6 подручных вещей, которые могут стать инвентарем для гриля

К выбору гриля нужно подходить основательно, ведь эта покупка не на один год. Среди тех, кто еще пока состоит в «любительской лиге» гриля, бытует мнение, что предпочтение лучше отдавать бюджетным решениям, а сэкономленные средства потратить на дополнительные аксессуары для гриля. Но так ли они нужны на самом деле? Все эти корзинки для гриля и решетки особой формы в лучшем случае будут использоваться пару раз в год, а все остальное время — пылиться в шкафу. Мастера гриля считают, что имеет смысл вложиться в действительно хорошую модель. Основные аксессуары к ней уже идут в комплекте, а под недостающие атрибуты можно приспособить и те вещи, которые есть в каждой квартире и кухне.

— Алюминиевая фольга —

Алюминиевая фольга может быть самым важным инструментом для гриля, после щипцов, разумеется. Она помогает сохранить готовую еду теплой, незаменима для жарки овощей или рыбы в конверте. Ей же можно прикрыть, к примеру, ребра, сделав из нее импровизированную крышку для гриля. В случае необходимости из фольги можно сделать и кисть для очистки. Для этого большой лист фольги необходимо скатать в шарик, а затем взять его щипцами и очистить им решетку гриля. Такую «кисть» не нужно отмывать от подгоревшего соуса — закончив работу, просто отправьте фольгу в мусор.

— Фен —

Когда мастер по грилю Джон Льюис из «Льюис барбекю» в Чарльстоне хочет получить хорошую, румяную корочку на мясе, он использует старый фен. Прежде чем положить мясо на решетку, он раздувает угли устройством для сушки волос. Возможно, со стороны это и выглядит немного странно, но, по мнению Джона, главное результат, а этот метод действительно работает.

— Распылитель —

Во время жарки на гриле шеф Элиас Кайро всегда держит под рукой парочку пульверизаторов. Одна бутылка заполнена водой и нужна шефу для того, чтобы быстро потушить вспышки пламени. В другую емкость налито оливковое масло — его функция заключается в том, чтобы не дать мясу прилипнуть к решетке.

— Решетка —

По сути, охладительная решетка — эта та же подставка. Без нее не обойтись, когда мы запекаем на противне жирные куски мяса, или во время его отдыха. Но она же может пригодиться и для приготовления на гриле небольших овощей. Просто переверните решетку вверх ногами, положите на гриль и выложите на нее овощи. Если прутья на решетке расположены в один ряд и не образуют квадратов, при такой конструкции охлаждающую решетку размещают так, чтобы прутья оказались расположены параллельно решетке гриля.

— Хлопковая ткань —

Кусок новой хлопковой ткани является секретным аксессуаром для гриля Скотта Гарррета из «Broadmoor» в Колорадо-Спрингс. Он берет пару чистых, новых носков, скатывает их и туго связывает кухонной нитью. На ночь он замачивает их в смеси вустерширского соуса, пива, сока половинки лимона, яблочного уксуса и креольской смеси специй. Во время жарки мяса шеф периодически промакивает его своей «кистью». По утверждению Скотта, мясо получается даже вкуснее и ароматнее, чем при жарке с использованием обычной кисти для смазывания.

— Пластиковые крышки —

Приготовить по-настоящему вкусные котлеты для бургеров сама по себе непростая задача. Еще сложнее ее делает то, что у котлет должна быть правильная форма. Придать ее фаршу можно посредством пресса. Если в хозяйстве аксессуар будет использоваться нечасто, проще взять две обычные крышки от пластиковых контейнеров. Внутрь одной из них положите фарш и закройте плотно второй. Поскольку контакт с руками минимален, мясо не успеет перегреться, что, как мы знаем, губительно для текстуры фарша, но при этом получит нужную форму.