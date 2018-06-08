Как приготовить жульен с курицей и грибами

Порой из самых обычных продуктов можно приготовить изысканные ресторанные блюда. В сегодняшней статье речь как раз и пойдет о таком, как приготовить любимое русское блюдо с интересным французским названием «жульен».

Жульен на сковороде

Жульен с курицей и грибами считается довольно сложным блюдом, которое не каждому по зубам. Но если готовить его на сковороде по представленному рецепту с фото, то все обязательно получится.

yandex_ad_1 Ингредиенты:

0,5 кг грибов (шампиньонов);

0,5 кг куриного филе;

300 г сметаны (любой жирности);

100 г твердого сыра;

50 г сливочного масла (комнатной температуры);

3 ст. л. просеянной муки;

2 репчатые луковицы (можно заменить зеленым луком);

соль и молотый черный перец добавляются по вкусу.

Приготовление:

Грибы промываются под проточной водой, режутся на мелкие кусочки и жарятся до готовности на растительном масле. После скидываются на салфетку, чтобы впитался лишний жир.

С куриного филе снимается пленка, и мясо также тщательно промывается под водой. Режется на тонкие кусочки средней длины и обжаривается на сковороде.

Если в рецепте используется репчатый лук, то он режется на квадратики и обжаривается до полупрозрачности. Очень важно проследить, чтобы он не подгорел.

На следующем этапе к луку примешиваются готовые грибы и курица. Все тщательно, но аккуратно перемешивается деревянной лопаткой. Комфорта в это время работается на минимуме.

Сметана заправляется мукой, молотым перцем и солью. После перемешивания соус добавляется к основным ингредиентам. В самом конце блюдо посыпается тертым сыром.

Блюдо накрывается крышкой и тушится на медленном огне не более 20 минут. После этого можно звать близких людей к столу, чтобы насладиться вкусным обедом.

Таким образом, жульен на сковороде со сметаной можно приготовить меньше, чем за полтора часа, не прилагая больших усилий и не тратя слишком много денег.

Так что все намного проще, чем может показаться.

yandex_ad_2 Традиционный рецепт жульена в духовке

Для приготовления следующего рецепта необходимо иметь при себе небольшой противень с высоким бортиком, так как именно он будет играть роль формы для выпекания.

Ингредиенты:

1 кг свежих шампиньонов;

350 г сливок (10%);

300 г твердого сыра;

3 ст. л. подсолнечного масла;

1 куриная грудка;

1 репчатый лук;

1 ст. л. пшеничной муки;

соль и перец добавляются по вкусу.

Приготовление:

Грибы обязательно очищаются вручную от тонкой кожуры. Именно в ней собираются все вредные вещества, которые могут негативно повлиять на состояние организма. После грибы промыть под проточной водой и нарезаются кубиками среднего размера.

С репчатого лука снимается шелуха, а сам он нарезается тонкой соломкой. Сковорода с нерафинированным маслом ставится на медленный огонь, а замет туда добавляются грибы.

Они обжариваются 7-10 минут при постоянном помешивании, а после этого в сковороду закидывается измельченный лук и все необходимые специи. Ингредиенты обжариваются еще 10 минут. Куриная грудка отваривается в подсоленной воде и охлаждается. Режется на небольшие кубики и добавляется к грибам, как только они приобретут золотистый оттенок.

Для приготовления соуса в глубокой миске соединяются сливки с мукой. Рекомендуется перемешивать их миксером на низкой скорости, так как при ручном смешивании образуются комочки.

Полученная смесь вливается в чистую сковороду и варится на медленном огне до загустения. Не стоит забывать о важности периодического помешивания.

Готовый соус добавляется к остальным продуктам и все тушится на среднем огне около 5-7 минут.

За это время форма промазывается растительным маслом, а духовой шкаф разогревается до 190 градусов.

Будущий жульен равномерно выкладывается на противень, а в конце — посыпается тертым сыром. Блюдо отправляется в духовку на 30 минут, а по окончании приготовления его рекомендуется разрезать на равные порции.

Предложенный вариант жульена в духовом шкафу стоит готовить исключительно со сливками. Если использовать молоко, то общая масса получится слишком жидкой, да и вкус будет существенно отличаться от «оригинала».

Профессионалы рекомендуют подавать жульен с зеленым салатом или же предложить его гостям в качестве закуски перед началом основной трапезы.

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Аппетитный жульен в горшочках

Еда, запеченная в горшочках, всегда отличается домашним вкусом и приятными воспоминаниями. И для того, чтобы приготовить ароматное блюдо в духовке, используя керамические горшочки, понадобится следующий набор продуктов:

300 г грибов (замороженных или свежих);

200 мл жирной сметаны;

200 мл бульона (или чистой воды);

50 г пармезана (или другого твердого сыра);

2-4 дольки чеснока;

2 луковицы среднего размера;

1 ст. л. муки высшего сорта;

смесь молотых перцев и другие приправы добавляются по вкусу.

Приготовление:

Лук очищается от кожуры и нарезается острым ножом на очень мелкие кусочки. Его необходимо обжарить в небольшом количестве масла, пока не появится золотистый оттенок.

