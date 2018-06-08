Торт Муравейник в домашних условиях: рецепты

Сегодня мы рассмотрим самые лучшие пошаговые рецепты приготовления торта Муравейник. Этот десерт можно приготовить дома, при этом используя небольшой набор продуктов. На фото десерт выглядит очень привлекательно, а вкус готового торта очень нежный.

Выпечка, сложенная горкой и смазанная кремом, была крайне популярна еще в советский времена, именно тогда хозяйки начали впервые подавать к столу этот десерт. И хотя сегодня лакомство имеет массу конкурентов, от него не отказываются кулинары и повара.

Плюс торта заключается в том, что можно сделать заготовки из теста заранее, а заняться сборкой лакомства уже перед праздничным событием, это значительно ускорит процесс. Все же стоит учесть, что для пропитки десерта понадобится не менее трех часов, а еще лучше оставить торт на всю ночь в холодильнике.

yandex_ad_1 Классический торт «Муравейник»

Многие из нас помнят советские времена, именно тогда готовили самые вкусные торты. Сегодня купить готовый «Муравейник» с похожим вкусом практически невозможно, поэтому следует приготовить его своими руками.

Ингредиенты:

сметана жирная — 220 грамм;

сахарный песок — 110 грамм;

мука пшеничная 1 сорта — 560 грамм;

масло сливочное — 430 грамм;

мак сухой — 45 грамм;

сода пищевая — 3 грамма;

молоко сгущенное — 1 банка;

сахар ванильный — 5 грамм;

соль крупная — 2 грамма.

Процесс приготовления:

Половину от нормы масла перекладывают в миску, а затем взбивают с сахарным песком, добавляют туда необходимое количество сметаны и соли.

В полученную массу добавляют немного соды и указанное количество муки. Из массы замешивается однородное тесто. Состав накрывают пищевой пленкой и убирают в камеру холодильника на один час или более.

Когда масса охладится, ее перекручивают через мясорубку. Стоит отметить, что при перекручивании придется отрезать тесто ножом, чтобы полоски получались не более десяти сантиметров. После этого на противень укладывается бумага для выпечки, на нее кладут перекрученное тесто, важно хорошо его распределить.

Заготовки выпекаются в течение пятнадцати минут, иногда требуется немного больше времени, температура духовки достигает 190 градусов. Сгущенное молоко варят около двух часов, также можно использовать качественную вареную сгущенку.

Готовое вареное сгущенное молоко перекладывают в миску, туда же отправляют сливочное масло и ванильный сахар, составляющие хорошо взбивают.

Кусочки теста можно просто полить кремом, или переложить их прямо в крем, перемешать и выложить горкой на большое блюдо.

Сверху готовый десерт посыпают маком, чтобы создать вид муравейника. После этого торт убирают в камеру холодильника не менее, чем на шесть часов.

yandex_ad_2 Вкусный десерт со сметанным кремом

Многие хозяйки не любят готовить торты на жирном креме из масла. Поэтому лучше приготовить сметанный крем. Готовить такой крем очень просто, поэтому с этим справится любая хозяйка.

Ингредиенты на тесто:

мука пшеничная 1 сорта — 3 стакана;

сахарный песок — 140 грамм;

разрыхлитель — 1 пачка;

сметана любой жирности — 130 грамм.

Ингредиенты на крем:

сметана высокой жирности — 850 грамм;

сахарный песок — 1,5 стакана;

какао-порошок — 3 ложки.

Процесс приготовления:

Сначала к сливочному маслу добавляют необходимое количество сахара и сметаны, составляющие хорошо взбивают кухонным комбайном.

Тем временем просеивают муку и смешивают ее с разрыхлителем, составляющие вводят в массу из масла и сахара. Все тщательно перемешивается, чтобы получилось тесто.

Основа получается песочная, поэтому тесто заворачивают в пищевую пленку или кладут в пакет, а затем помещают в камеру холодильника на тридцать минут.

Готовое тесто раскатывают в пласт и выпекают до полной готовности. Когда оно немного охладится, следует раскрошить песочную основу на мелкие кусочки.

Когда основа будет подготовлена, можно заняться приготовлением крема.

Для этого хозяйка берет сметану и сахарный песок, составляющие просто перемешивают и оставляют на некоторое время, чтобы сахар растворился.

Как только крупинки сахара растворятся, к крему добавляют пару ложек какао и все взбивают миксером или венчиком.

Крошку отправляют в крем и перемешивают. Можно выкладывать крошку слоями, поливая кремом, таким образом, формируя горку.

Готовый торт следует посыпать стружкой темного шоколада, если же шоколада нет, разрешается использовать какао в порошке для украшения или кокосовую стружку.

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Десерт с маком и орехами

Этот пошаговый рецепт «Муравейника» с фото отличается от классического тем, что в домашних условиях торт готовится с добавлением небольшого количества орехов.

Ингредиенты:

мука 1 сорта — 4 стакана;

масло сливочное — 120 + 260 грамм;

сметана жирная — 130 грамм;

орехи грецкие — 1 стакан;

маргарин сливочный — 1 пачка;

мак сухой — ½ стакана;

сгущенное молоко вареное — 1 банка.

Процесс приготовления:

Берется 260 граммов мягкого масла и перетирается с сахарным песком. К составу дополнительно кладут сметану, и все перемешивают до однородной массы.

К заготовленной массе добавляют разрыхлитель и необходимое количество муки, из массы замешивается достаточно плотное, но мягкое песочное тесто.

Заготовленное тесто выдерживают в камере холодильника 35 минут, после чего пропускают через мясорубку. Полоски перекладывают на противень и выпекают несколько минут. Температура должна быть не менее 180 градусов.

Также следует приготовить крем, для этого смешивают вареное сгущенное молоко и масло, все взбивают, пока масса не станет пышной. В крем сразу добавляют измельченные грецкие орехи.

Тесто крошится и заливается кремом, после чего выкладывается горкой торт.

С помощью мака украшают десерт со всех сторон. Лакомство убирают в камеру холодильника на несколько часов.

Быстрый вариант «Муравейника»

Мы описывали варианты приготовления десерта, где для основы готовилось тесто, но на это у хозяек не всегда есть время. Именно поэтому можно сделать десерт быстро, применяя обычное печенье.

Ингредиенты:

печенье песочное — 620 грамм;

сгущенное молоко вареное — 220 грамм;

масло сливочное — 120 грамм;

орехи грецкие — 210 грамм.

Процесс приготовления:

Чтобы сделать такой десерт, следует измельчить печенье на кусочки не очень крупного размера.

После этого взбивают сгущенное молоко вареное со сливочным маслом до получения пышной массы. Во время взбивания крем становится более светлым.

Грецкие орехи обжаривают на сковороде, а затем хорошо измельчают.

Сухие ингредиенты смешивают, а затем заливают подготовленным кремом.

Выкладывают полученную массу на блюдо, посыпают сверху орехами и оставляют в камере холодильника на три часа.

В качестве украшения для десерта можно использовать стружку шоколада, кокосовую стружку или мак.

При этом многие кондитеры не просто трут шоколад на терке, а растапливают его на водяной бане, а затем поливают шоколадной массой готовый десерт. Получается красиво и очень вкусно. В данном рецепте орехи применяют для украшения, но их можно добавить непосредственно в крем.