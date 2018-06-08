Готовим гуляш из говядины с подливкой

Не так уж сложно сейчас найти интересный фоторецепт, который с удовольствием попробует вся семья. И к ним, несомненно, относится гуляш из говядины с подливкой, так как это блюдо очень выглядит очень аппетитно, имеет необычный запах и незабываемый вкус.

Есть еще один несомненный плюс — мясо во время тушения становится невероятно мягким, нежным и приобретает привкус овощей. После такого обеда никто из членов семьи не сможет остаться равнодушным.

Мясной гуляш с подливой

Для приготовления блюда понадобятся совсем незатейливые ингредиенты по доступной цене. А именно:

0, 5 кг свежей говяжьей вырезки;

6–7 ст. л. томатной пасты;

2 ст. л. рафинированного масла;

1–2 луковицы (в зависимости от размера);

1 ст. л. пшеничной муки;

1 стакан чистой воды (примерно);

поваренная мелкая соль, молотый перец и молотый лавровый лист добавляются по вкусу.

yandex_ad_1 Основные этапы приготовления:

Мясо тщательно промывается под холодной водой и обсушивается на кухонном полотенце или на разделочной доске. После этого с говядины острым лезвием ножа удаляются все прожилки, пленка и мелкие косточки.

Остается лишь нарезать мясо кубиками среднего размера или же соломкой в 1 см. Но в любом случае лезвие нужно вести поперек волокон.

Большая луковица очищается от кожуры, обмывается водой и насухо вытирается полотенцем. Ее необходимо чистым ножом нашинковать соломкой либо тонкими полукольцами.

Вся полученная нарезка раскладывается по разным емкостям для большего удобства.

Глубокий казан или сковородка с толстым дном ставится на среднюю комфорту и разогревается с небольшим количеством подсолнечного масла.

После этого туда выкладывается нарезка из говядины и обжаривается до появления золотистой корочки.

Стоит постоянно помешивать мясо деревянной лопаткой, чтобы ничего не подгорело.

Поскольку говядина должна остаться на данном этапе наполовину сырой, то весь процесс должен занять не более 6-8 минут.

По истечении указанного времени в казанок добавляется нарезанный лук. Он должен прожариться до мягкости и до золотистого оттенка. Ингредиенты заправляются томатной пастой и заправляются специями по вкусу.

Следуя пошаговому рецепту с фото, будущий гуляш из говядины с подливкой необходимо залить таким количеством воды, которое сможет полностью покрыть кусочки мяса.

Все это доводится до однородной консистенции и тушится на минимальном огне под крышкой после закипания около одного часа. Последующие 40-45 минут в казанок лучше не заглядывать для сохранения вкуса и консистенции.

По истечении указанного времени, к основным ингредиентам просеивается большая ложка пшеничной муки. Все снова хорошо перемешивается ложкой и варится еще около 7 минут до загустения подливки.

В конце блюда снимается с огня и настаивается 15-20 минут под закрытой крышкой. После этого гуляш раскладывается по красивым тарелкам и подается к столу.

Предложенный рецепт мяса с подливой подается в качестве второго основного блюда, который можно дополнить легким гарниров в виде каши из круп, спагетти, ракушек, парового риса, картофеля в мундире или пюре. Также может подойти салат из овощей и, конечно же, без хлеба здесь не обойтись.

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Вкусный гуляш с овощами

Следующий фоторецепт гуляша из говядины с подливой получается очень нежным и ароматным. А самое приятное то, что с его приготовлением сможет справиться даже новичок.

И продукты, которые понадобятся, можно найти почти в каждом холодильнике. И речь идет о:

450 г говяжьей лопатки (охлажденной);

6 ст. л. оливкового масла;

2 луковицах лука;

1 большой моркови;

0, 5 ст. охлажденной воды;

приправе «Хмели»;

соли;

свежей зелени.

Основные этапы приготовления:

С лука аккуратно снимается шелуха, после чего сам овощ нужно измельчить острым ножом на мелкие квадратики. Чтобы не щемило в глазах, рекомендуется несколько раз опускать лезвие в холодную воду.

Сковорода с толстым дном разогревается на огне с оливковым маслом. На ней обжаривается лук несколько минут до появления золотистого оттенка. Необходимо часто помешивать продукт деревянной лопаткой, чтобы он не подгорел.

Морковь очень быстро моется, очищается от кожуры и нарезается на крупной терке. Можно взять несколько морковок, если он не очень большие.

Подготовленные овощи отправляются к луку и обжариваются вместе около 6 минут. После этого сковорода снимается с огня.

Говядина промывается под проточной водой и аккуратно обмакивается бумажным полотенцем. Чтобы гуляш из говядины с подливой получился по предложенному рецепту с фото, мясо необходимо нарезать небольшими кусочками в 3-4 см.

В чистой сковороде разогревается масло и обжаривается говяжья вырезка с двух сторон 4-8 минут. По истечении указанного времени продукт необходимо немного охладить.

Оставшееся оливковое масло выливается на дно кастрюли с тонкими стенками. Через минуту туда отправляются поджаренные овощи, говядина и специи. Кстати, можно добавить еще несколько зубчиков острого чеснока (измельченных в прессе для чеснока).

Все хорошенько перемешивается и заливается половиной стакана чистой воды. Кастрюля плотно накрывается крышкой, чтобы гуляш хорошо протушился за следующие 50-60 минут. Все это время комфорта должна работать на минимуме.

Готовое блюдо раскладывается по тарелкам, украшается зеленью и подается в теплом виде к столу вместе с гарниром.

yandex_ad_2 Несколько полезных советов

Какой бы рецепт с фото ни использовался, а чтобы гуляш из говядины с подливкой получился действительно вкусным, необходимо придерживаться нескольких простых рекомендаций:

вместо оливкового или подсолнечного можно использовать сливочное масло. Также отлично подойдет топленный свиной жир, если человек не сильно заботиться о своей фигуре;

томатную пасту легко заменить свежими измельченными на терке томатами или же, в крайнем случае — кетчупом;

чтобы получить более насыщенный вкус подливы, очень часто говяжий гуляш готовиться на овощном (мясном) бульоне, хотя в рецептах с фото этого не показывается;

перед тем как жарить мясо, его можно отварить до полуготовности в подсоленной воде. Тогда нужно быть аккуратными при добавлении соли и других специй;

помимо черного перца и молотого лаврового листа повара рекомендуют добавлять любые специи, подходящие для приготовления мясных блюд;

перед подачей, каждую порцию многие посыпают тертым сыром (лучше всего пармезаном). Тогда стоит подождать, когда он немного расплавиться и уже тогда приступать к трапезе.

Как можно видеть, гуляш из говядины с вкусной подливкой приготовить совсем несложно. Достаточно лишь придерживаться рекомендаций из рецепта и для удобства иногда поглядывать на пошаговые фотографии.

При желании не запрещается добавить в классический рецепт что-то свое, чтобы изменить вкус и удивить своих близких чудесами импровизации. Главное только не перестараться и обращать внимание на то, какие продукты хорошо (или же плохо) сочетаются между собой.