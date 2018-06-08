Как возможно развить вкусовые рецепторы

Помните фильм «Шестое чувство»? У главных героев постепенно атрофировались органы восприятия. С обществом потребления происходит тоже самое: мы живем в мире агрессивных искусственных ароматов и чересчур ярких вкусов, что приводит к снижению чувствительности вкусовых рецепторов. Примерно 60% людей путает вкус и аромат, а 40% не замечают, если блюдо сильно пересолено.

У нас есть две новости. Хорошая — вкусовые рецепторы можно натренировать (и мы расскажем вам, как это сделать). Плохая — сверхчувствительность к вкусам обусловлена прежде всего генетикой. Впервые об этом заговорил химик Артур Фокс в 1931 году. Благодаря его исследованию вспыхнул интерес к восприятию людьми различных вкусов, прежде всего, горечи. Выяснилось, что нечувствительными к горьким веществам оказались 50% европейцев и 30% азиатов. За восприятие горечи отвечает особый ген, открытый в 2003 году. Существуют другие гены, обуславливающие чувствительность к другим вкусам и вкусовым оттенкам.

Также, согласно исследованиям ученых из Калифорнийского университета, развитость вкусовых рецепторов зависит от пола. Среди женщин больше распространена сверхчувствительность: 35% представительниц прекрасного пола прекрасно различают даже самые сложные вкусы. И только 15% мужчин могут похвастаться такими же результатами.

Однако, как мы уже говорили, вкусовые рецепторы можно развить, даже если генетически вы не расположены к распознаванию оттенков сладкого, соленого и горького. Главное условие — ежедневная тренировка и самодисциплина.

Если вы хотите тоньше воспринимать вкусы, вам придётся отказаться от фастфуда. Группа ученых из университета Торонто выяснила, что люди, регулярно питающиеся в Макдональдсе и других подобных заведениях, теряют способность наслаждаться вкусной едой и не воспринимают естественные вкусы и запахи.

Фастфуд притупляет вкусовое восприятие. Если вы твердо решили развить вкусовые рецепторы, придется ограничить потребление майонеза, кетчупа и соли и постараться есть исключительно полезную и натуральную пищу.

Также вам нужно ежедневно выполнять упражнение, которое практикуют французские шеф-повара: пытаться отгадать по запаху, какой продукт перед вами. Можете превратить это в веселую игру с друзьями или любимым: завяжите глаза и пытайтесь понять, что подносят к вашему носу. Если лук, то какой именно? Белый, лук-порей? Если специи, то какие конкретно? И так далее. Постепенно вы научитесь на запах определять, из чего сделано блюдо — и сможете заранее прогнозировать, какого вкуса можно ожидать.

Приучите себя обращать внимание на нюансы: приготовьте, например, макароны или картошку разными способами и сравните между собой. Оценивайте не только сам вкус, но и текстуру продукта, приучите себя медленно жевать и вдумчиво оценивать то, что вы едите.

Сосредоточьтесь на самоанализе: почему то или иное блюдо кажется вам привлекательным? На наше восприятие, в том числе, и вкусовое, влияет множество факторов, помимо, собственно, вкуса. Скажем, цвета. Исследование в Journal of Retailing показало, что испытуемые чаще хотели приобрести товар, если его рекламировали яркие стикеры красных и оранжевых цветов. А ученые из Оксфорда доказали, что натуральный йогурт кажется нам слаще и вкуснее, если мы едим его белой ложечкой.

Даже если вы будете придерживаться самодисциплины в еде в течении двух недель, вы уже почувствуете результат: ваши вкусовые рецепторы станут более чутко реагировать на различные вкусы, а организм привыкнет к здоровому питанию без фастфуда. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Сообщение Как возможно развить вкусовые рецепторы появились сначала на Умная.