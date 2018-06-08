Минус 5 кг за неделю — это реально

Многие девушки могут обладать прекрасной фигурой, но в районе живота фигура остается неидеальной, так как животик слегка выпирает. Женщины комплексуют по этому поводу, и ищут способы, как похудеть на 5 кг за неделю, а в дополнение убрать живот.

Существует масса способов, которые применяются в домашних условиях, все они дают возможность убрать лишние килограммы и сделать животик плоским не прибегая к строгой диете.

Можно ли сбросить вес за семь дней

Девушки, следящие за своей фигурой, прекрасно знают, что красивая фигура требует некоторых ограничений в еде, а также длительных тренировок. Только с помощью диеты и упражнений можно придать фигуре идеальные формы. Чтобы сбросить большое количество веса за неделю, придется соблюдать строгую диету, а это может быть вредно для здоровья.

Именно поэтому лучше делать все постепенно, чтобы добиться результата. Все же за неделю можно убрать около четырех килограммов лишнего веса.

yandex_ad_1 Стоит учесть, что снизить вес быстро в одной зоне тела практически невозможно, с этим не справится ни один БАД. Чтобы получить необходимый эффект локально, придется прибегнуть к хирургическим процедурам. При похудении с помощью диетического питания и тренировок, снижение веса идет равномерно.

Чтобы создать красивый животик, девушке придется не только нормализовать свой рацион, но еще и делать специальные упражнения, направленные на укрепление пресса. Без правильного питания получить необходимый результат будет очень сложно.

Основные правила планирования рациона

Если девушка ищет способы, как убрать живот в домашних условиях, то ей следует составить рацион питания. При этом за неделю женщина сможет похудеть на 5 кг. Если цель точно поставлена, придется из меню исключить целый перечень продуктов:

Масло сливочное, а также маргарин и майонез. В этих продуктах не только много жира, но еще и содержится вредный холестерин, который негативно сказывается на здоровье.

Сахарный песок и рафинад. Эта сладкая добавка не только усиливает аппетит, но еще и превращается в жировые отложения.

Пряности и приправы. Такие добавки способствуют усилению аппетита, в итоге женщина будет употреблять больше пищи, чем необходимо организму.

Блюда, жаренные на масле. Стоит отметить, что жареные блюда могут негативно сказаться не только на фигуре, но и на работе органов пищеварения.

Мучные изделия и выпечка. Сюда следует отнести все виды кондитерских изделий, а также печенье, булочки, пирожки и конфеты. В их составе содержится большое количество сахара и масла. Сладкие напитки тоже придеться исключить из рациона.

Большую часть запрещенных продуктов можно заменить на более безопасные для организма и фигуры ингредиенты. Например, масло и майонез легко заменяются молоком и сметаной в низким содержанием жира. Сахарный песок заменяют специальными заменителями, вместо приправ следует использовать свежую зелень, а сдоба заменяется хлебцами или цельнозерновым хлебом. Если хочется сладкого, то вместо конфет используют орехи, фрукты, мед и сухофрукты.

Чтобы снизить лишний вес, придется составить полноценный рацион на все семь дней. Стоит учесть, что запрещенные продукты исключаются из меню полностью, если каждый день делать исключение, это в итоге отразится на результате. В течение дня девушка должна трижды полноценно поесть, а также дважды перекусить.

Наиболее оптимальным перерывом считается от двух до трех часов. Перекусы постепенно полностью исключаются, сначала женщине следует пить кефир или съедать фрукт, а затем полностью исключить перекус. Последний прием пищи может состояться не позднее, чем за три часа до отхода ко сну.

Каждая порция не может превышать вес в 200 грамм, при этом если в составе есть зерновые или мясо, то порция уменьшается до 150 грамм. Можно считать исключением фрукты, но и их объем следует добавлять в суточную норму калорий.

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Самым важным же правилом, является употребление воды, следует пить как можно больше жидкости, тогда обменные процессы организма будут проходить достаточно быстро.

yandex_ad_2 Обертывания для похудения

Благодаря такому методу, можно достаточно быстро сбросить лишние килограммы, а также сделать фигуру и кожу более идеальной. Для тех женщин, которые хотят узнать, как убрать живот, а также похудеть на 5 кг за неделю, представлен вариант проведения обертывании в домашних условиях. Стоит учесть, что процедура требует небольшой подготовки.

Перед обертыванием следует принять теплый душ и провести скрабирование проблемной части.

Проведение процедуры:

Подготавливается кожа для обертывания.

Готовится состав на основе разогревающих ингредиентов, наиболее эффективной считается смесь из перца и меда.

Состав наносится на подготовленную кожу, сверху заматывается пищевой пленкой.

После этого следует надеть теплые штаны с высокой талией или накрыться одеялом.

Если есть теплые лосины, то можно совместить обертывание с тренировкой, так результат будет более заметным.

Советы по питанию в течение дня Безусловно, сбросить лишние килограммы, и привести живот в порядок невозможно, если не соблюдать некоторые правила по питанию. Диетологи подобрали несколько советов, которые помогут девушкам устранить лишний вес в короткие сроки, а также сделать животик плоским:

За день следует сделать 4 основных приема пищи, а также два дополнительных перекуса. Уменьшать порции слишком сильно не следует, так как это вызовет постоянное ощущение голода. Именно из-за этого и происходят срывы. Как говорят специалисты, стоит следовать основному правилу «Из-за стола лучше вставать с легким ощущением голода». Так как насыщение приходит только через двадцать минут.

Важно следить за жирностью употребляемых продуктов. Придется исключить из рациона молоко и кефир жирностью 3,2%, лучше отдать предпочтение 1% продукту. А вот обезжиренные продукты могут нанести вред фигуре, так как в них присутствует крахмал.

Чтобы в короткие сроки убрать живот и снизить вес, диетологи рекомендуют дополнить рацион фруктами и овощами в свежем виде. После тепловой обработки продукты становятся менее полезными, поэтому желательно использовать ингредиенты в свежем виде. Если же необходимо приготовить овощ, то лучше всего применить для этого пароварку.

Ограничить использование сладкого в пищу. Если употреблять много продуктов с сахаром, то живот не только не уменьшится в размере, но и станет больше.

Включить в рацион большое количество клетчатки, такие волокна можно обнаружить в бобовых, а также в орехах и цельных зернах.

Бодифлекс

Эти варианты дыхательной гимнастики помогают достаточно быстро похудеть на 5 кг. Сделать это можно всего за неделю. Но как убрать живот с помощью такой техники в домашних условиях? На самом деле такая гимнастика помогает еще и сделать живот плоским, а фигуру более подтянутой и идеальной.

Наиболее эффективной считается методика бодифлекс, именно она позволяет убрать лишние сантиметры с области живота.

Всего за месяц занятий можно похудеть на пару размеров. Все же стоит учесть, что упражнение должно выполняться в течение пятнадцати минут, а желудок при этом должен быть пустым. Не стоит прибегать к такой методике при наличии раковых образований, беременности или при заболеваниях сердца.