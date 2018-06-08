Питание кормящей мамы в 1 месяц после родов

После рождения ребенка женщине нужно внимательно следить за собственным питанием, чтобы вырастить здорового малыша. Меню для кормящей мамы следует согласовывать со специалистом по всем правилам питания. Доктор рассмотрит этот вопрос с учетом множества нюансов — возраста, присутствия специфических заболеваний, осуществления кормления в прошлом.

По каким принципам должна питаться женщина после рождения ребенка

В этот период нужно достаточно жестко себя ограничивать. Но чувство голода появляться не должно. Новые продукты стоит вводить в меню максимально аккуратно, отслеживая при этом состояние малыша.

Основные правила состоят в том, что:

в организм должны поступать все необходимые для здоровья вещества, а также следует поддерживать баланс белков, жиров и углеводов;

специалисты рекомендуют дополнять меню пищей, которая усиливает лактацию. Сразу после родов ребенок может недополучать молоко, этому его выработку нужно стимулировать;

большое значение имеет питьевой режим — следует употреблять достаточно жидкости. Это могут быть компоты, травяные чаи, кисломолочные продукты.

yandex_ad_1 В период грудного вскармливания женщине необходимо часто питаться — 5-6 раз в день. Промежутки между едой не должны превышать 4 часа.

Многих кормящих мам волнует вопрос питания, а также что можно и что нельзя есть в первый месяц после родов. Рассмотрим меню на каждый день в первые трое суток.

Меню на первые три дня Первые 3 дня на завтрак нужно съедать кашу, приготовленную на воде — гречку или овсянку. Разрешено использовать небольшое количество растительного масла. В качестве питья прекрасно подойдет ягодный компот. Перекусить можно сыром, хлебом из муки крупного помола или хлебцами.

На обед стоит приготовить бульон из курицы. Но использовать в пищу лучше только второй отвар. Мясо также должно быть сварено дважды. Это может быть говядина, курица или индейка. Кожицу включать в питание нельзя.

Полдник — легкоусвояемый суп на овощах. Допустимо съесть немного картофеля или фруктов, выпить чай на травах.

На ужин специалисты советуют оставить запеченные или приготовленные на пару овощи. Следует отдать предпочтение тем, которые имеют зеленый цвет. На ночь разрешено выпить кефир или ряженку (200 мл) с 1,5% содержанием жира.

Помимо всего вышеописанного, питание кормящей мамы должно быть разработано доктором, который будет наблюдать женщину и ее малыша в первый месяц после родов. А поэтому обратите внимание на меню, которое рекомендовано на каждый день.

Ассоциация диетологов обращает внимание на то, что:

на 3-й день разрешено сократить количество употребляемой жидкости до 1 л. Этот момент особенно важен для женщин с нарушениями работы почек;

для улучшения функционирования ЖКТ и решения проблем с регулярностью стула в рацион вводят отруби;

продукты, непривычные для женщины, принимать в пищу нельзя, потому что высок риск появления аллергии у малыша.

Что можно есть в конце первой недели после родов

К концу 1-й недели рацион расширяют, включая в него новые компоненты — бульон на мясе, вареную рыбу, коричневый рис, творог.

Необходимо регулярно съедать свежесобранные фрукты и овощи, которые не являются аллергенами и насыщают организм необходимыми веществами. Количество выпиваемой воды должно превышать 2 л.

yandex_ad_2 Первый прием пищи состоит из овсянки на молоке, 20 мл слабо заваренного чая с сухим печеньем. Потом следует перекус — стакан йогурта, печенье или хлеб с сыром. Вместо этого можно скушать творог.

В качестве обеда отлично подойдет 170 мл бульона, сваренного из нежирного мяса, пюре из картофеля с паровой котлетой. Специалисты советуют употреблять хлеб и компот из сухофруктов. Во время приема пищи нужно выпивать 1 стакан жидкости.

Полдник также нельзя пропускать, иначе у младенца могут появиться колики. Во время этого приема пищи рекомендуется съесть 130 г творога, смешанного с небольшим количеством сметаны, фруктовый компот или кисель (200 мл).

