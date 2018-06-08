Готовим вкусные торты дома

Многие женщины отмечают, что у них отсутствуют желаемые кондитерские знания и навыки, но при этом они хотят порадовать своих домочадцев безупречными тортами. Неудивительно, что рецепты с фото домашних фото позволяют понять, как можно пошагово приготовить лакомство в домашних условиях даже новичкам.

Самое важное — это внимательно изучить все доступные рецепты, основы домашней кондитерской работы и приготовиться к кулинарному процессу.

Какие торты готовить в домашних условиях

Приготовленный домашний торт должен быть вкусным и полезным одновременно. По этой причине далеко не все лакомства можно и нужно готовить самостоятельно.

yandex_ad_1 Диетологи отмечают, что самыми полезными являются десерты с кремом на растительных сливках, творожные и йогуртовые торты с одним бисквитом. Такие лакомства готовятся с минимальным использованием опасных и калорийных продуктов.

Также можно готовить вкусные сладкие пироги. Они отличаются наличием одного коржа. Сверху пирога традиционно укладывают фруктовый конфитюр, мармеладную смесь или растительные сливки.

Даже диабетики могут позволить себе домашние торты. Самое важное — это заменить сахар. В качестве замены сахара традиционно используют ксилит, сорбит.

Торт из печенья и творога без выпечки

В домашних условиях торты иногда можно готовить даже без выпечки. Рецепт с фото домашнего торта на основе печенья и творожной начинки позволяет понять, как нужно правильно пошагово приготовить лакомство для своих домочадцев.

Ингредиенты:

1 килограмм песочного печенья;

500 грамм творога;

400 миллилитров сметаны;

500 миллилитров сливок;

200 гр. сахарного песка;

2 ст. ложки готового ванильного пудинга в виде порошка;

50 миллилитров молока.

Способ приготовления:

Изначально творожную массу смешивают со сметаной, сахарным песком, готовым ванильным пудингом.

Отдельно взбивают сливки до состояния пены.

Взбитые сливки добавляют в творожную массу.

Печенье смачивают в молоке и создают из него первый слой.

На выложенный слой печенья укладывают слой крема.

Теперь слои чередуют: печенье — крем. Верхним слоем должен быть крем.

Торт настаивают в холодильнике на протяжении нескольких часов.

Такой простой рецепт с фото домашнего торта заслуживает особого внимания хозяек, которые хотят порадовать своих домочадцев.

К тому же пошагово можно приготовить вкусный торт в домашних условиях без выпекания лакомства, что гарантированно сэкономит время и силы.

Простой пирог с натуральным вареньем

Домашний торт с добавлением натурального варенья — это лакомство, которое обязательно понравится домочадцем. Основными преимуществами будет полезный состав и безупречный вкус натурального варенья.

yandex_ad_2 Ингредиенты:

200 грамм маргарина;

2,5 стакана муки;

4 яйца;

200 грамм варенья;

5 столовых ложек сахара;

половина чайной ложки пищевой соды.

Способ приготовления:

На первом этапе белки отделяют от желтков.

Затем укладывают размягченный маргарин, яичные желтки, 3 столовые ложки сахара и добавляют соду.

Взбивают венчиком или миксером.

Добавляют муку к взбитой массе. Делают крутое тесто.

Готовое тесто разделяют на 4 части одинаковых по размеру. Две части убирают в холодильник на 10-15 минут.

Белки взбивают с 2 столовыми ложками сахара миксером. В результате должна получиться устойчивая белковая масса.

Две части теста, которые не были убраны в холодильник, раскатывают по форме для выпечки. При этом делают бортики. В углубленное пространство укладывают варенье.

Теперь вынимают из холодильника одну часть теста и натирают на крупной терке. Выкладывают взбитые белки. Натирают второе тесто на крупной терке и также выкладывают.

Духовку разогревают до 180 градусов. Для выпекания торта отводят около 40 минут. Затем духовку выкладывают. Торт должен остыть в огнеупорной форме в духовке с открытой дверцей.

Готовое лакомство идеально подойдет к чаю, кофе и какао.

Черемуховый торт

Торт с добавлением черемухи приближен к классической русской кулинарии. Многие хозяйки могут по достоинству оценить вкусный торт с добавлением черемухи.

