Продукты, которые делают наше здоровье железным

На всех этапах жизненного пути человека железо выполняет роль этакого менеджера нашего организма. Оно обеспечивает эффективность кроветворных процессов и поддерживает иммунитет, а когда в условном рабочем коллективе нет простоев, и складывается приятная атмосфера, тогда в нем нет места сонливости, стрессам и депрессии. Такой менеджмент сложно переоценить: обмен кислородом, клеточный и системный метаболизм, рост тела, корректная работа нейронных связей, здоровый цвет кожи и работа щитовидной железы — даром что железа в организме всего пять тысячных от общей массы тела, его важности это не умаляет. Железом не стоит пренебрегать, иначе его недостаток откликнется головными болями, перманентной усталостью, ломкостью волос и вампирической бледностью кожи, а еда потеряет свой привычный вкус. Такими симптомами вкратце можно описать анемию — болезнь, развивающуюся от недостатка этого элемента. Радости мало, верно? Поэтому, чтобы эти невзгоды обогнули вас по максимально сложной траектории, рекомендуем знать и помнить, какие продукты богаты железом.

— Семечки —

Семечки тыквы и подсолнуха давно используются нами как средство для вхождения в транс, однако попутно мы испытываем незримый положительный эффект: поступление в организм железа. Но неправильно думать, что это лишь полезный убийца времени: как семенам подсолнуха, так и кунжутным или льняным можно найти место в различных блюдах.

— Цельнозерновые —

Любите начать утро с каши? Уважение вам и почет — вы ступаете по пути здоровья. Продукты из цельного зерна, витаминизированные каши и отруби обнаруживают в себе запасы железа, кальция, цинка, волокон и витамина В и обеспечивают чувство насыщения на долгое время.

— Картофель —

Свое желание есть картофель ежедневно не стоит подавлять страхом перед полнотой — все хорошо в меру. Тем более что один средний запеченный клубень служит как достойный источник витаминов и минералов. Ставший каноническим дуэт картофеля с мясом достоин получить научное оправдание: один тип железа способствует лучшему усвоению другого.

— Тофу —

Если верить исследованиям, тофу богат на железо, кальций, марганец, фосфор, белок и аминокислоты, которых там восемь, и все — самые что ни на есть основные.

— Патока —

Не только натуральный подсластитель, но и питательный продукт, патоку можно порекомендовать диабетикам как заменитель сахара, и расценивать ее, разумеется, как источник железа.

— Листовые овощи —

Будет полезным знать, что вместе с 250 граммами шпината наш организм получает железо, белок, кальций, волокна, витамины А и Е. К листовым овощам, помимо шпината, относятся такие овощи, как капуста кале, свекла мангольд, щавель и репа. Важно соблюсти одно условие: как и в случае с бобовыми, железо даст о себе знать только в комбинации с витамином С.

— Сушеный тимьян —

Волокна, витамины А и С, калий, марганец, магний, железо и ноль холестерина создают сушеному тимьяну репутацию самой питательной пищи, а его доступность в течение всего года только служит в качестве бонусных баллов.

— Бобовые —

Так как по содержанию железа бобовые вполне сопоставимы с красным мясом, это решение идеально подходит вегетарианцам. Есть лишь одно «но»: железо, содержащееся в фасоли, бобах, чечевице, нуте и горохе, усваивается организмом только через витамин С. Так что найдите такой рецепт, в котором вышеперечисленные бобовые будут органично себя чувствовать с перцем, цитрусовыми или брокколи.

— Красное мясо —

По части содержания железа этот продукт похож на печень. Надо лишь сделать поправку: мы говорим только о постном филе говядины или баранины, так что избегайте жирных кусков. Также в процессе приготовления не стоит злоупотреблять маслом и специями.

— Орехи —

Железо, кальций, белок и жиры — все это относится к орехам, и в частности таким как кешью, арахис, миндаль и фундук. Хотите — перекусывайте ими в чистом виде, хотите — используйте как подходящий ингредиент в блюде, но свою выгоду вы извлечете в любом случае.

— Сухофрукты —

На поверку такие фрукты и ягоды как абрикос, виноград, слива и персик становятся полезнее в сухом виде — дегидратация способствует повышению концентрации некоторых питательных веществ. Говоря о железе, в том же изюме содержание этого элемента составляет 3 миллиграмма на 100 грамм.

— Яичная лапша —

Если от риса вы ощущаете тяжесть в желудке, то яичная лапша такого эффекта не дает. В этом смысле она служит рису отличной альтернативой при учете сохранения всех витаминов и минералов.