_ad_2 Салат с кальмарами и грибами
Этот очень вкусный салат с кальмарами можно с уверенностью назвать самым изысканным в своем роде. Доказательством этого является рецепт с фото, от одного вида которого хочется, есть этот салат каждый день.
Ингредиенты:
кальмары — 500 г;
твердый сыр — 100 г;
шампиньоны — 400 г;
грецкие орехи — 100 г;
крупная луковица — 1 шт. ;
зубчики чеснока — 2 шт. ;
майонез — 4 ст. л. ;
свежая зелень;
соль, смесь перцев — по вкусу;
растительное масло (для обжарки).
Приготовление:
Начните с лука, так как он нужен для обжарки шампиньонов. Очистите его и порежьте на полукольца.
Шампиньоны промойте под проточной водой и порежьте на тонкие пластины. Если грибы крупные, можете дополнительно порезать их на 2 части.
Перемещаемся к плите. На среднем огне разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выложите в неё сначала лук, обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте шампиньоны и жарьте их еще 5-7 минут, периодически перемешивая.
К грибам с луком добавьте соль и смесь перцев. Все хорошо перемешайте, чтобы приправы равномерно распределились.
Промойте и очистите кальмаров. Если они маринованные, то этого можно не делать.
На средний огонь поставьте кастрюлю с водой, немного подогрейте ее, добавьте соль. Опустите туда кальмаров и дождитесь, пока вода закипит. После этого варите морепродукты ещё 4 минуты и вытащите их из воды.
Остудите кальмары и нарежьте их на тонкую соломку. Займитесь остальными ингредиентами. Грецкие орехи измельчите при помощи блендера, ножа или раскатайте их скалкой в мелкую крошку. Твердый сыр натрите на тёрке.
Для приготовления чесночного соуса несколько зубчиков чеснока очистите и измельчите при помощи чеснокодавки. Смешайте его с майонезом.
Время смешивать все ингредиенты. Сначала выложите в глубокую салатницу шампиньоны с луком, затем добавьте к нему сыр. Следующим этапом добавьте кальмаров и залейте все это чесночной заправкой.
Все тщательно перемешайте. Чтобы салат с кальмарами из этого рецепта с фото был не только очень вкусным, но и красивым, аккуратно разложите его на порции и украсьте измельчёнными грецкими орехами.
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Салат с морепродуктами и пекинской капустой
Еще один свежий, летний, наполненный вкусовыми оттенками салат. За счет сочетания довольно разных продуктов блюдо приобретает собственный вкус, непохожий ни на что другое. А также его можно отнести к правильному питанию, так как в его состав не входят ни майонез, ни сметана.
Ингредиенты:
кальмары — 300 г;
маслины — 20 шт. ;
креветки — 150 г;
пекинская капуста — 200 г;
яйцо варёное — 1 шт. ;
горчица — 1 ч. л. ;
винный уксус — 1 ст. л. ;
морская соль — по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
растительное масло — 3 ст. л. ;
лавровый лист — 2 шт. ;
перец горошком — 5 шт.
Приготовление:
Листья пекинской капусты промойте и оставьте на бумажном полотенце обсыхать.
Отварите яйца. Чтобы желтки были не слишком жидкими, но в то же время и не переваренными, готовьте яйца 7-8 минут. Так как яйца будут основным украшением салата, будет замечательно, если они домашние. Ведь у домашних яиц всегда более яркий желток, чем у покупных.
Займитесь креветками. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите ее до кипения и положите в неё на 1 минуту креветки. По истечении времени выньте их из кастрюли и просушите от излишней влаги.
Теперь приготовьте кальмаров, если они сырые. Для этого доведите воду до кипения, посолите и поперчите ее по вкусу, добавьте лавровый лист и перец горошком. Эти приправы придадут кальмарам приятный запах, так как данные морепродукты будут вариться в воде с ними. Для готовности кальмаров будет достаточно 3 минут.
Рецепт заправки с пошаговыми фото для этого очень вкусного салата с кальмарами такой же простой. Для него нужно смешать растительное масло, горчицу, немного соли и перца по вкусу, а также уксус. Все ингредиенты нужно тщательно взбить миксером.
К этому моменту пекинская капуста должна обсохнуть, и вы спокойно сможете ее нарезать. Форма в данном случае не так важна, но наиболее эстетично салат будет смотреться с пекинской капустой, нарезанной соломкой.
Настало время нарезать остальные ингредиенты, а именно маслины и кальмары. Маслины разрежьте на 2 части или на тонкие кружочки в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. У кальмаров же снимите пленку и удалите хитиновые пластинки. Разрежьте их на 2 части, после чего измельчите в тонкую соломку.
Переложите все ингредиенты в большую тарелку, перемешайте их между собой и залейте горчичной заправкой. При желании вы можете подать заправку отдельно в соуснице, чтобы каждый гость сам добавил ей себе в нужных количествах.
Если салат показался вам не достаточно солёным, добавьте еще немного специй.
Разложите салат на отдельные тарелки для каждого гостя, разрежьте яйца на 4 части и украсьте ими каждое блюдо.
Очень вкусный салат с кальмарами, рецепт, с фото которого мы сейчас рассмотрели, готов. Приятного аппетита!