Доставка правильного питания: как выбрать то, что подойдёт именно вам

Доставка правильного питания — это отличная идея для тех, у кого нет времени готовить или не хватает терпения, чтобы самостоятельно считать КБЖУ всех поглощаемых блюд. Сервисы, предоставляющие такую услугу, появляются постоянно, и потеряться в их многообразии очень легко. Мы протестировали некоторые из них, чтобы вам не приходилось делать этот ресёрч самостоятельно: рассказали о стоимости, оценили сервис, вкус и сервировку блюд, а ещё сделали несколько фотографий на телефоны — чтобы вы понимали, как еда выглядит в реальной жизни. Perfomance food Perfomance food Perfomance food Название сервиса: Performance Food.

Программа, которую мы протестировали: Silver 1 500 ккал.

Учитывают ли индивидуальные пожелания в меню: Да.

Стоимость: От 1 150 рублей в день.

Уровень сервиса: 5/5.

Вкус: 5/5.

Сервировка: 5/5.

Отзыв Насти: Лучшая доставка здорового питания из тех, что мне доводилось пробовать — и, соответственно, довольно дорогая. Еду привозят каждые два дня (можно выбрать двухчасовой интервал в период с 6 утра до 12 дня), все контейнеры упакованы в термосумку, в ней же лежат пластиковые приборы и меню. Еда выглядит роскошно и прекрасно сервирована, даже несмотря на то, что разложена она в пластиковые контейнеры. Очень порадовали салаты — они сделаны из свежих и вкусных овощей, но без банальных сочетаний, у них прекрасные заправки (которые «приезжают» отдельно, поэтому если вы не любите бальзамический уксус, можно не добавлять его). До сих пор не могу забыть гранолу с йогуртом — до того свежей и в меру сладкой она была. Еда действительно вкусная и сытная: голодной я не чувствовала себя ни разу за всю неделю. В целом у меня нет ни одного нарекания — ни единого вопроса к службе доставки или к самой еде. Level Kitchen

Название сервиса: Level Kitchen.

Программа, которую мы протестировали: Снижение 1 500 ккал.

Учитывают ли индивидуальные пожелания в меню: Нет.

Стоимость: От 900 рублей в день.

Уровень сервиса: 5/5.

Вкус: 4/5.

Сервировка: 3/5.

Отзыв Насти: Это неплохой сервис доставки правильного питания: еда вкусная, привозят её строго в оговорённый временной интервал, чувства голода нет, ожидания оправдываются, в пакете помимо пластиковых контейнеров с едой есть и приборы. Правда, в меню практически нет овощей и вообще нет салатов — и это ощущается как досадное недоразумение весной и летом, когда в продаже наконец появляются вкусные помидоры и зелень. Внешний вид еды очень неровный: куриное филе в соусе может выглядеть аппетитным, а вот гречневая каша имеет унылый, слегка серый цвет. Ещё одна забавная деталь: почти все несладкие блюда украшены веточкой укропа, которая как бы говорит нам: «да, мы бы хотели сервировать всё это чуть красивее, но ресурс у нас есть только на этот укроп». В целом впечатления хорошие: вкус у всех блюд ровный, приготовлены они из качественных продуктов, сытость сохраняется на весь день. Just Food Just Food

Название сервиса: Just Food.

Программа, которую мы протестировали: Снижение 1 200 ккал.

Учитывают ли индивидуальные пожелания в меню: Да.

Стоимость: От 1 090 рублей в день.

Уровень сервиса: 5/5.

Вкус: 5/5.

Сервировка: 5/5.

Отзыв Алеси: Я давно пользуюсь сервисами доставки правильного питания и уже знакома с четырьмя брендами. С Just Food прежде не сталкивалась. Очень понравилось разнообразное меню на день. На завтрак может быть что-то из сладкого (сырники с джемом), а к ним сэндвич, поэтому не остаётся чувства голода. Порадовали свежие овощи в рационе — салат всякий раз выглядел так, будто его нарезали минут 20 назад. И очень вкусные крем-супы! По упаковке есть только одно замечание: слишком много контейнеров, некоторые обеды можно было складывать в один контейнер с разделителем. Иногда получалось, что носишь с собой кучу полупустых коробочек (порции на моём рационе маленькие). Приятно получать персонализированное меню, где мне желают доброго утра и расписывают полный рацион на день. «Доброе утро, Алеся! Сегодня четверг, 28 мая. Давайте посмотрим, что мы для вас приготовили». Это маленькая, но трогательная деталь! К еде всегда был набор: вилки, ложки, отдельно пакетики соли (заранее еду не солят), зубочистки и ещё одна маленькая, но тоже приятная мелочь — жвачка. Понравился сервис. Хочу отметить ход, которым не пользуются другие компании, но он очень облегчает стыковку с курьером — за день до доставки клиенту присылают смс с номером телефона курьера, который приедет завтра. Можно ему позвонить и быстро сориентироваться, если резко изменились планы.

