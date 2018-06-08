Рецепт салата Цезарь с курицей в домашних условиях 

Иногда так хочется попробовать вкусное ресторанное блюдо и не тратить при этом уйму денег. В таком случае, можно приготовить салат Цезарь с курицей по классическому рецепту. С таким простым блюдом в домашних условиях справится даже новичок.
Салат Цезарь с курицей и помидорами
Для его приготовления понадобится небольшое количество ингредиентов, которые можно найти в ближайшем магазине:
100 г филе курицы;
40 г свежих салатных листьев;
10-15 крутонов из белого хлеба;
2 ст. л. твердого сыра (пармезана);
2 ст. л. растительного масла;
1 маленький помидор;
1 ст. л. вустерского соуса;
1 ч. л. дижонской горчицы;
1 ч. л. свежего сока лимона;
специи добавляются по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе промывается под проточной водой, очищается от прозрачной шкурки и нарезается острым лезвием на квадратики (или дольки) среднего размера.
yandex_ad_1 Они обжариваются на растительном масле при частом помешивании около 5 минут. Мясо нельзя пережаривать, так как в противном случае основной ингредиент салата станет сухим и невкусным. Поэтому сковорода ставится на средний огонь.
За несколько минут до готовности, курицу можно немного посолить и поперчить черным молотым перцем. Свежие листья салата хорошо промываются холодной водой и выкладываются на бумажное полотенце до полного высыхания. После этого они рвутся руками не небольшие кусочки и отправляются в салатницу.
В глубокой пиалке небольшое количество растительного масла смешивается с вустерским соусом, горчицей, соком лимона, поваренной солью и молотым перцем. Все тщательно перемешивается ложкой или ручным венчиком.
Полученным соусом заливаются салатные листья, а сверху выкладывается остывшее филе курицы. Мытый помидор очищается от листьев и нарезается тонкими аккуратными кружочками (можно полукольцами). Его необходимо добавить в салат и все снова перемешать двумя ложками снизу вверх.
Готовый Цезарь выкладывается на порционные тарелки, и непосредственно перед подачей посыпается тертым сыром и украшается крутонами из белого хлеба.
Еще один важный момент. Простой классический салат Цезарь с курицей, сделанный по рецепту в домашних условиях, должен подаваться к столу сразу же после приготовления.
Таким образом, получится сохранить свежесть листьев, блюдо будет выглядеть очень празднично и благородно.
Как самостоятельно приготовить вустерский соус
Самый непонятный ингредиент в рецепте Цезаря — это вустерский соус. Его можно найти в больших супермаркетах, а вот в маленьких магазинчиках с этим проблемы. Поэтому иногда легче сделать его самому из привычных продуктов.
yandex_ad_2 Для этого понадобится:
6 горошков черного перца;
3-4 анчоуса;
2,5 ст. л. обычной горчицы;
2 ст. л. поваренной соли;
1,5 стакана яблочного или обычного уксуса;
1 зубчик чеснока (можно и больше);
1 большая луковица;
1 ч.л. сушеных бутонов гвоздики;
¼ ст. мякоти тамаринда (можно не использовать);
½ ст. соевого соуса;
½ ч. л. красного молотого перца;
½ ст.л. молотого кардамона;
½ ст. сахарного песка;
½ ч. л. карри;
½ ст. фильтрованной (кипяченой) воды;
кусочек имбиря;
большая палочка корицы.
Приготовление:
Имбирь натирается на мелкой терке или нарезается тонкими колечками острым лезвием ножа. Анчоус также мелко шинкуются, вместе с луком и чесноком.
В марлевый многослойный мешочек выдавливается горчица, а за ней выкладывается имбирь, чеснок, корица, кардамон и перец. Мешочек зашивается и опускается в емкость с уксусом, соевым соусом, сахарным песком и тамариндом.
Полученная жидкость вместе со специями в мешочке ставится на средний огонь и доводится до кипения. После этого комфорта включается на минимум, а соус варится ровно 40 минут. За это время в другой кастрюле соединяется обычная вода со вторым анчоусом, мелкой солью и карри. Все хорошенько перемешивается и добавляется к остальным ингредиентам.
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После этого соус сразу же снимается с огня и остужается до комнатной температуры. Вустерский соус переливается в стеклянную банку с широким горлышком и закрывается крышкой как можно плотнее. Остается лишь отправить его в холодильник на 2 недели.
В этот период соус необходимо помешивать каждые 3 дня. И отжимать в него специи с марлевого мешочка. По истечению указанного срока марля со всем содержимым отправляется в мусорное ведро, а полученная масса разливается по маленьким бутылям.
Хранить заправку для классического салата Цезарь с курицей нужно обязательно в холодильнике. При наличии вустерского соуса будет намного проще реализовать предложенный ранее рецепт в домашних условиях.
Еще один вариант простого салата Цезарь
Для того чтобы приготовить яркое и сытное блюдо для себя и своих гостей, понадобится следующий перечень продуктов:
250 г филе курицы;
100 г белого батона;
100 г листьев салата;
100 г оливкового масла;
50-100 г грецких орехов;
70 г пармезана;
20 г лимонного сока;
12 помидоров черри;
2 куриных яйца;
2-3 зубчика чеснока;
1 ч. л. острой горчицы;
1 ч. л. нежирного майонеза (по желанию);
соль, перец добавляются по вкусу и по желанию.
Приготовление:
Филе курицы промывается под проточной водой и нарезается на кусочки среднего размера. Их необходимо прожарить на разогретой сковороде до появления румяной корочки (около 7-10 минут). Мякоть батона нарезается на небольшие квадратики, желательно одинакового размера. Они подсушиваются в разогретом до 170 градусов духовом шкафу 15 минут. После сухарики достаются наружу и остужаются до комнатной температуры.
В это время следует заняться заправкой. Для этого в отдельной емкости соединяется измельченные зубчики чеснока, перец, поваренная соль, горчица и свежий сок лимона. Также допускается добавление чайной ложки нежирного майонеза.
Яйца варятся 10 минут в кипящей подсоленной воде, а после остывания нарезаются крупными дольками. Помидоры черри моются под проточной водой и разрезаются на две одинаковые половины. Чистые салатные листья просушиваются, рвутся руками (если работать ножом, то салат может начать горчить) и выкладываются на порционные тарелки.
Если в простом классическом рецепте салата Цезарь с курицей использовать орехи, то они добавляются именно сейчас. Но перед этим в домашних условиях их нужно измельчить и подсушить несколько минут на сухой сковороде. После этого сверху выкладываются кусочки курицы, которая щедро поливается заправкой. Вместо нее, кстати, также используется и обычное оливковое масло высокого качества.
В салат добавляются нарезанные помидоры, кусочки яйца, а сверху сыр и домашние гренки. Получается очень аппетитное и ароматное блюдо, которое нужно сразу же подавать к столу. Как видите, в классическом рецепте салата Цезарь с курицей нет ничего сложного. Он очень простой и его, при большом желании, можно дополнить другими продуктами даже в домашних условиях.
Главное не перестараться с экспериментами. Немного грибов, креветки вместо курицы — этого более чем достаточно. Особенно для тех, кто совсем недавно познакомился с кулинарией.