Ингредиенты:

350 грамм сахара;

200 грамм пшеничной муки;

1 яйцо;

2 чайные ложки разрыхлителя;

250 миллилитров молока;

150 грамм черемухи.

Способ приготовления:

Черемуху высыпают в миску. После этого молоко доводят до кипения. Кипяченым молоком заливают черемуху и оставляют ее настаиваться 2-3 часа.

Затем взбивается яйцо с сахаром. Для этого используют венчик или миксер.

Теперь яичную смесь заливают в черемуху. Тщательно перемешивают.

Муку отдельно просеивают. В нее добавляют разрыхлитель. Небольшими порциями смешивают с черемухой. Консистенция должна напоминать густую сметану.

Тесто разделяют на 2 части. Выпекают отдельные коржи на протяжении 15 минут. При этом температура духовки должна составлять 180 градусов.

Теперь можно заняться приготовлением крема. Для этого взбивают 20%-ю сметану с сахаром. Должна получиться пышная однородная сметанная масса.

Остывшие коржи тщательно промазывают сметанным кремом.

Сверху пирог посыпают какао.

Готовый десерт на протяжении нескольких часов настаивают в холодильнике.

Торт с черемухой идеально сочетается с классическим черным чаем.

Бисквитный торт с клубникой и сырным кремом

Домашние торты летом можно готовить со вкусными ягодами. Например, следующий рецепт с фото подскажет, как можно пошагово правильно приготовить десерт в домашних условиях с использованием свежей клубники.

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Ингредиенты:

200 грамм свежей клубники;

500 грамм желе;

200 грамм сахара (100 — тесто, 100 — крем);

4 яйца (2 — тесто, 2 — крем);

100 грамм муки;

300 грамм сливочного сыра;

100 миллилитров сливок;

чайная ложка ванильного сахара.

Способ приготовления:

На первом этапе готовят бисквит. Для этого взбивают яйца с сахаром, добавляют муку. Все тщательно перемешивают.

Огнеупорную форму смазывают маслом. В нее выкладывают тесто. Бисквит выпекают около 10-15 минут.

Теперь готовят крем. Сливочный сыр и сахар смешивают друг с другом. Добавляют сливки, повторно перемешивают. Добавляют яйца и вновь перемешивают. Теперь добавляют ванильный сахар и тщательно распределяют его.

Крем выкладывают на остывший бисквит. Торт выпекают в духовке при температуре 180 градусов. Для выпекания отводят около получаса. Ждут остывания пирога.

На остывший крем выкладывают клубнике.

Теперь готовят желе. Ориентируются при этом на инструкцию, на упаковке. Остывшее желе выливают на клубнику.

Торт должен настояться 5 часов.

Такой торт с клубникой и сливочным сыром считается одним из самых лучших десертов на долгожданный летний стол.

Сметанный торт

Сметанный торт приближен к классике домашнего кондитерского дела, но при этом он удивляет своим безупречным вкусом.

Ингредиенты:

2,5 стакана сметаны (1 стакан — тесто, 1,5 стакана — крем);

2 стакана муки;

1,25 стакана сахара (0,75 — тесто, 0,5 — крем);

щепотка соли;

половина чайной ложки ванильного сахара;

четверть чайной ложки соды;

чайная ложка лимонной цедры.

Способ приготовления:

Духовку разогревают до 200–220 градусов.

Изначально просеивают муку.

С лимона натирают цедру.

В миске смешивают сметану, сахар и добавляют щепотку соли. Затем добавляют муку и соду. По такому принципу делают замес теста.

Готовое тесто разделяют на 8 одинаковых частей. Из каждой части затем раскатывают круг.

Противень смазывают тонким слоем растительного масла. Коржи по очереди выкладывают на противень и выпекают по 5 минут. Горячие коржи равномерно обрезают.

Теперь готовят сметанный крем. Для этого взбивают сметану с сахаром, ванильным сахаром, лимонной цедрой.

После того как коржи остынут, первый выкладывают на большое блюдо и смазывают сметанным кремом. По такой схеме продолжают собирать торт. Последний корж обильно посыпают крошкой. Торт украшают по личному желанию.

