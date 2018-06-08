Самые вкусные ватрушки из творога из дрожжевого теста

Русская кухня славится большим количеством вкусной и ароматной выпечки. Но чаще всего к горячему чаю на протяжении многих десятилетий подают ватрушки с творогом из дрожжевого теста. Существует несколько разных фото-рецептов такого десерта, поэтому его очень просто приготовить, следуя пошаговой инструкции.

Классические сырные ватрушки

Для того чтобы приготовить сдобу по проверенному рецепту, необходимо заранее убедиться, что в холодильнике есть следующие продукты:

yandex_ad_1 480 г пшеничной муки высшего качества;

320 мл свежего молока (4%);

180 г творожной пасты (11%);

60 г сахарного песка;

25 г сливочного масла (72%);

12-15 г ванильного сахара;

2 ст. л. сахарной пудры;

1,5 ч. л. сухих дрожжей (в гранулах);

1 куриное яйцо (желательно домашнее);

поваренная соль на кончике ножа.

Основные этапы приготовления:

На первом этапе молоко подогревается на медленном огне до 38 градусов. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы оно закипело. После этого в подогретой жидкости растворяются дрожжи. К ним добавляется сахарный песок, ванильный сахар и немного соли.

В отдельной глубокой емкости просеивается мука. Это нужно сделать обязательно, чтобы выпечка получилась пышной и воздушной.

Сливочное масло топится в микроволновой печи или на плите. Его сразу же следует добавить в муку и замесить тугое плотное тесто. Алюминиевая глубокая миска (или кастрюля) смазывается тонким шаром масла и в нее выкладывается тесто. В самом конце оно полностью накрывается пищевой пленкой и оставляется в теплом месте на 45-50 минут.

По истечении указанного времени, подросший «комочек» делится на 8-10 частей. Они должны быть примерно одинакового размера.

Порции поочередно скатываются в шарики и выкладываются на пергамент для выпекания. Их следует накрыть салфетками, полотенцем или пленкой и оставить в таком состоянии на 25-35 минут.

Если все сделано правильно, то тесто еще немного поднимется, и из него получатся аппетитные ватрушки с сыром.

Далее, чистый и обязательно сухой стакан опускается дном в муку. А после этого необходимо с его помощью сделать по центру каждого шарика глубокое отверстие.

Остается лишь приготовить начинку, но перед этим духовой шкаф разогревается до 180 градусов. К творожной пасте примешивается 2 большие ложки сахарной пудры и около 5 г ванильного сахара. Они хорошо смешиваются между собой при помощи вилки или ручного венчика.

yandex_ad_2 Каждая сформированная основа хорошо промазывается взбитым яйцом. По центру выкладывается столовая ложка начинки из творога (можно немного больше).

Ватрушки отправляются в разогретую духовку на 15-20 минут. Этого времени вполне хватит, чтобы тесто пропеклось и приобрело приятный золотистый оттенок.

Как можно видеть, пошаговый фото-рецепт довольно простой, так что с ним должен справиться даже новичок кулинарного дела.

И по окончании готовки ватрушек с творогом из дрожжевого теста останется лишь дождаться, когда они остынут и можно звать всех близких к столу.

include_poll1729

Ватрушки с творогом и изюмом

Следующий рецепт отличается количеством ингредиентов и, возможно, на него придется потратить чуть больше времени. Но при этом сами ватрушки получаются слаще, ароматнее и отличаются большим количеством начинки.

Ингредиенты:

300 г жирного творога;

230 мл холодной воды + 3 ст. л. ;

3 стакана просеянной пшеничной муки;

3 ст. л. сахарного песка;

2 ст. л. растительного масла;

2 ч. л. сухих дрожжей;

2 куриных яйца;

1 ч. л. поваренной соли;

1 горсть изюма;

ванилин добавляется по вкусу.

Основные этапы приготовления:

Вода выливается в глубокую емкость и нагревается до 40 градусов. В ней сразу же растворяется столовая ложка сахара, чайная ложечка соли и сухие дрожжи.

В эту смесь всыпается небольшими порциями просеянная мука, а после — растительное масло.

Тесто тщательно вымешивается, формируется в большой шар, накрывается полотенцем и отправляется в теплое место на 40-50 минут.

За это время изюм тщательно промывается и просушивается на салфетке или кухонном полотенце.

В отдельной миске творог соединяется с сахаром, одним яйцом, изюмом и ванилином (который при желании можно и не добавлять). Все хорошо перемешивается ложкой.

Нет ничего страшного в том, что масса получится немного жидковатой.

Подошедшее тесто делится на 12 равных частей и скатывается в небольшие шарики. Их нужно отложить в сторону на 2-3 минуты.

Чистый противень смазывается маслом, после чего на него выкладывается тесто. Нужно сделать так, чтобы будущие ватрушки с творогом из дрожжевого теста не соприкасались между собой. Следующий этап пошагового рецепта с фото — придать шарикам форму чашечки. Для этого используется стакан, внешняя часть которого присыпана мукой.

В полученные отверстия равномерно выкладывается творожная начинка с изюмом. А сверху все промазывается сырым яйцом с тремя столовыми ложками холодной воды.

Сдобу поместить в едва теплый духовой шкаф и выпекается 25 минут при 200 градусах.

Готовые ватрушки перекладываются на чистое кухонное полотенце. При желании их можно притрусить небольшим количеством сахара или сахарной пудры.

При желании отойти от классических канонов, творожную начинку также можно полить ягодным сиропом или вареньем. Но тогда лучше всего пить чай без сахара, чтобы десерт не показался приторным.

Если смотреть в целом, то в приготовлении ватрушек с творогом из дрожжевого теста нет ничего сложного. Главное — придерживаться пошагового фото-рецепта, не торопиться и верить в свои силы.

Вполне возможно, что именно ватрушки станут любимым десертом в вашем доме и появятся собственные идеи, чем их можно дополнить или же улучшить. Ведь всегда есть возможность «подправить» классический рецепт и выйти на новый уровень кулинарного мастерства.