Посадка тыквы семенами в открытый грунт

Тыква — это традиционный продукт питания на нашем столе, очень полезный, богатый витаминами. А еще это неприхотливое растение, которое можно успешно выращивать в нашем климате. Однако важно знать правила и нюансы работы с этим растением. Рассмотрим, как сажать тыкву семенами в открытый грунт.

Выбор и подготовка семян

Прежде, чем говорить о том, как сажать тыкву семенами в открытый грунт, необходимо рассмотреть, как правильно выбрать семена. Поскольку именно от правильного выбора и предварительной их обработки зависит весь успех.

Есть несколько способов: семена можно купить в любом магазине для садоводов, или можно собрать семена с тыквы, которую вы выращиваете в своем огороде. Конечно, тыква должна быть полностью созревшей. Собирать семена совсем несложно — для этого нужно вынуть семена из плода, промыть их, просушить и сложить на хранение. Хранить их рекомендуется в мешочке из натуральной ткани. Это и будет посевной материал.

yandex_ad_1 Примечательно, что семена тем более всхожие, чем больше они хранятся. Оптимальными для посадки считаются семена, которые хранятся год-два. В целом же хранить их можно четыре года, и все это время они будут сохранять свою всхожесть.

Далее семена необходимо перебрать — и этот этап не следует пропускать, поскольку крупные, полноценные семена дадут вам здоровое, сильное растение. Если же посадочный материал мелкий, поврежден, то его использовать не стоит.

Есть простой и надежный способ определения годных семян — для этого достаточно замочить их в подсоленной воде. Негодные для посева семена останутся на поверхности воды, и их следует отбраковать.

Следующий этап подготовки семян — проращивание и закаливание. Замоченные семечки необходимо прорастить или дождаться, пока начнут проклевываться ростки. Потом их закаляют. Для чего это делают? Такая проработка семян значительно сокращает период роста, и вы сможете быстрее получить свои всходы. Таким образом, у вас значительно повысятся шанс вырастить свой урожай даже в том случае, когда лето заканчивается рано.

Кроме того, закаливание положительно влияет на семена тем, что укрепляет иммунитет растений, делает их более сильными, крепкими, позволяет им переносить меняющиеся погодные условия.

Как же правильно прокалить семена, чтобы ростку было легче пробиться через шкурку семечка? Для этого семена тыквы необходимо прогревать при температуре 50-60 градусов в течение 8-9 часов. Наиболее удобный для этого способ — духовой шкаф. Обратите внимание, что семена должны быть равномерно прогреты, поэтому их необходимо переворачивать.

После этого их необходимо подержать в растворе золы. Раствор делается легко — 2 столовые ложки обыкновенной древесной золы настаивают в литре кипятка. В этом растворе прокаленные семена держат 12 часов.

Перед тем, как сажать тыкву семенами в открытый грунт, необходимо проделать с проросшими семенами еще один процесс — поместить в холодильник на 24 часа. И только после этого можно перейти к высаживанию.

yandex_ad_2 Подготовка почвы

Опытные садоводы знают, что для тыквы необходимо подобрать хорошее для ее роста место. Желательно выбрать солнечное место. Тыква любит плодородную и рыхлую почву, поскольку ее корням необходим воздух. Что касается кислотности, то почва должна быть не кислой. Идеальный вариант — суглинок и супесок. Помните, что почва обязательно должна быть плодородной.

Есть еще один важный нюанс, который обязательно следует учитывать — тыкву (неважно, какой именно сорт) сажают на одно и то же место только через 5 лет. Хорошо, если до этого на этом месте росли многолетние травы, капуста или бобовые — такая почва очень хороша для тыквы.

Подготовительные работы для высадки тыквы начинайте с осени. Участок следует хорошо подготовить, а именно убрать сорняки, внести компост и перегной. Также участок следует вскопать. Если же вы приняли решение сажать семена, в кислую почву, то в нее лучше добавить известь (можно также использовать доломитовую муку). Помните о том, что обогащать грунт следует осенью. Если же вы не смогли это сделать в срок, то удобрения можно внести перед посадкой.

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Когда сажать семена

Теперь рассмотрим, как сажать тыкву семенами в открытый грунт. Как и с большинством других культур, срок зависит от погодных условий региона. Если это южный регион, то обычно посадку можно начинать уже в первые дни мая; северный — в последних числах мая. Если же погода вашего региона не позволяют сажать раньше лета, то рекомендуется выращивать тыкву не из семян, а уже через рассаду.

До того, как сажать тыкву семенами в открытый грунт, убедитесь в том, что земля прогрета на глубину не меньше 10 см. Если же нет (ее температура меньше +12 градусов), то семена будут крайне медленно прорастать. Более того, они могут сгнить.

Чтобы правильно просчитать сроки посева, ориентируйтесь на то, когда земля прогревается до нужной температуры, когда приходят первые осенние холода, поскольку урожай убирают до их прихода.

А созревают плоды через 3,5-4 месяца после появления первых ростков. Если семена предварительно подготовлены, то прорастают они до недели; если же не подготовлены — от десяти дней до двух недель. Учитывайте все это, чтобы определиться со сроками посадки.

Как сажать семена тыквы

Сначала на будущей тыквенной грядке выкапывают лунки, в каждую из которых наливают горячую воду (примерно литр-полтора). Когда вода полностью впитывается, можно высаживать семена — в каждую по 3-5 семечек. Потом лунки необходимо присыпать землей. Останется дожидаться, когда растения взойдут.

Оставить нужно только два растения — выбирайте те, которые в самом лучшем состоянии. Из таких растений вырастет хорошая тыква. Растения необходимо регулярно рыхлить и поливать, удобрять органическими, например, куриный помет или минеральными (аммиачная селитра) подкормками.