Торт должен настояться и пропитаться. Для этого его ставят в холодильник на 3-4 часа.

Такой домашний сметанный торт можно приготовить по рецепту с фото и пошаговым руководством. В результате классический десерт на сметане будет доступен даже в домашних условиях.

Бисквитный торт «Пина колада»

Для приготовления торта потребуется использовать сметану, консервированные ананасы и кокосовую стружку.

Ингредиенты:

3 яйца;

110 грамм сахарного песка;

110 грамм муки;

банка консервированных ананасов;

5 столовых ложек сиропа от консервированных ананасов;

300 грамм сметаны;

50 грамм кокосовой стружки;

70 грамм сахарной пудры;

столовая ложка желатина.

Способ приготовления:

Для бисквита взбивают яйца с сахаром. При этом яичная масса должна получиться достаточно объемной и белой.

Затем постепенно добавляют муку и вмешивают ее лопаточкой.

Тесто перекладывают в огнеупорную форму, которую желательно выстелить пекарской бумагой и смазать тонким слоем растительного масла.

Торт выпекают в духовке при 180 градусах на протяжении 35 минут.

Для приготовления суфле желатин заливают горячим ананасовым сиропом, перемешивают.

Сметану взбивают с сахарной пудрой. Затем добавляют кокосовую стружку. Постепенно вводят остывший желатин.

Теперь нужно собирать торт. Остывший корж выкладывают в разъемную форму и пропитывают ананасовым сиропом. Выкладывают кусочки консервированного ананаса. Заливают суфле.

Торт должен настояться в холодильнике. Для этого отводят, по крайней мере, 6 часов. По желанию верхушку и бока украшают кокосовой стружкой.

Как можно понять, даже оригинальные домашние торты с ананасами и кокосовой стружкой можно легко и быстро приготовить благодаря рецепту с фото и пошаговым описанием. Начинающие хозяйки также могут приготовить ананасный торт суфле с кокосовой стружкой.

Как украсить торт

Домашний торт можно интересным образом украсить. К тому же самые простые способы предполагают использование фруктов и ягод, шоколада, сметаны.

Фрукты и ягоды

Самое простое — это использование фруктов и ягод. Самое важное — это тонко нарезанные фрукты или мелкие ягоды выкладывать по поверхности торта. К тому же распорядок может предполагать создание хаотичных линий или разноцветных слоев. Если пофантазировать и немного постараться, может получиться даже рисунок из фруктов и ягод.

Шоколад

Многие шоколадные и кофейные домашние торты предполагают использование шоколада для украшения. К тому же рецепт с фото и пошаговым описанием позволяет понять, как можно приготовить красивый торт в домашних условиях с насыщенным вкусом шоколада или кофе:

Шоколад можно использовать в виде глазури. В этом случае торт должен быть полит шоколадной глазурью.

Также можно создавать оригинальные шоколадные узоры. Рекомендуется растопить плитку шоколада.

Затем кондитерским шприцом на пергаментной бумаге рисуют разные узоры. После того как шоколад застынет, нужно осторожно отделить пергаментную бумагу. В результате получится оригинальный узор.

Важно помнить о том, что шоколадные узоры могут легко поломаться, поэтому нужно быть очень осторожными.

Шоколадная стружка — это самый простой способ использования шоколада. Торт, который будет украшен шоколадной стружкой, выглядит аппетитно. При этом украсить торт можно очень быстро.

Разные способы использования шоколада для украшения тортов заслуживают особого внимания, ведь они позволяют создать особенное лакомство.

Классическое украшение предполагает использование крема. К тому же для тортов используют разные виды крема. Для украшения тортов чаще всего используют плотный и густой масляный крем, ведь он может порадовать своим равномерным расположением и безупречным вкусом.

Легкий крем идеально подойдет даже для приготовления фруктовых бисквитных пирогов, которые считаются полезными и радуют простотой своего исполнения.

Рецепты домашних тортов с фото и пошаговым описанием — это только начало кондитерского пути. Желательно начинать с самых простых рецептов для приготовления тортов в домашних условиях, выбирать качественные ингредиенты и соблюдать их дозировку, набираться знаний и опыта. Только со временем можно готовить оригинальные торты даже по самым сложным рецептам и шокировать своих домочадцев.