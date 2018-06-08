Рецепт салата Цезарь с курицей в домашних условиях

Иногда так хочется попробовать вкусное ресторанное блюдо и не тратить при этом уйму денег. В таком случае, можно приготовить салат Цезарь с курицей по классическому рецепту. С таким простым блюдом в домашних условиях справится даже новичок.

Салат Цезарь с курицей и помидорами

Для его приготовления понадобится небольшое количество ингредиентов, которые можно найти в ближайшем магазине:

100 г филе курицы;

40 г свежих салатных листьев;

10-15 крутонов из белого хлеба;

2 ст. л. твердого сыра (пармезана);

2 ст. л. растительного масла;

1 маленький помидор;

1 ст. л. вустерского соуса;

1 ч. л. дижонской горчицы;

1 ч. л. свежего сока лимона;

специи добавляются по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе промывается под проточной водой, очищается от прозрачной шкурки и нарезается острым лезвием на квадратики (или дольки) среднего размера.

yandex_ad_1 Они обжариваются на растительном масле при частом помешивании около 5 минут. Мясо нельзя пережаривать, так как в противном случае основной ингредиент салата станет сухим и невкусным. Поэтому сковорода ставится на средний огонь.

За несколько минут до готовности, курицу можно немного посолить и поперчить черным молотым перцем. Свежие листья салата хорошо промываются холодной водой и выкладываются на бумажное полотенце до полного высыхания. После этого они рвутся руками не небольшие кусочки и отправляются в салатницу.

В глубокой пиалке небольшое количество растительного масла смешивается с вустерским соусом, горчицей, соком лимона, поваренной солью и молотым перцем. Все тщательно перемешивается ложкой или ручным венчиком.

Полученным соусом заливаются салатные листья, а сверху выкладывается остывшее филе курицы. Мытый помидор очищается от листьев и нарезается тонкими аккуратными кружочками (можно полукольцами). Его необходимо добавить в салат и все снова перемешать двумя ложками снизу вверх.

Готовый Цезарь выкладывается на порционные тарелки, и непосредственно перед подачей посыпается тертым сыром и украшается крутонами из белого хлеба.

Еще один важный момент. Простой классический салат Цезарь с курицей, сделанный по рецепту в домашних условиях, должен подаваться к столу сразу же после приготовления.

Таким образом, получится сохранить свежесть листьев, блюдо будет выглядеть очень празднично и благородно.

Как самостоятельно приготовить вустерский соус

Самый непонятный ингредиент в рецепте Цезаря — это вустерский соус. Его можно найти в больших супермаркетах, а вот в маленьких магазинчиках с этим проблемы. Поэтому иногда легче сделать его самому из привычных продуктов.

yandex_ad_2 Для этого понадобится:

6 горошков черного перца;

3-4 анчоуса;

2,5 ст. л. обычной горчицы;

2 ст. л. поваренной соли;

1,5 стакана яблочного или обычного уксуса;

1 зубчик чеснока (можно и больше);

1 большая луковица;

1 ч.л. сушеных бутонов гвоздики;

¼ ст. мякоти тамаринда (можно не использовать);

½ ст. соевого соуса;

½ ч. л. красного молотого перца;

½ ст.л. молотого кардамона;

½ ст. сахарного песка;

½ ч. л. карри;

½ ст. фильтрованной (кипяченой) воды;

кусочек имбиря;

большая палочка корицы.

Приготовление:

Имбирь натирается на мелкой терке или нарезается тонкими колечками острым лезвием ножа. Анчоус также мелко шинкуются, вместе с луком и чесноком.

В марлевый многослойный мешочек выдавливается горчица, а за ней выкладывается имбирь, чеснок, корица, кардамон и перец. Мешочек зашивается и опускается в емкость с уксусом, соевым соусом, сахарным песком и тамариндом.

Полученная жидкость вместе со специями в мешочке ставится на средний огонь и доводится до кипения. После этого комфорта включается на минимум, а соус варится ровно 40 минут. За это время в другой кастрюле соединяется обычная вода со вторым анчоусом, мелкой солью и карри. Все хорошенько перемешивается и добавляется к остальным ингредиентам.

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После этого соус сразу же снимается с огня и остужается до комнатной температуры. Вустерский соус переливается в стеклянную банку с широким горлышком и закрывается крышкой как можно плотнее. Остается лишь отправить его в холодильник на 2 недели.

В этот период соус необходимо помешивать каждые 3 дня. И отжимать в него специи с марлевого мешочка. По истечению указанного срока марля со всем содержимым отправляется в мусорное ведро, а полученная масса разливается по маленьким бутылям.

Хранить заправку для классического салата Цезарь с курицей нужно обязательно в холодильнике. При наличии вустерского соуса будет намного проще реализовать предложенный ранее рецепт в домашних условиях.

Еще один вариант простого салата Цезарь

Для того чтобы приготовить яркое и сытное блюдо для себя и своих гостей, понадобится следующий перечень продуктов:

250 г филе курицы;

100 г белого батона;

100 г листьев салата;

100 г оливкового масла;

50-100 г грецких орехов;

70 г пармезана;

20 г лимонного сока;

12 помидоров черри;

2 куриных яйца;

2-3 зубчика чеснока;

1 ч. л. острой горчицы;

1 ч. л. нежирного майонеза (по желанию);

соль, перец добавляются по вкусу и по желанию.

Приготовление:

Филе курицы промывается под проточной водой и нарезается на кусочки среднего размера. Их необходимо прожарить на разогретой сковороде до появления румяной корочки (около 7-10 минут). Мякоть батона нарезается на небольшие квадратики, желательно одинакового размера. Они подсушиваются в разогретом до 170 градусов духовом шкафу 15 минут. После сухарики достаются наружу и остужаются до комнатной температуры.

В это время следует заняться заправкой. Для этого в отдельной емкости соединяется измельченные зубчики чеснока, перец, поваренная соль, горчица и свежий сок лимона. Также допускается добавление чайной ложки нежирного майонеза.

Яйца варятся 10 минут в кипящей подсоленной воде, а после остывания нарезаются крупными дольками. Помидоры черри моются под проточной водой и разрезаются на две одинаковые половины. Чистые салатные листья просушиваются, рвутся руками (если работать ножом, то салат может начать горчить) и выкладываются на порционные тарелки.

Если в простом классическом рецепте салата Цезарь с курицей использовать орехи, то они добавляются именно сейчас. Но перед этим в домашних условиях их нужно измельчить и подсушить несколько минут на сухой сковороде. После этого сверху выкладываются кусочки курицы, которая щедро поливается заправкой. Вместо нее, кстати, также используется и обычное оливковое масло высокого качества.

В салат добавляются нарезанные помидоры, кусочки яйца, а сверху сыр и домашние гренки. Получается очень аппетитное и ароматное блюдо, которое нужно сразу же подавать к столу. Как видите, в классическом рецепте салата Цезарь с курицей нет ничего сложного. Он очень простой и его, при большом желании, можно дополнить другими продуктами даже в домашних условиях.

Главное не перестараться с экспериментами. Немного грибов, креветки вместо курицы — этого более чем достаточно. Особенно для тех, кто совсем недавно познакомился с кулинарией.