Оптимальный вариант для ужина — тушеное мясо или рыба с белой мякотью с коричневым рисом или овощами. Нельзя игнорировать и питье травяных отваров. Незадолго до сна можно выпить стакан какого-либо кисломолочного напитка с печеньем.

Ниже рассмотрим, каким должно быть питание кормящей мамы в первый месяц после родов, а именно будет расписано примерное меню на каждый день.

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Рекомендуемый рацион кормящей женщины в первый месяц

Ориентировочный вариант питания:

1-й прием пищи — молочная каша, в которую добавляют немного масла. Чтобы придать ей сладкий вкус, разрешено положить сахар или варенье. Вместе с этим пьют чай с кусочком сыра и хлебом;

перекус — какой-нибудь фрукт. Лучше всего подойдет банан или яблоко. Можно скушать йогурт с печеньем;

2-й прием пищи — щи без зажарки, рыба, приготовленная в духовке. В качестве гарнира можно использовать макароны. Дополнительно употребляют морковный салат, кусочек хлеба и фруктовый компот;

полдник — творог, смешанный со сметаной, свежий яблочный сок и компот;

3-й прием пищи — поджаренный мясной фарш с овощами, гречкой или рисом, овощной салат, состоящий из огурцов, томатов и зелени. Его заправляют небольшим количеством подсолнечного масла. Хорошо дополняет меню чай с печеньем или вареньем.

В качестве позднего ужина можно употребить стакан какого-либо кисломолочного напитка с сухим печеньем. В промежутках между едой разрешено пить чистую воду. В перечне рекомендуемых продуктов также находится чай на травах и свежесваренный компот.

Ограничения в питании

Неправильно составленное меню приводит к появлению отрицательных последствий — колик у малыша. По этой причине кормящей женщине следует ограничивать себя в пище. Под запретом находятся консервы из мяса, рыбы или молока, маринованные и соленые овощи, пища быстрого приготовления, кетчуп, цельное молоко коровы.

А также не стоит употреблять жгучие соусы, плоды семейства бобовых, крепко заваренный чай, кофе или сок. Бесспорно, необходимо отказаться от любого алкоголя. Кроме этого, в перечне запрещенных продуктов находятся:

сушеные фрукты;

белокочанная капуста;

виноград в любом виде;

мед, поскольку он является сильным аллергеном;

орехи.

Необходимо отказаться от употребления шоколада, плавленых сырков или сортов с плесенью, любых колбасных изделий. Как говорилось ранее, все эти продукты значительно увеличивают риск появления колик у малыша.

Перечень разрешенных продуктов

После того, как читатели узнали, каким должно быть питание кормящей мамы, необходимо ознакомиться и с продуктами, которые разрешены в первый месяц после родов. Ниже перечислены провианты, входящие в меню на каждый день для родившей женщины.

Продуктами, оказывающими положительное влияние на здоровье мамы и ребенка, являются каши на молоке или на воде, сваренные или тушеные овощи. Допустимо употреблять морковь и репчатый лук в умеренном количестве. В меню также разрешено добавлять мясо кролика, говядину, свинину. Но оно должно содержать минимальное количество жира. Мясо рекомендуют тушить, варить или готовить на пару.

Следует отдельно упомянуть мясо курицы. Его можно потушить или сварить. Но готовить этот продукт необходимо, предварительно удалив кожу. Благотворно действуют на здоровье кормящей женщины и ребенка овощные супы, а также сваренные на «втором» отваре. При этом добавлять зажарку нельзя.

Особенно много пользы приносят кисломолочные продукты, к которым относятся:

творог;

йогурт без искусственных наполнителей;

кефир;

ряженка.

Необходимо следить, чтобы в указанных изделиях не было вредных добавок — ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса и аромата, а также фруктов и ягод.

Разрешено включать в рацион хлеб. Он может быть приготовлен из пшеницы, отрубей, смеси ржи и пшеницы. Допустимо употреблять сухое печенье.

Специалисты делают особенный упор на то, что правильное меню кормящей женщины имеет большое значение в период лактации. Не меньшей ценностью обладает гармоничный режим отдыха. Мать должна спать достаточное количество времени. В этот непростой период ей требуется много сил, чтобы вырабатывать молоко и кормить младенца. Стоит пересмотреть гардероб — выбрать вещи, которые не оказывают давления на грудь.