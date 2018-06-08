Едим финики с пользой

Финики — вкусное и полезное лакомство, которое обладает большим количеством полезных свойств для организма. Их можно употреблять как в свежем, так и в сушеном виде. Но следует помнить о том, что этот фрукт необходимо использовать с осторожностью, и съедать только определенное количество в день, так как финики могут нанести вред вашему организму.

Полезные свойства

В условиях современной жизни довольно трудно соблюдать сбалансированное питание и поддерживать иммунную систему в гармонии.

Для того чтобы вредные вещества не задерживались в нашем организме, необходимо регулярно употреблять полезные продукты, в составе которых находится множество витаминов и микроэлементов:

yandex_ad_1 витамины А, В, С, Е;

калий;

тиамин;

кальций

железо;

рибофлавин;

фосфор.

Эти полезные вещества оказывают необходимую помощь для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря большому количеству калорий и углеводов, финики способствуют быстрому восстановлению сил после длительных прогулок, поэтому врачи часто рекомендуют использовать их как полноценный перекус.

Также финики содержат немалое количество пищевых волокон, которые способны нормализовать функционирование ЖКТ.

Помимо этого, финики укрепляют иммунитет и улучшают работу нервной системы, поскольку в их состав входит незаменимая аминокислота — триптофан. При регулярном употреблении этого продукта вы сможете нормализовать сон и стабилизировать психическое состояние.

Противопоказания

Итак, мы определили, что финики очень полезны для нашего организма. Но существуют определенные нормы, которые указывают на то, сколько продукта нужно съесть, чтобы не оказать вред своему здоровью.

Прежде всего, продукт не рекомендуется употреблять тем людям, которые страдают аллергической реакцией. Для того чтобы обезопасить себя вы можете попробовать несколько ягод и посмотреть на реакцию организма.

Если вы не ощутили дискомфорт (удушье, кашель, кожные высыпания и т. п.), то вы можете обогатить рацион этим полезным лакомством.

Также следует ограничить употребление фиников перед сном. В это время желудок не способен переваривать какую-либо пищу.

Если вы страдаете от такой болезни, как сахарный диабет, то вам нужно с особой осторожностью относиться к этому продукту. Прежде чем съесть лакомство, рассчитайте промежуток времени между введением инсулина и употреблением пищи. После инъекции сладости можно принимать только через 2–3 часа.

yandex_ad_2 Кроме того, чрезмерное употребление фиников могут привести к следующим недугам:

головная боль;

сонливость;

переутомление;

тяжесть в желудке.

Для того чтобы употребление продукта приносило для вашего организма больше пользы, чем вреда, вам необходимо съедать в день не более 10 ягод.

Можно ли финики детям

Наверняка каждый человек еще с малых лет знает, что такое финики. Их вкус возвращает нас во времена далекого детства. Но прежде чем, ввести финики в рацион ребенка следует соотнести пользу и вред, которые способен оказывать продукт на организм. Для того чтобы избежать негативных последствий, педиатры рекомендуют вводить фрукты постепенно.

Так, детям до 1 года можно варить компот из фиников. Благодаря своим полезным свойствам напиток способен решить проблему и успокоить разбушевавшийся животик малыша.

И только в 1,5-2 года специалисты разрешают вводить в рацион свежие плоды. Прежде чем попробовать фрукт, вы можете провести небольшой тест на аллергию. Для этого необходимо съесть только 1 зрелый плод в сутки, который необходимо обязательно очистить от косточки. Если спустя несколько часов вы не заметили никаких отклонений у ребенка, то можете смело использовать финики в качестве основного энергетического ресурса организма.

Регулярное употребление фиников способно выполнять следующие функции:

улучшить работу иммунной системы;

повысить активность мозговой деятельности;

укрепить костную систему.

Помимо этого, финики способны снимать нервное перенапряжение, вылечить анемию.

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Избавляемся от лишнего веса

Прежде чем освоить финиковую диету, вам нужно знать, что этот фрукт не относится к категории продуктов, которые сжигают жир. Кроме того, если вы будете употреблять финики в неограниченных количествах, есть риск прибавить себе несколько лишних килограммов.

Для того чтобы изучить возможную пользу и вред этого способа похудения, вам нужно подойти к этому вопросу более основательно. Для начала следует определить какую суточную норму плодов вам необходимо съедать, чтобы ваш организм успевал ее переварить и усвоить.

Следует также учитывать, что свежие финики отличаются более высокой калорийностью.

