Мускатный орех: как возможно опьянеть без алкоголя

Мускатный орех — изысканная пряность, широко применяемая в кулинарии для придания тонкого пикантного вкуса самым разным блюдам — от мяса до выпечки. Но кроме этого, мускатный орех имеет и несколько других свойств, причем как полезных, так и вредных. О них мы и поговорим.

«Сумасшедший» орех

В мускатном орехе содержится особое вещество — миристицин, обладающее психотропным воздействием на человека. При превышении дозы возникает эффект, частично сходный с влиянием марихуаны. Возникают странные мысли и ощущения, человеку кажется, что время замедляется, иногда появляется неконтролируемый смех, болтливость или, наоборот, заторможенность. Большие дозы приводят к галлюцинациям, как тактильным, так и слуховым, спутанности мыслей. Эффект может продолжаться от одних суток и дольше, под конец возникает сонливость и вялость.

Коварство ореха еще и в том, что действовать он начинает не сразу, а через 2–3 часа после приема. За это время некоторые самые нетерпеливые любители острых ощущений успевают «для верности» принять еще одну дозу. В результате возникает сердечный приступ, нарушение сердечного ритма, сильный скачок артериального давления. Во многих случаях передозировка имеет летальный исход.

Пикантная подробность

Мускатный орех издавна использовался в качестве афродизиака. Это его свойство усиливать половое влечение было известно еще древним грекам, римлянам и арабам. Причем главная его особенность в том, что он способен стать возбудителем не только для мужчин, но и для женщин. По словам специалистов, нужно какое-то время, чтобы орех проявил свои чудесные свойства, и чтобы добиться нужного эффекта, желательно добавлять орех в пищу в течение пары дней. Торговцы специями с арабских базаров рекомендуют употреблять орех с выпечкой или чаем, но самый лучший вариант — это каша, поскольку с ней можно съесть нужное количество без изменения вкуса блюда.

Кстати, в исламских странах, где алкоголь полностью запрещен, мускатный орех широко применятся женщинами просто для того, чтобы расслабиться. В дни больших праздников женщины непременно съедают немного мускатного ореха, чтобы почувствовать себя свободными и веселыми. Эффект от ореха сходен с эффектом от алкоголя.

А польза в чем?

Мускатный орех — природное лекарственное средство. Регулярное употребление его в пищу в определенных дозах уменьшает чувство голода, ускоряет обмен веществ в организме, нормализует пищеварительные процессы. Так что, орех рекомендуется всем тем, кто желает быстро и «вкусно» избавиться от лишнего веса.

Но это не единственные полезные свойства мускатного ореха. Вот далеко не полный список его «плюсов»:

замедляет развитие патогенной микрофлоры в полости рта и устраняет неприятный запах;

способствует от избавлению от зубной и головной боли;

эффективно снимает усталость, повышает концентрацию внимания и работоспособность;

снижает риск развития метеоризма в кишечнике, борется с диареей и первыми признаками пищевых отравлений;

уменьшает вегетативные симптомы климакса;

уменьшает болевые ощущения при травмах костей, суставов и связок;

имеет мочегонные и желчегонные свойства;

оказывает успокаивающее действие, снимет стрессы, эффективно борется с бессонницей;

эфирные масла ореха применяются в косметологии как эффективное омолаживающее средство.

Возникает ощущение, что мускатный орех — это панацея от всех недугов, но нужно помнить, что свои лечебные свойства он проявляет только при правильной дозировке. Специалисты не рекомендуют съедать более 10 г ореха за один прием, критичное количество для человеческого организма — 30 граммов. Полностью рекомендуется отказаться от этой приправы пожилым людям, детям, тем, кто страдает нервными заболеваниями и тем, у кого имеется индивидуальная непереносимость приправы.

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