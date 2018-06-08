Как приготовить торт Прага по классическому рецепту

Торт Прага знаком многим из нас с самого детства, это лакомство готовили в каждой кондитерской города в советские времена. Готовится этот десерт достаточно быстро, при этом имеет очень приятный вкус, это прекрасный вариант лакомства для праздника или обычного чаепития. Мы подберем несколько простых пошаговых рецептов с фото, по которым хозяйка сможет приготовить торт «Прага» в домашних условиях.

Классический рецепт торта «Прага»

Это лучший вариант приготовления десерта, коржи обязательно должны смазываться вареньем или джемом из абрикосов, чтобы получился нежный и необычный вкус.

Ингредиенты:

сахарный песок — 155 грамм;

сливочное масло — 45 грамм;

вода очищенная — 20 мл;

куриное яйцо — 6 штук;

мука 1 сорта — 125 грамм;

какао в порошке — 35 грамм;

желток яичный — 1 штука;

масло сливочное в крем — 210 грамм;

какао-порошок в крем — 15 грамм;

шоколад горький для глазури — 75 грамм;

джем из абрикосов — 5 ложек;

сахар ванильный — 1 пакетик;

сахарный песок для пропитки — 120 грамм;

вода для пропитки — 110 мл;

сгущенное молоко для крема — 130 грамм;

сливочное масло в глазурь — 55 грамм.

Процесс приготовления:

Сначала готовится бисквитное тесто, для этого белки отделяют от желтков, а затем перекладывают в отдельные миски. К желткам добавляют половину сахара и все взбивают до получения пышной массы. После взбивания масса становится более светлой.

yandex_ad_1 После этого приступают к взбиванию белков, к ним всыпают остатки сахарного песка и все взбивают, чтобы получить пышную массу. Желтковую и белковую смесь соединяют между собой, при этом перемешивать следует в одном направлении, чтобы смесь не осела.

Мука смешивается с какао, после чего просеивается и добавляется к яичной массе, все повторно перемешивается, чтобы получилась однородная масса. Сорок граммов масла растапливают на водяной бане, хорошо охлаждают и добавляют в тесто тонкой струйкой.

Для выпекания бисквита рекомендуется использовать разъемную форму, ее застилают пергаментом, а затем смазывают маслом. Выливают тесто в форму и выпекают заготовку в течение получаса или более.

После этого приступают к приготовлению крема, для этого в кастрюлю помещают желток и двадцать миллилитров воды. Туда же отправляют необходимое количество сгущенного молока и варят все до загустения крема.

Сливочное масло взбивается с ванильным сахаром до получения пышной массы, после этого в состав частями наливают готовый сироп, очень важно сироп охладить перед использованием. Всыпают в крем какао и снова взбивают до пышного состояния и однородности.

Теперь следует подготовить пропитку для торта «Прага», который готовится в домашних условиях. Важно готовить сироп, строго следуя пошаговым фото к рецепту. Для приготовления берется сахарный песок и сто миллилитров чая. Бисквит же разрезают на три части.

Далее собирают десерт, сначала нижний корж пропитывают чаем, а затем смазывают половиной крема, сверху кладется еще один корж, его смазывают остатками крема.

Последний корж промазывают вареньем или джемом. Десерт отправляют в холодильник, тем временем готовится глазурь.

Шоколад кладут в миску и добавляют туда сливочное масло. Топят смесь на водяной бане или в микроволновке. Готовой глазурью покрывают торт и делают узор из шоколада на поверхности.

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Рецепт десерта со сметаной

Этот вариант торта подходит тем хозяйкам, которые предпочитают готовить выпечку без масла. Торт на сметане получается не таким жирным, но при этом остается очень вкусным.

Ингредиенты:

куриное яйцо — 2 штуки;

сметана жирная — 2 банки;

сгущенное молоко — 420 грамм;

сахарный песок — 210 грамм;

мука 1 сорта — 245 грамм;

какао в порошке — 6 ложек;

разрыхлитель — 1 пачка.

