В Адыгее в колонии прошел фестиваль национальной кухни

В преддверии Дня России в КП-6 УФСИН России по Адыгее провели большой кулинарный праздник.

Осужденные представили на суд жюри блюда национальной кухни своей малой родины. Участники фестиваля рассказали гостям об истории и культуре регионов России, традициях гостеприимства и особенностях приготовления любимых блюд.

По приглашению организаторов в мероприятии принял участие председатель Общественного совета УФСИН России по Республике Адыгея Владимир Аведов. В рамках фестиваля гости могли не только попробовать понравившиеся блюда, но и поучаствовать в мастер-классах по их приготовлению. В праздничном меню самые популярные блюда русской, украинской, грузинской, чеченской и осетинской кухни.

Конкурсантки, представлявшие Чеченскую республику, приготовили блюда, считающиеся визитной карточкой региона: жижиг-галнаш (жижиг — мясо, галнаш — галушки) и чепалгаш (лепешки с творогом). Северная Осетия была представлена шашлыком и знаменитыми осетинскими пирогами, соседствовавшими с хачапури с сыром по-грузински, приготовленными по особому рецепту бабушки осужденной, который в её семье передается из поколения в поколение. Крымчанки порадовали наваристым украинским борщом с пампушками.

Много положительных эмоций получили зрители, наблюдая за мастер-классом по приготовлению самого быстрого и вкусного блюда для завтрака — ленивых вареников с творогом, который провела одна из участниц фестиваля, представлявшая русскую кухню.

Подводя итоги фестиваля, жюри отметило творческий подход участниц и особую атмосферу праздника, пожелав организатором сделать это мероприятие традиционным. По единогласному решению почетными грамотами были отмечены все конкурсантки.