За это время к жарке подготавливаются грибы — режутся на мелкие дольки и обжариваются вместе с луком до полного выпаривания жидкости. При желании грибы могут готовиться на отдельной сковороде.

К грибам добавляются специи, прокаленная до бежевого цвета мука (без масла), жирная сметана, куриный бульон, который легко заменить кипятком.

Все тщательно перемешивается и перекладывается в горшочки. Они обязательно плотно накрываются крышками и ставятся в холодный (!) духовой шкаф.

Остается лишь выставить температуру в 200 градусов и тушить жульен около 20 минут, пока блюдо не загустеет.

По истечению указанного времени в горшочки добавляется мелко нарезанный чеснок с натертым сыром. Блюдо снова отправляется в духовку до появления румяной корочки.

Жульен в тарталетках

Сочетанием грибов и курицы сложно кого-то удивить. Но если блюдо «приодеть» и интересно подать к столу, то многие гости не смогут забыть такую интересную закуску.

Ингредиенты:

400 г свежих шампиньонов;

100 г сметаны;

80 г твердого сыра;

1 репчатый лук;

1 ст. л. растительного масла;

1 упаковка тарталеток;

соль и прочие специи добавляются по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны моются и нарезаются тонкими пластинками. Луковица заранее очищается от шелухи.

Лук нарезается как можно тоньше и обжаривается на горячей сковороде до тех пор, пока не станет наполовину прозрачным. После добавляются грибы, тщательно перемешиваются и томятся на медленном огне до готовности.

Ингредиенты стоит хорошо посолить и приправить черным молотым перцем, а затем добавить сметану хорошего качества. Комфорку можно будет выключить, когда испарится лишняя жидкость.

Сыр натирается на мелкой терке. При желании можно соединить несколько твердых сортов, тогда вкус будет ярче и насыщеннее.

Вафельные тарталетки заполняются остывшим грибным фаршем и сверху до самых краев посыпаются сыром.

Блюдо отправляется в разогретый до 200 градусов духовой шкаф не более, чем на 15 минут. Необходимо следить, чтобы за это время верхушка жульена не подгорела. Тарталетки извлекаются из духовки, украшаются свежей зеленью, и подаются к столу еще до того, как успеют остыть. Такая закуска никого не оставит равнодушным!

Если хочется немного изменить рецепт, то можно попробовать добавить зеленый лук, немного чеснока, спелые помидоры или сладкий (болгарский) перец.

Также стоит заметить, что в некоторых случаях сметану можно смешать с небольшим количеством нежирного майонеза и горчицей. Правда это уже не будет привычный жульен, а лишь одна из его вариаций. Но от этого блюдо не становится менее вкусным.

Блюдо за час: рецепт жульена в мультиварке

Бытовая техника значительно облегчает человеческую жизнь и придает уже давно известным блюдам «новое настроение» и вкус. Поэтому хозяйкам, которые любят готовить в мультиварке, стоит испытать на себе рецепт жульена с курицей и грибами.

Ингредиенты:

400 г филе курицы;

350 г вешенок (или других свежих грибов);

250 мл свежего молока;

100 г твердого сыра;

50 г сливочного масла;

2 большие луковицы;

1,5 ст. л. пшеничной муки высшего сорта;

0,5 ч.л. острой горчицы;

поваренная соль добавляется по вкусу.

Приготовление:

В чистую и сухую чашу мультиварка выкладывается кусочек сливочного масла. Желательно достать его из холодильника непосредственно перед началом готовки. На панели управления необходимо выставить программу «Выпечка» (55 минут) и ждем, когда мультиварка разогреется.

За это время куриное филе промывается под проточной водой, очищается от пленки и нарезается мелкими кубиками. Хотя при желании мясо можно нарезать и брусочками. Филе отправляется в уже разогретую мультиварку на четверть часа. За это время его необходимо аккуратно перемешать один раз, чтобы ничего не подгорело.

Лук шинкуется на тонкие кусочки, то же самое повторяется и с грибами. Ингредиенты перемешиваются между собой и отправляются в чашу, где уже обжарилась курица. Через 20 минут все тщательно перемешивается. Если в мультиварке слишком много воды, то необходимо оставить крышку открытой на 7-10 минут. Если жидкости совсем мало — добавляем немного чистой воды.

По истечении указанного времени в мультиварку добавляется мука, горчица и небольшое количество специй. Остается лишь влить свежее молоко и перемешать все продукты силиконовой лопаткой. Затем оставить мультиварку впокое, пока не закончится время работы программы.

Затем натирается твердый сыр на крупной терке (его может быть больше, чем указано в рецепте), добавить его в жульен и включить программу «Подогрев» на 5 минут. Жульен подается в теплом виде и при желании украшается свежей зеленью и помидорами черри.

Как видите, существует несколько способов приготовления жульена с курицей и грибами в домашних условиях. А благодаря рецептам с фото достичь желаемого результата намного легче.

Остается лишь выбрать подходящий рецепт и испытать свои кулинарные способности прямо сейчас. Близкие люди и друзья обязательно оценят такой порыв и захотят узнать главный секрет превосходного блюда.