Процесс приготовления:

Куриные яйца соединяют с сахарным песком, а затем взбивают миксером на максимальной скорости. Необходимо получить пышную массу.

К куриным яйцам добавляют сгущенное молоко, пачку разрыхлителя и просеянную муку. После этого все перемешивают, кладут сметану и три ложки какао в порошке.

Бисквитное тесто отправляют в форму и выпекают в течение сорока минут, духовку следует прогреть до 180 градусов.

yandex_ad_2 Тем временем готовится крем, для него соединяют одну банку сметаны и добавляют сгущенное молоко, всыпают какао-порошок и взбивают до получения однородной массы.

Готовый корж остужают, а затем разрезают на две части, этот процесс лучше всего провести ниткой.

Коржи промазывают сметанным кремом, сверху торт украшают тертым шоколадом или какао-порошком. Дают десерту настояться в холодильнике.

Десерт на шифоновом бисквите

Для приготовления такого торта «Прага» в домашних условиях, хозяйка должна в точности выполнять пошаговый рецепт с фото, чтобы получить идеальный шифоновый бисквит. В состав такого бисквита обязательно включается растительное масло и разрыхлитель. Такие добавки позволяют сделать не только пышный, но еще и влажный корж. В составе содержится много какао, что делает десерт максимально шоколадным.

Ингредиенты на бисквит:

масло растительное — 120 мл;

сахарный песок — 230 грамм;

желтки куриных яиц — 6 штук;

разрыхлитель — 1 пачка;

белки куриных яиц — 8 штук;

какао-порошок — 65 грамм;

сода — 3 грамма;

вода очищенная -180 мл;

мука 1 сорта — 210 грамм;

кофе растворимое — 26 грамм;

соль — щепотка.

Ингредиенты на крем:

коньяк — 20 мл;

молоко сгущенное — 80 грамм;

масло сливочное — 230 грамм;

желтки куриных яиц — 3 штуки;

шоколад темный — 55 грамм;

вода очищенная — 55 мл.

Ингредиенты на глазурь:

сахарный песок — 120 грамм;

какао в порошке — 55 грамм;

масло сливочное — 15 грамм;

вода очищенная — 90 мл.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить торт «Прага» в домашних условиях, используя пошаговый рецепт с фото, следует в точности выполнять процесс. Какао и кофе перемешивают, а затем заливают горячей водой, обязательно берутся растворимые продукты. Составляющие перемешивают до получения однородной консистенции.

Далее желтки взбивают вместе с сахарным песком, туда же постепенно добавляют растительное масло, а в конце кладут смесь из какао и кофе. Когда состав будет хорошо перемешан, к нему кладут разрыхлитель, немного соды и муку.

Берутся белки, к ним добавляют одну щепотку соли и небольшое количество сахара. Взбивают массу в течение нескольких минут, чтобы получить пышную массу. Белки аккуратным движением вмешивают в основное тесто.

Заготовленное тесто переливают в разъемную форму, где оно выпекается в течение пятидесяти минут. Очень важно в процессе выпечки первые полчаса не открывать духовой шкаф.

Когда бисквитная основа будет готова, ей дают отлежаться в форме около десяти минут, а затем извлекают из емкости и перекладывают на решетку. Бисквит отдыхает на решетке не меньше пяти часов.

Тем временем готовится крем, для него желтки перемешивают с необходимым количеством воды.

Далее туда же отправляют сгущенное молоко и варят массу до получения густой массы, похожей на сметану. Крем убирается с плиты и к нему добавляют кусочки шоколада.

Как только кремовая основа станет теплой, к ней добавляют мягкое сливочное масло и взбивают крем миксером до того момента, пока состав не станет достаточно пышным.

Если есть желание, в крем добавляют небольшое количество коньяка для аромата и вкуса.

Сам бисквит разрезают на три части и собирают из него торт. Каждый слой хорошо смазывают кремом. Сверху десерт следует полить помадкой, приготовленной из какао, сахара, воды и сливочного масла.