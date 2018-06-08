Вместо этих продуктов мы покупаем подделки

Несмотря на то, что ведомства регулярно проводят проверки в магазинах, на прилавках по-прежнему появляются поддельные товары. Чаще подделывают технику, одежду, аксессуары, но производители не гнушаются и подделкой продуктов.

1. Самый часто подделываемый товар — чёрная и красная икра. Этот дорогостоящий деликатес доступен не всем, поэтому производители научились создавать фейковые товары. Чаще всего для этого используют водоросли.

2. Настоящую сметану купить тоже непросто. Производители удешевляют продукт, используя вместо молочного жира растительный, а вместо животного белка соевый аналог.

3. Консервы подделать проще, чем другие товары, ведь покупатель покупает непрозрачную банку. Способ неазамысловат: в тару помещают меньше рыбы или мяса, зато заливают больше соуса.

4. Крабовые палочки изначально были подделкой, ведь рецептура предполагает, что они создаются из рыбы, а не из крабов. Но теперь в крабовых палочках сложно найти даже рыбу, куда чаще для них используют сурими, рыбный фарш, крахмал и различные химические компоненты.

5. Копченая рыба тоже пользуется популярностью у недобросовестных производителей. Её давно уже не подвергают многодневному копчению, а делают с помощью «жидкого дыма», который во многих странах запрещён из-за канцерогенного действия на организм.