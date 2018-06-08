Как делать маски для жирной кожи?

Очень многим женщинам знакома проблема жирного блеска на коже лица, что очень часто сопровождается воспалениями и расширенными порами. Такая ситуация не понравится ни одной представительнице прекрасного пола, поэтому в случае возникновения таких проблем, обязательно нужно сразу принимать меры. МедикФорум выяснил, что делать, чтобы кожа была ухоженной.

С чем это связано?

Жирная кожа не является нормой. Но, к сожалению, обладательницам такого типа кожи часто приходится испытывать дискомфорт. Если не обращать внимания на тип кожи и подбирать неправильный уход, могут появиться такие проблемы, как закупорка пор, воспаления, жирный блеск. Переизбыток кожного жира препятствует естественному очищению. Тем не менее, есть и ряд других причин, которые можно связать с проблемами жирной кожи. Принцип работы сальной железы у всех одинаковый, но чувствительность их может различаться. Поэтому наследственность может являться одной из причин такого типа кожи. При таком раскладе, стоит скорректировать уход с типом кожи, чтобы свести к минимуму ряд негативных аспектов. Неправильное питание, как одна из причин гиперактивности работы сальной железы. Далеко не секрет, что переизбыток сладкого, острого, пряного и так далее, негативно влияет и на пищеварение и обмен веществ, и впоследствии на состояние кожи. В таком случае, стоит придерживаться определённой диеты. Пересушивание кожи спиртосодержащими средствами. Все такие средства наносят вред. Из-за чрезмерного пересушивания кожи железы начинают более активно работать, тем самым вырабатывая много кожного жира. Неправильно подобранный уход

Все косметические средства распределены по типу кожи. При подборе крема, маски, пилинга и т.д. обязательно нужно учитывать этот фактор. Слишком частое скрайбирование или пилинг может привести до излишних выработок кожного сала и как в последствии возникновение прыщей, и эта процедура ещё может травмировать кожу. Тогда сальная железа начинает активно вырабатывать естественную защиту. Нарушение пищеварения и обмена веществ Частой причиной является большое скопления токсинов, по причине ухудшения обмена веществ. Лучше всего проконсультироваться со специалистами в такой ситуации. Стресс Давно известно, что стабильное психологическое состояние очень важно для правильной работы всего организма. Так и нервные окончания, которые из-за стресса находятся в большей активности, могут раздражать сальные железы. Инфекционные заболевания, применения лекарственных препаратов. Они могут влиять на гормональный фон или на нарушение работы кишечника. Если одна из вышеперечисленных проблем подходит под описания индивидуальной проблемы, то решение по исправлению ситуации нужно принимать в соответствии с ним.

Жирная кожа. Как правильно ухаживать?

Для начала нужно отказаться от использования агрессивных средств, которые содержат в большом количестве спирт. Некоторые из таких создают видимость положительного эффекта на непродолжительное время после использования, но потом проблема становится ещё более явной.

При наличии, какого либо раздражающего фактора, повреждений, организм начинает активно с ними бороться. Так и в ситуации с кожей. Обязательно нужно запомнить одно очень важное правило: уход подбирается индивидуально, исходя и кожного типа. После процесса очищения и перед сном, обязательно нужно наносить увлажняющий крем. Любой коже необходимо дополнительное увлажнение, так как любое моющее средство провоцирует обезвоживание. При выборе крема состав и консистенция являются главными факторами. Предпочтение всегда отдаётся средствам с натуральными составляющими. Крем должен быть нежирный, не масляный. Лучше отдать предпочтение лёгким флюидам, специально разработанным для жирной кожи. Декоративная косметика враг для жирной кожи, лучше ей не пользоваться на время восстановления кожи. Или свести её использование к минимуму. В случае если такой возможности нет, обязательно нужно следить за очищением кожи. В процесс очищение должны быть включены:

Снятие макияжа

Умывание

Тоник или лосьон

Для снятия макияжа лучше всего выбирать нежирные варианты, например, лосьон, мицеллярная вода, лёгкое молочко. От масел лучше отказаться. Стоит отметить, что для комплексного решения проблемы, нужно пересмотреть свой ежедневный рацион. Питание должно быть сбалансированным, содержать как можно больше витаминов, овощей и фруктов. От жирной и тяжёлой пищи лучше всего отказаться.

Народные средства для борьбы с жирной кожей

Вот несколько рецептов по борьбе с жирной кожей. Один взбитый яичный белок + одна ложечка сока из лимона. Ингредиенты нужно перемешать. Такой рецепт немного подсушивает воспаления, при этом, не нанося повреждений коже. Лимонный сок отбеливает кожу, что позволяет избавиться от пятен после воспалений.

Пищевые дрожжи, + простокваша или кефир. Нужно растереть смесь до полного растворения дрожжей. Выдержать на лице около пятнадцати минут. Потом нужно умыться водой и удалить остатки ватным диском. Маска с дрожжами хорошо избавляет кожу от лишнего жира, а кисломолочный продукт питает и смягчает. Чёрный хлеб + кипячёная вода. Наноситься такая кашица на двадцать минут. Смыть её лучше прохладной водой. Хорошо помогает обладателям расширенных пор. Глина белая или чёрная + кислое молоко. Очень хороший рецепт для кожи с большим количеством воспалений. Обладает подсушивающим эффектом, немного отбеливает и сужает поры. Овсяная крупа + ложка соды, + кипячёная вода. Все ингредиенты нужно смешать так, чтобы получилась однородная масса, наноситься на очищенное лицо. Маску нужно выдерживать до пятнадцати минут. Очищает, подсушивает, корректирует работу желез. Можно утром вместо или после обычного очищения протереть льдом из настоя трав кожу лица. Идеально подходит ромашка, т.к. она способна успокоить кожу. Обладая лёгким антибактериальным свойством, такой уход поможет избавиться от воспалений. Тонизирует, увлажняет, делает кожу свежей с более ровным цветом лица. При сильных высыпаниях может помочь йод. Наноситься он локально на проблемный участок вечером перед сном. Утром необходимо просто умыться. Такой рецепт помогает подсушить созревшие воспаления, снять покраснения и припухлость. При умывании сырую воду из крана лучше всего заменить отварами трав, если такой возможности нет, то хорошо подойдёт и минеральная или кипячёная вода. Чтобы принимать какие-либо меры необходимо разобраться в очаге проблемы. Исходя из общего состояния организма и образа жизни, можно сделать выводы и подобрать правильное решение. В случае если самостоятельно найти причину возникновения проблем не удаётся лучше всего обратиться к специалистам, они помогут подобрать уникальный комплекс ухода. Ранее эксперты рассказали об использовании лосьона при жирной коже.