Как приготовить мороженое дома

10 июня во всем мире отмечают День мороженого. Этот веселый летний праздник сопровождается поеданием невиданных количеств ледяного лакомства. В преддверии Всемирного Дня мороженого «МИР 24» специально для вас выяснил, как приготовить его дома.

Иногда кажется, что это слишком хлопотно. На самом же деле, в этом нет ничего особенного, просто вы не привыкли этим заниматься. Попробуйте разок — и, возможно, вы увлечетесь настолько, что станете все время баловать близких домашним мороженым, повышая сложность вкуса и экспериментируя с добавками.

Легче всего готовить ледяное лакомство в специальных электрических мороженицах. Туда достаточно заложить все ингредиенты, выбрать программу и подождать немного. Секрет в том, что мороженица и взбивает ингредиенты, и морозит— все одновременно. Ведь если не взбивать массу в процессе замораживания, и просто оставить ее в морозилке, то в ней будут формироваться кристаллики льда. А нам ведь нужна однородная нежная масса без них.

Тем не менее, можно обойтись и без мороженицы. Просто нужно периодически, примерно раз в полчаса, доставать будущее мороженое из морозилки и заново перемешать его миксером. И так не менее 4-х раз, пока мороженое «схватывается». Затем можно оставить его в покое и дать ему замерзнуть до готовности.

Домашний пломбир

Самое простое мороженое, которое можно приготовить в домашних условиях — это обычный пломбир. Но это мороженое прекрасно тем, что именно его легче всего приготовить с добавками. Орехи, шоколад, кусочки фруктов, сиропы или алкоголь нужно добавлять на последнем этапе, перед постановкой мороженого в холодильник. Помните, что алкоголь чуть увеличивает время застывания мороженого, а сиропы делают его чуть менее крепким, приближают к состоянию мягкого мороженого.

Ингредиенты:

Сливки 33% жирности — 300 мл Молоко — 500 мл Яичные желтки — 5 шт Сахарная пудра — 100 г Ванилин — щепотка

Как готовить:

Сливки и посуду для их взбивания хорошо охладить. Смешать яичные желтки с сахарной пудрой и щепоткой ванилина, хорошо растереть, чтобы получилась однородная масса. Вскипятить молоко и порциями, начиная с пары столовых ложек, влить его в яично-сахарную смесь, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись. Проварить молочно-желтковую смесь на водяной бане около 3-4 минут, пока она не загустеет и не станет похожей на жидкую сметану. Остудить ее до комнатной температуры, потом убрать в холодильник.

Охлажденные сливки взбить в миксере до устойчивых пиков. Соединить сливки с молочно-яичной массой и тщательно перемешать. Выложить массу в форму и поместить ее в морозилку. Каждые 20 минут перемешивать ее миксером, пока не пройдет два часа. Потом еще в течение трех часов перемешивать каждый час. Наконец, можно оставить его в покое еще на два-три часа

Французское домашнее мороженое с халвой

Фото: предоставлено рестораном Christian

Этим рецептом с нами поделился шеф-повар французского ресторана Christian Кристиан Лоренцини. Он сначала готовит и замораживает массу для мороженого, а потом пропускает смесь через фризер. Получается классическое мягкое мороженое.

Ингредиенты:

Халва — 100 г Молоко 3,5% — 500 мл Стабилизатор д/мороженого — 5 г Сахарный песок — 60 г Сахар тримолин — 71 г Сливки 33% — 310 мл Как готовить:

Молоко, сахар, стабилизатор, тримолин довести до кипения, перемешать и снять с огня. Охладить. Тримолин — это инвертированный сахар в виде сиропа, его, как и стабилизатор для мороженого, можно купить через интернет, с доставкой. К сожалению, ничем заменить его нельзя: он не только дает эффект повышенной сладости, но и обеспечивает правильную структуру мороженного за счет того, что осуществляет контроль кристаллической решетки при заморозке.

Когда смесь охладится, добавить сливки, перемешать и поставить в холодильник на 10 часов. После поместить во фризер и довести до густой однородной массы.

Если фризера нет, то последовательность приготовления должна быть немного другой. Нужно взбить сливки в густую пену, затем ввести охлажденную смесь из остальных ингредиентов и взбивать все вместе около 25 минут. Поставить в морозилку, но не забывать будущее мороженое там, а взбивать массу каждые полчаса еще в течение трех часов. Затем оставить в морозилке до полной готовности, то есть часов на пять-шесть.