Easy Meal

Название сервиса: Easy Meal.

Программа, которую мы протестировали: Снижение веса 1 200 ккал.

Учитывают ли индивидуальные пожелания в меню: Написано, что да, но на самом деле не совсем.

Стоимость: От 1 680 рублей в день.

Уровень сервиса: 4/5.

Вкус: 5/5.

Сервировка: 4/5.

Отзыв Лены: Утром понедельника муж, вернувшийся накануне из командировки, ушёл гулять с ребёнком. Я наслаждалась редким утром в одиночестве — и тут зазвонил домофон. Я не сразу поняла, что это за курьер и зачем. О доставке я забыла напрочь, а накануне или заранее мне никто не позвонил. Это, пожалуй, главный недостаток, который я хотела бы отметить в своём опыте взаимодействия с этим сервисом. Второй недостаток — контейнеры, которые запаяны горячим прессом, невозможно нормально и красиво открыть, пластиковые ошмётки не добавляют аппетитности блюдам. Третий и последний недостаток: на сайте говорится, что можно составить персональное меню, но это не совсем так. Я написала оператору, что хотела бы исключить из будущего заказа лук и чеснок, однако в вежливом ответе он с сожалением сообщил, что это невозможно. Теперь о приятном: еда вкусная! Отметить хочется ужины: почему-то именно в вечерней порции пищи были самые интересные и небанальные блюда — куриная грудка с ананасами и моцареллой, палтус с крем-брюле из цветной капусты, филе дорады sous vide. Очень удобно, что контейнеры, которые составляют одно блюдо, помечены цветными стикерами. Почти всё, что я ела, пробовал и мой полуторагодовалый сын (попробуй не дай!), и ему тоже всё очень понравилось. Каждый день приезжал один и тот же курьер, очень вежливый и приятный, поэтому моё недовольство отсутствием предварительного звонка сошло на нет. Курьеру — звёздочку и медальку.

Good Food Academy

Название сервиса: Good Food Academy.

Программа, которую мы протестировали: Премиум 1 200 ккал.

Учитывают ли индивидуальные пожелания в меню: Да.

Стоимость: Линейка «Премиум» — от 1 980 рублей в день.

Уровень сервиса: 3,5/5.

Вкус: 3,5/5.

Сервировка: 3/5.

Отзыв Полины: Я всегда стараюсь во всём искать плюсы, но иногда это удаётся с трудом. Так вышло с компанией Good Food Academy. Я выбрала программу «Премиум». Она предусматривает доставку еды каждый день, но меня спросили, можно ли привозить еду раз в два дня — я согласилась, такой вариант мне больше подходит. Я попросила исключить из меню мясо, птицу и яйца — это тоже сделали. На этом главные плюсы закончились. Всё началось с того, что первую партию еды доставили не вовремя (в 6 вечера вместо 7—9 утра). Да, ребята извинились, сказали, что перепутали время. Что ж, бывает, но осадочек остался. В следующий раз доставили в 7:30 утра, как и договаривались (курьер пожелал доброго утра и хорошего дня — спасибо). Но во вторую партии еды забыли положить одно из блюд (на прилагавшемся распечатанном меню его указали). Калорийность и так маленькая, а тут её ещё урезали. Понимаю, что еду складывают сотрудники, они могли не заметить, забыть, перепутать, человеческий фактор никогда нельзя исключать, но всё-таки клиенты платят деньги, чтобы их кормили вовремя и полноценно. Что касается сервировки — мне не понравились большие чёрные пластиковые контейнеры, еда их заполняла всего лишь наполовину, а иногда и на треть. К тому же не клали вилки, ложки и салфетки. К блюдам прилагался листок, на котором указывался список блюд на день, их БЖУ, калорийность и инструкция, как часто нужно есть, сколько воды пить и прочая информация — это, конечно, хорошо и правильно. Но последовательность блюд для меня была немного непонятная: сначала шёл завтрак, потом блюдо с рыбой (по всей видимости, обед, а где перекус?), затем сок (вот перекус?), потом салат (ещё один перекус?) и в конце блюдо с рыбой или морепродуктами (очевидно, ужин — это не подписывали).

