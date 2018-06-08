В Адыгее построят завод по переработке сои

Комплекс будет перерабатывать 250 тонн сои в сутки. Производство позволит обеспечить качественными соевыми кормовыми продуктами животноводов и птицеводов республики, а также других регионов страны.

«На заводе будет организована технологическая цепочка: от приёмки соевых бобов до экстракции масла и хранения полученных конечных продуктов — шрота и соевого масла. Объём инвестиций составит 1,4 млрд рублей. Планируется, что на предприятии создадут 150 рабочих мест», — добавили в министерстве.

Учитывая, что уже сегодня площадь посевов сои в республике увеличилась до 9 тыс. га, аграрии готовы обеспечить завод необходимой сырьевой базой. Кроме того, продукция предприятия будет востребована в сфере животноводства, так как является универсальной кормовой добавкой.