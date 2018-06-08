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В Адыгее в колонии прошел фестиваль национальной кухни
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В Адыгее в колонии прошел фестиваль национальной кухни 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В преддверии Дня России в КП-6 УФСИН России по Адыгее провели большой кулинарный праздник.
Осужденные представили на суд жюри блюда национальной кухни своей малой родины. Участники фестиваля рассказали гостям об истории и культуре регионов России, традициях гостеприимства и особенностях приготовления любимых блюд.
По приглашению организаторов в мероприятии принял участие председатель Общественного совета УФСИН России по Республике Адыгея Владимир Аведов. В рамках фестиваля гости могли не только попробовать понравившиеся блюда, но и поучаствовать в мастер-классах по их приготовлению. В праздничном меню самые популярные блюда русской, украинской, грузинской, чеченской и осетинской кухни.
Конкурсантки, представлявшие Чеченскую республику, приготовили блюда, считающиеся визитной карточкой региона: жижиг-галнаш (жижиг — мясо, галнаш — галушки) и чепалгаш (лепешки с творогом). Северная Осетия была представлена шашлыком и знаменитыми осетинскими пирогами, соседствовавшими с хачапури с сыром по-грузински, приготовленными по особому рецепту бабушки осужденной, который в её семье передается из поколения в поколение. Крымчанки порадовали наваристым украинским борщом с пампушками.
Много положительных эмоций получили зрители, наблюдая за мастер-классом по приготовлению самого быстрого и вкусного блюда для завтрака — ленивых вареников с творогом, который провела одна из участниц фестиваля, представлявшая русскую кухню.
Подводя итоги фестиваля, жюри отметило творческий подход участниц и особую атмосферу праздника, пожелав организатором сделать это мероприятие традиционным. По единогласному решению почетными грамотами были отмечены все конкурсантки.
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