Разнообразным меню тоже назвать сложно — каждый день была рыба или морепродукты (приготовленные самым простым способом) + какая-нибудь крупа (булгур, кус-кус, белый рис) + салат + свежевыжатый апельсиновый сок. В общем, никаких изысков (всё-таки от программы «Премиум» ждёшь чего-то большего). Порадовали только завтраки — семена чиа на кокосовом молоке с перетёртыми ягодами и рисовая каша со свежими ягодами. Это правда было хорошо. Вкус блюд: я совру, если скажу, что еда была отвратной и противной. Она была обычной, я не испытывала большого удовольствия и наслаждения, когда её ела. А мне всё-таки важно это удовольствие получать. Я знаю, что могу приготовить вкуснее (не сомневаюсь, что многие из наших читателей тоже). Меня не впечатлило количество овощей, которые шли как гарнир к основным блюдам. Перечисляю, что было в блюде под названием «овощной салат»: три кубика (см на см) помидора, четыре кубика огурца, четыре кубика перца, ну и 10—15 листочков салата. У меня, как у человека, который ест овощи каждый день и в одну порцию салата кладёт один помидор (минимум), один огурец и один (или половинку) перца и много зелени, такой «овощной салат» вызвал только недоумение.

Ещё мне не понравилось, что итоговая калорийность некоторых дней достигалась за счёт соусов. Объясняю: в меню два раза был салат цезарь (один с креветками, другой с сёмгой). Размер порции маленький — не больше 100—150 граммов. Калорийность порции большая — не меньше 300 калорий. Половину — если не больше — этих калорий давал соус (довольно много соуса для такой маленькой порции). Я не диетолог, но мне кажется, что лучше увеличить порцию (пускай на 20—50 граммов), чем есть эти соусы. Ну и прежде чем заказывать рацион на 1 200 калорий, надо хорошо подумать — я оставалась голодной, так как занимаюсь фитнесом 3—5 раз в неделю. Не совершайте моих ошибок. Итог: возможно, сервису стоит пересмотреть меню и поменять подачу блюд. Искренне желаю им удачи и успехов. Eat and Train

Название сервиса: Eat And Train.

Программа, которую мы протестировали: XS 1400 калорий, сбалансированное питание.

Учитывают ли индивидуальные пожелания в меню: Нет.

Стоимость: От 1 000 рублей в день.

Уровень сервиса: 5/5.

Вкус: 5/5.

Сервировка: 4/5.

Отзыв Иры: Так как прежде мне уже доводилось тестировать сервис доставки готовой еды, я в принципе знала, что меня ждёт — много мяса, много птицы и каша на завтрак. Но сервис Eat and Train меня удивил. Пять приёмов пищи (большой завтрак, ланч, два обеда и ужин), и всё вкусно. То есть повар компании явно знает, что в мире существует как минимум миллион разных продуктов, из которых можно приготовить миллион разных полезных блюд. Шпинат со свёклой и адыгейским сыром? Легко! Фо с говядиной и рисовой лапшой? Пожалуйста! Нисуаз с тунцом? Без вопросов. Малосольный лосось с драниками и творожным кремом? Получите, распишитесь! Кстати, насчёт «получите» — по курьеру Eat and Train можно было сверять часы. Он ни разу не опоздал, хотя ездил ко мне в Измайлово каждый вечер (я выбрала доставку с 20 до 22). И да, большое ему спасибо за дневные предварительные звонки, потому что периодически я всё-таки забывала о том, что мне привезут еду. Как человек, обладающий многолетним опытом в сфере «всё, больше не ем ничего вредного» и «кажется, где-то были чипсы», хочу отдельно отметить ланч. Как правило, он включал в себя что-то сладкое — халву, фруктовые смузи, рулет из сухофруктов. Так вот, на мой взгляд, сладкий перекус утром (с 10 до 11, так написано в рекомендациях Eat and Train) — грамотный тактический ход. Ведь несмотря на 1 400 калорий в день (это мало) и ежедневные тренировки в зале (это супер), я не чувствовала себя голодной и вялой. Не чувствовала, что я на диете. Напротив — мне было вкусно, разнообразно и сытно. Из минусов могу отметить только отсутствие одноразовых приборов — без них, конечно, плохо — и сами пластиковые контейнеры (можно попробовать заменить их на более экологичные материалы). Кстати, все контейнеры были запечатаны плёнкой — это плюс.

Резюме: если в жизни возникнет ситуация, когда мне будет ну вообще не до готовки, я оформлю заказ в Eat and Train. Потому что вкусно и не супердорого. А ещё потому, что смузи классные и на завтрак бывает шарлотка и блинчики.

Статьи по теме Доставка здорового питания: тестируем «Баланс вкуса» Доставка здорового питания: тестируем Level Kitchen

Запись «Доставка правильного питания: как выбрать то, что подойдёт именно вам» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.