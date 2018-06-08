Вкусные салаты из кальмаров: рецепты с фото

Салаты являются неотъемлемой частью не только любого праздничного стола, но и нашего повседневного рациона. Необычный вкус салата с кальмарами понравится всем гостям, а вас удивит простота его приготовления и доступность. Итак, начинаем готовить!

Классический рецепт

Классические рецепты всегда являются фаворитами среди других разновидностей определенного салата. Так и в случае с салатом с кальмарами — классический вариант блюда пользуется наибольшей популярностью.

yandex_ad_1 Ингредиенты:

кальмары — 400 г;

средняя морковь — 2 шт. ;

картофель — 400 г;

яйца куриные — 4 шт. ;

небольшие яблоки — 2 шт. ;

огурцы — 2 шт. ;

нежирная сметана — 200 г;

петрушка;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

В первую очередь займитесь ингредиентами, которые нуждаются в варке, а именно картофелем, морковью и яйцами. Предварительно помыв, их всех можно отварить в одной кастрюле, ведь они варятся приблизительно одинаковое количество времени.

Остудите и очистите вышеописанные ингредиенты. Картофель нарежьте на небольшие кубики, огурцы и яйца измельчите в произвольной форме. Если огурцы молодые, то кожуру с них можно не снимать.

Морковь измельчите ножом или натрите на крупной терке. Все готовые ингредиенты соедините в большой тарелке, в которой их будет удобно перемешивать.

Вымойте и очистите яблоки от кожуры. Для этого салата наиболее подойдут небольшие зеленые яблоки, которые придадут салату кислинку. Порежьте их на маленькие кубики и добавьте к остальным ингредиентам.

Стоит отметить, что яблоки не должны долго лежать очищенными, так как они имеют свойство темнеть.

Очередь кальмаров. Вы можете взять сырой морепродукт, нарезать его и отварить в кипятке в течение 2 минут или воспользоваться маринованными кальмарами. Во втором случае кальмаров необходимо отжать от маринада и также нарезать на небольшие кусочки, чтобы их было удобнее есть.

В последнюю очередь к продуктам добавляют измельченную петрушку, соль и немного перца. В качестве заправки для салата можно использовать сметану, как это указано в перечне ингредиентов, или заменить ее майонезом. Получится не менее вкусно.

Все тщательно перемешайте, разложите порционно по блюдцам и ждите гостей. Приятного аппетита!

yandex_ad_2 Салат с кальмарами и грибами

Этот очень вкусный салат с кальмарами можно с уверенностью назвать самым изысканным в своем роде. Доказательством этого является рецепт с фото, от одного вида которого хочется, есть этот салат каждый день.

Ингредиенты:

кальмары — 500 г;

твердый сыр — 100 г;

шампиньоны — 400 г;

грецкие орехи — 100 г;

крупная луковица — 1 шт. ;

зубчики чеснока — 2 шт. ;

майонез — 4 ст. л. ;

свежая зелень;

соль, смесь перцев — по вкусу;

растительное масло (для обжарки).

Приготовление:

Начните с лука, так как он нужен для обжарки шампиньонов. Очистите его и порежьте на полукольца.

Шампиньоны промойте под проточной водой и порежьте на тонкие пластины. Если грибы крупные, можете дополнительно порезать их на 2 части.

Перемещаемся к плите. На среднем огне разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выложите в неё сначала лук, обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте шампиньоны и жарьте их еще 5-7 минут, периодически перемешивая.

К грибам с луком добавьте соль и смесь перцев. Все хорошо перемешайте, чтобы приправы равномерно распределились.

Промойте и очистите кальмаров. Если они маринованные, то этого можно не делать.

На средний огонь поставьте кастрюлю с водой, немного подогрейте ее, добавьте соль. Опустите туда кальмаров и дождитесь, пока вода закипит. После этого варите морепродукты ещё 4 минуты и вытащите их из воды.

Остудите кальмары и нарежьте их на тонкую соломку. Займитесь остальными ингредиентами. Грецкие орехи измельчите при помощи блендера, ножа или раскатайте их скалкой в мелкую крошку. Твердый сыр натрите на тёрке.

Для приготовления чесночного соуса несколько зубчиков чеснока очистите и измельчите при помощи чеснокодавки. Смешайте его с майонезом.

Время смешивать все ингредиенты. Сначала выложите в глубокую салатницу шампиньоны с луком, затем добавьте к нему сыр. Следующим этапом добавьте кальмаров и залейте все это чесночной заправкой.

Все тщательно перемешайте. Чтобы салат с кальмарами из этого рецепта с фото был не только очень вкусным, но и красивым, аккуратно разложите его на порции и украсьте измельчёнными грецкими орехами.

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Салат с морепродуктами и пекинской капустой

Еще один свежий, летний, наполненный вкусовыми оттенками салат. За счет сочетания довольно разных продуктов блюдо приобретает собственный вкус, непохожий ни на что другое. А также его можно отнести к правильному питанию, так как в его состав не входят ни майонез, ни сметана.

Ингредиенты:

кальмары — 300 г;

маслины — 20 шт. ;

креветки — 150 г;

пекинская капуста — 200 г;

яйцо варёное — 1 шт. ;

горчица — 1 ч. л. ;

винный уксус — 1 ст. л. ;

морская соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — 3 ст. л. ;

лавровый лист — 2 шт. ;

перец горошком — 5 шт.

Приготовление:

Листья пекинской капусты промойте и оставьте на бумажном полотенце обсыхать.

Отварите яйца. Чтобы желтки были не слишком жидкими, но в то же время и не переваренными, готовьте яйца 7-8 минут. Так как яйца будут основным украшением салата, будет замечательно, если они домашние. Ведь у домашних яиц всегда более яркий желток, чем у покупных.

Займитесь креветками. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите ее до кипения и положите в неё на 1 минуту креветки. По истечении времени выньте их из кастрюли и просушите от излишней влаги.

Теперь приготовьте кальмаров, если они сырые. Для этого доведите воду до кипения, посолите и поперчите ее по вкусу, добавьте лавровый лист и перец горошком. Эти приправы придадут кальмарам приятный запах, так как данные морепродукты будут вариться в воде с ними. Для готовности кальмаров будет достаточно 3 минут.

Рецепт заправки с пошаговыми фото для этого очень вкусного салата с кальмарами такой же простой. Для него нужно смешать растительное масло, горчицу, немного соли и перца по вкусу, а также уксус. Все ингредиенты нужно тщательно взбить миксером.

К этому моменту пекинская капуста должна обсохнуть, и вы спокойно сможете ее нарезать. Форма в данном случае не так важна, но наиболее эстетично салат будет смотреться с пекинской капустой, нарезанной соломкой.

Настало время нарезать остальные ингредиенты, а именно маслины и кальмары. Маслины разрежьте на 2 части или на тонкие кружочки в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. У кальмаров же снимите пленку и удалите хитиновые пластинки. Разрежьте их на 2 части, после чего измельчите в тонкую соломку.

Переложите все ингредиенты в большую тарелку, перемешайте их между собой и залейте горчичной заправкой. При желании вы можете подать заправку отдельно в соуснице, чтобы каждый гость сам добавил ей себе в нужных количествах.

Если салат показался вам не достаточно солёным, добавьте еще немного специй.

Разложите салат на отдельные тарелки для каждого гостя, разрежьте яйца на 4 части и украсьте ими каждое блюдо.

Очень вкусный салат с кальмарами, рецепт, с фото которого мы сейчас рассмотрели, готов. Приятного аппетита!