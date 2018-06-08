Как подтянуть кожу после похудения?

Похудение на несколько килограммов не обязывает к дополнительному уходу за кожей, она подтянется естественным путем. Но если речь идет о похудении на десять и более килограммов, то оно будет сопровождаться обвисшей кожей. Нужно непременно подтянуть кожу, тогда тело станет по-настоящему красивым и уменьшится в объемах еще как минимум на размер. При необходимости избавиться от дряблой обвисшей кожи прислушайся к этим простым советам.

Каждый день используй кокосовое или миндальное масло

Эти масла будут насыщать кожу влагой, подтягивать, снижать вероятность появления растяжек. Процедура нанесения масла должна происходить ежедневно, если проводить ее по вечерам, то наутро кожа станет гладкой и шелковистой, это повод для хорошего настроения на целый день. Вместо масла можно использовать миндальное молоко, натуральные средства наносятся на проблемные места и слегка втираются.

Делай массаж 4-5 раз в неделю

Массаж не только избавляет от обвисшей кожи, но и способствует похудению, сеансы должны быть регулярными и проходить не менее 4-5 раз в неделю. Действие массажа на кожу может быть более или менее выраженным, но оно в любом случае полезно для общего укрепления здоровья. Для повышения эффективности две рекомендации можно объединить в одну — делать массаж с миндальным или кокосовым маслом.

Тренируйся с весами

Работа с весами не только помогает похудеть, но и подтягивает кожу, приводит тело в тонус. Силовые тренировки должны приходить 3-4 раза в неделю, тогда они будут подтягивать кожу и развивать мышцы. Хорошее состояние мышц улучшает внешний вид тела и повышает уверенность в себе.

Ешь овощи и фрукты

В свежих фруктах и овощах есть все, что необходимо для подтягивания кожи — вода, витамина и антиоксиданты. Преимущество этих натуральных продуктов заключается в том, что их не нужно готовить. Полезными будут любые овощи, фрукты и ягоды, особенно сезонные.

Блок похожие статьи

Не используй косметику с сульфатами

Сульфаты присутствуют во многих косметических средствах — кремах, шампунях, гелях для душа, такие средства нежелательны для использования. Сульфаты лишают кожу влаги, вызывая сухость, способствуя образованию морщин, в случае с обвисшей кожей они мешают ей стать эластичной и подтянуться.

Используй скрабы

Отшелушивание отмерших клеток кожи делает ее более гладкой, а также усиливает приток к коже крови, увеличивает поступление питательных веществ. Натуральный скраб на основе молотого кофе или морской соли сделает кожу эластичной и подтянутой, процедура должна повторяться 2-3 раза в неделю, после скраба нужно использовать увлажняющие и питательные средства.

Употребляй продукты с нежирным белком

Употребление нежирного белка помогает не только худеть и держать вес под контролем, оно позитивно сказывается на состоянии кожи. Протеин необходим для выработки коллагена, усвоения кожей витаминов и минералов. К тому же белковые продукты улучшают состояние мышц, от чего тело приходит в тонус.

Не худей слишком быстро

Перспектива быстрого похудения кажется заманчивой, ради нее люди готовы сутками голодать и изводить себя многочасовыми тренировками. Быстрое похудение вредно для здоровья, это главная причина сильного провисания кожи. После резкого похудения привести кожу в порядок будет очень сложно.

Для того, чтобы сделать свое тело красивым без ущерба для здоровья, худеть нужно не быстро, а разумно.

Пей много воды

Все органы нуждаются в воде, в том числе и кожа, при обезвоживании она становится сухой и обвисшей, нередко начинают появляться морщины. В день нужно стараться выпивать около восьми стаканов воды, это очень просто сделать, если начать пить воду вместо чая, кофе и других напитков. Суточное количество выпиваемой жидкости сказывается на обмене веществ и оказывает прямое влияние на качество похудения.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как избегать лишних калорий?

Почему лучше худеть с диетологом?

Как использовать тмин для похудения?