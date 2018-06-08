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6 самых удивительных истин об углеводах
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6 самых удивительных истин об углеводах 

МедикФорум 28 минут назад
Фото: МедикФорум
Эксперты в области здорового питания назвали 6 истин об углеводах, о которых многие даже не подозревают. Знание это информации убережет от множества ошибок в диетах. 1. Один картофель в мундире содержит эквивалент 19 кубиков сахара. Одна из тех шокирующих истин, которые мы не ожидаем услышать. Для некоторых из нас картофель в мундире кажется разновидностью здорового питания наряду с обезжиренным молоком, бананом и фруктовым соком. Однако подобного рода завтрак намного превосходит суточные потребности нашего организма в сахаре. 2. В течение жизни мы съедаем тонны белых и бежевых углеводов. Белые углеводы содержатся в интенсивно переработанных продуктах вроде газировки, сладостей, бисквитов. Бежевые находятся в крахмалистой пище подобно пасте, картофелю, рису и белому хлебу. Но нам для здоровья требуется потреблять больше коричневых углеводов, которых много в коричневом рисе, цельнозерновом хлебе и овсе. 3. В шоколадном маффине 10 кубиков сахара, а в рогалике из белого хлеба — 11. Очень легко поддаться на внешний вид продукта и сделать ложное предположение. Обычный рогалик содержит гораздо больше сахара, чем вроде бы сладкий и вредный маффин. 4. Замороженный хлеб из холодильника полезнее. При заморозке мы «выключаем» в хлебе некоторые легко перевариваемые виды крахмала, делая их более устойчивыми, то есть плохо расщепляемыми пищеварительной системой. А значит, они попадают в кишечник и обеспечивают множество полезных свойств. Как итог, организм получает меньше калорий от хлеба. 5. Употребление энергетических напитков улучшает спортивные показатели. Вкусовые рецепторы во рту вступают во взаимодействие со специфическими областями мозга, из-за чего организм считает, что он получает углеводы. Мозг заставляет тело работать более тяжело. Другими словами, можно обмануть мозг просто с помощью напитков, которые не содержат калорий. 6. В одном яблоке столько же калорий, сколько в двух печеньях. Но не спешите делать выбор в пользу бисквитов, поскольку яблоко насыщено пищевыми волокнами. А они организмом перевариваются гораздо медленнее, поэтому в итоге мы получаем меньше сахара от полезного фрукта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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