Таким образом, необходимо учитывать их плотность и снизить употребляемое количество. Если вы сможете придерживаться определенного плана, то результаты значительно порадуют вас. В среднем вес вашего тела может снизиться на 3-8 кг. Но все зависит от индивидуальных особенностей организма. Главный принцип финиковой диеты заключается в том, чтобы вывести из организма лишнюю воду, нормализовать обменные процессы, а также удалить вредные шлаки.

Часто, финики являются основными компонентами и в других диетах, и в основном их используют во время разгрузочных дней. Благодаря им вы можете снизить потребность в употреблении сладкого, а также использовать фрукты в качестве полноценного перекуса.

Как сделать правильный выбор

Для того чтобы не навредить здоровью и получить огромную пользу от употребления фиников, очень важно сделать правильный выбор. Довольно часто на прилавках супермаркетов или магазинов можно встретить фрукты в засушенном виде. Первое, на что вы должны обратить внимание — внешний вид.

Очень важно, чтобы они были не слипшимися и располагались отдельно друг от друга. Также их поверхность не должна быть покрыта сахарной присыпкой.

Что же касается свежих фиников, то есть несколько простых способов, которые помогут подобрать зрелые и полезные плоды:

Неестественный блеск и переливы. Если вам показалось, что продукт слишком переливается, то, вероятнее всего, перед продажей их смазали жиром, для большей привлекательности. Такой способ довольно распространен среди многих продавцов, но употребление таких фиников может привести к нежелательным последствиям.

Определяйте свежесть плодов по внешнему виду. Зрелые финики отличаются насыщенным темным цветом, и сухой, слегка морщинистой поверхностью. Но в то время, они не должны быть слишком пересушенными.

Осматриваем кожицу фиников. Поверхность должна быть гладкой и неповрежденной. Также на ней не должно быть следов плесени.

Помните о том, что финики с косточкой внутри намного полезнее.

Лечебные свойства: народные рецепты

Благодаря такому витаминному составу и полезным свойствам финики широко применяются как в народной медицине, так и в косметологии. Для того чтобы защитить организм от воздействия вредных микроорганизмов можно использовать следующие народные рецепты:

Финиковый отвар. Такой отвар используется для лечения различных инфекционных заболеваний (грипп, простуда, общее недомогание). Для того чтобы результат оправдал вши ожидания нужно использовать только спелые и качественные плоды. Помимо этого, отвары хорошо помогают в лечении онкологических образований. Естественно, в комплексе с другими медикаментозными препаратами.

Средство против диареи. Если сделать отвар из фиников и добавить туда рис, то вы довольно быстро сможете избавиться от этого недуга. Для того чтобы его приготовить вам потребуется: 5 фиников и 1 литр кипяченой воды. Ингредиенты необходимо перемешать и поставить на плиту (варить на небольшом огне около 40 минут). После этого отвар необходимо остудить, и удалить из готовых плодов все косточки. Затем измельчаем плоды на терке и заливаем 1/4 стакана жидкости, в которой ранее варились финики. Теперь нам понадобится сварить полстакана риса, и после этого добавить его в отвар. В результате у вас должна получиться кашица, которую вы должны употреблять в течение всего дня.

Отвар для лечения образования камней в почках. Его готовят с помощью очищенных финиковых косточек. Для этого необходимо придерживаться определенной последовательности. Берем шесть плодов и очищаем мякоть от косточек, которые затем измельчаем в порошок. После этого заливаем их 0,5 л воды и ставим жидкость на огонь. Для приготовления отвара достаточно 10 минут. Теперь нужно дать ему настояться, а после этого можно процедить. Употребляем отвар за полчаса до еды 3 раза в сутки. Желательно использовать только свежий настой, приготовленный в течение дня. Срок лечения зависит от вашего организма. Но в основном хватает 2-3 недели для того, чтобы камни начали выходить из почек.

Настойка от интоксикации организма. Этот действительно действенный способ позволяет избавиться от плохого самочувствия за короткий промежуток времени. Кроме того, рецепт данного средства очень прост: вам нужно залить финики (около 5 штук) горячей водой и оставить в таком виде на сутки.

Благодаря целебному настою вы сможете восстановить нарушенный водно-солевой баланс в организме и восполнить утраченные полезные элементы.

Как мы успели убедиться, финики обладают большим количеством полезных свойств, которые помогают справиться со многими серьезными заболеваниями и защитить наш организм от воздействия вредных микроорганизмов. Для этого вам необходимо регулярно съедать несколько спелых плодов.