Пагото: греческое мороженое с йогуртом

Фото: предоставлено рестораном MOLON LAVE

Этот рецепт — из греческого ресторана MOLON LAVE. Для его приготовления вам потребуется йогуртовый порошок. Его также можно заказать в интернете. Это тонкой структуры порошок, напоминающий пудру, он состоит из концентрата творога, йогурта, сметаны и добавок: лактозы, глюкозы и так далее. Он придает мороженому ярко выраженный молочно-сливочный вкус.

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл Сливки 33% — 500 мл Сахар — 260 г Пиктин — 40 г Йогуртовая пудра — 40 г Как готовить:

Все ингредиенты перемешать, поместить в емкость для блендера и перемешивать на медленной скорости в течение 25 минут. Затем заморозить.

Мороженое «Сюрприз»

Фото: предоставлено рестораном Гранд-Кафе Dr. Живаго

А это мороженое готовится на основе покупного классического пломбира. Но если вы хотите удивить гостей, то это как раз то, что нужно. Рецептом с нами поделилась шеф-кондитер Гранд-Кафе Dr. Живаго Лидия Кузнецова

Ингредиенты на 1 порцию:

Юбилейное печенье — 15 г Два шарика пломбиры классического — 100 г Белок — 100 г Сахар — 200 г Вода — 50 г Как готовить:

Взбить белок в крепкую пену. Сахар смешать с водой и подогреть на плите до полного растворения сахара. Полученную массу влить во взбитый белок и перемешать. Получится заварной белок.

Печенье выложить на тарелку, затем на него водрузить два шарика мороженого и аккуратно распределить заварной белок. Можно сделать это ложкой с рельефным краем, чтобы получились завитки и волны, либо через кулинарный мешок с фигурной насадкой.

Затем белок быстро обжечь направленной струей огня из кулинарной горелки. Украсить свежими ягодами и листиками мяты.

Торт черничный чизкейк

Вы не поверите, но этот холодный десерт является диетическим и, в отличие от традиционного мороженого, подходит для тех, кто следит за фигурой. Его рецептом поделился с нами магазин здорового питания «Город-Сад». В основе его приготовления фруктовые муссы, которые послойно застывают в холодильнике. Может показаться, что готовить такой десерт долго и сложно. На самом деле, каждый этап занимает совсем немного времени и сил. Просто надо делать все постепенно. Потратив по 10 минут на каждый из слоев и поставив все в холодильник утром, к вечеру вы будете иметь великолепное легкое угощение, рецепт которого будут просить у вас все подруги.

Ингредиенты:

Для нижнего хрустящего слоя:

Кокосовая стружка — 65 г Ядра миндаля — 120 г Кешью очищенный — 50 г Финики — 210 г Ванилин — 5 г Соль — ¼ ч.л.

Для черничного мусса:

Кешью очищенный — 260 г Молоко миндальное — 120 г Агар-агар — 10 г Лимонный сок — 5 г Мед — 90 г Ванилин — 5 г Кокосовое масло — 250 г Пюре черники — 300 г Как готовить:

Все продукты для приготовления чизкейка можно купить в отделах здорового питания большинства крупных супермаркетов.

Первый этап. Очищенные (не жареные) орехи кешью для черничного мусса надо замочить в воде комнатной температуры на 2 часа (можно на ночь). Финики освободить от косточек, надрезав каждый плод ножом вдоль. Подготовить агар-агар: залить чайную ложку агар-агара чашкой воды, дать постоять 10 минут. После этого довести жидкость до кипения, постоянно помешивая, до полного растворения порошка. Дать остыть до теплого состояния. Второй этап. Готовим нижний хрустящий слой. Измельчите миндаль, кешью и финики вместе с солью в блендере, добавьте ванилин и кокосовую стружку, перемешайте. Равномерным слоем утрамбуйте полученную массу в небольшую разъемную форму для выпечки. Можно использовать и тарелку с высокими краями и плоским дном, проложив на дно пищевую пленку. Она поможет добыть потом готовый десерт из формы, не испортив его внешний вид.

Третий этап. Готовим черничный мусс: измельчаем в блендере замоченный кешью, добавляем миндальное молоко, лимонный сок, мед, ванилин. Кокосовое масло слега подогреваем, чтобы оно начало медленно растапливаться, и соединяем с остальными продуктами. Добавляем подготовленный агaр-агар. Готовим пюре из черники: просто измельчаем свежие или замороженные ягоды в блендере. Добавляем черничное пюре к остальным ингредиентам и все тщательно перемешиваем.

Получившийся черничный мусс надо выложить в форму поверх нижнего хрустящего слоя и отправить форму в морозилку, пока торт не затвердеет (потребуется примерно 5 часов). За час до подачи десерта переставить его из морозилки в холодильник. Перед самой подачей острым подогретым в горячей воде ножом разрезать на кусочки. Подавать, украсив свежими ягодами.

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