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В Адыгее построят завод по переработке сои
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В Адыгее построят завод по переработке сои 

АиФ Адыгея 48 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В министерстве экономического развития и торговли РА рассказали, что проект строительства завода по переработке сои получит статус приоритетного.
Комплекс будет перерабатывать 250 тонн сои в сутки. Производство позволит обеспечить качественными соевыми кормовыми продуктами животноводов и птицеводов республики, а также других регионов страны.
«На заводе будет организована технологическая цепочка: от приёмки соевых бобов до экстракции масла и хранения полученных конечных продуктов — шрота и соевого масла. Объём инвестиций составит 1,4 млрд рублей. Планируется, что на предприятии создадут 150 рабочих мест», — добавили в министерстве.
Учитывая, что уже сегодня площадь посевов сои в республике увеличилась до 9 тыс. га, аграрии готовы обеспечить завод необходимой сырьевой базой. Кроме того, продукция предприятия будет востребована в сфере животноводства, так как является универсальной кормовой добавкой.
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