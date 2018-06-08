Органическая косметика: 11 лучших средств

Увидев на прилавке магазина косметический продукт, где крупными буквами красуется броская надпись «натуральный» или «eco», не стоит спешить и оптимистично, без лишних раздумий класть его в корзину. Помните, что действительно натуральная косметика определяется по другим признакам. Для начала внимательно изучите состав и поищите на упаковке значки экосертификатов. Конечно, запомнить все критичные ингредиенты очень сложно, но зато можно воспользоваться шпаргалкой. Также познакомиться с органическими косметическими средствами можно и в нашей статье. Специально для вас мы подготовили обзор декоративной и уходовой косметики от отечественных и зарубежных производителей.

Шампунь для волос «Дикая Роза» от Levrana

Российский бренд натуральной косметики порадует не только своим составом, но и качеством. Вся продукция бренда гипоаллергенна и подходит даже детям. Натуральный состав средств подтвержден сертификатом COSMOS NATURAL. Среди популярных продуктов Levrana — шампунь «Дикая Роза», который подходит для всех типов волос. Как заявляет производитель, органический шампунь придает объем и сохраняет волосы чистыми на длительное время. Кроме того, он обладает и лечебными свойствами. В составе продукта — натуральные ингредиенты: экстракты растений, эфирные масла, витамин Е.

Цена: 350 рублей.

Шампунь Natura Siberica для сухих волос «Защита и питание»

100%-ным натуральным составом может похвастаться и этот шампунь. Базовый ингредиент продукта — кедровое молочко (Ceder) — содержит большое количество природного омолаживающего вещества, витамина Е. В свою очередь этот органический ингредиент активно стимулирует обновление клеток, восстанавливает волосяные луковицы и укрепляет их. А экстракт родиолы розовой, который также входит в состав шампуня, защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды.

Цена: 390 рублей.

Кондиционер для блеска волос с аргановым маслом Logona

Отличное натуральное средство для ломких и поврежденных волос. Ценные масла, входящие в состав кондиционера, бережно очищают их по всей длине, увлажняют и решают проблему секущихся кончиков. А экстракт гранатовых косточек в сочетании с гиалуроновой кислотой и аргинином оказывает лечебный эффект— улучшает кровоток, восстанавливает структуру волос и наполняет их жизненной силой. Косметика Logona является обладателем престижного сертификата BDIH, поэтому советуем присмотреться и к другим средствам этого бренда.

Цена: 859 рублей.

Увлажняющий тоник Sativa № 58 Увлажняющий тоник белорусской марки Sativa пользуется большой популярностью у девушек, предпочитающих органическую косметику. Универсальное средство на основе гидролата розы подходит для всех типов кожи. Тоник не только тонизирует кожу, но и эффективно ее увлажняет. Кроме того, средство обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами. После использования этого органического продукта кожа становится эластичной, а цвет лица — более свежим. Вся косметика марки Sativa не содержит химических веществ, не тестируется на животных и не приносит вред окружающей среде.

Цена: 587 рублей.

Легкий дневной крем для лица «Сохранение молодости», «Рецепты бабушки Агафьи», серия White Agafia

Эффективный и недорогой натуральный крем для лица «от бабушки Агафьи» может спокойно и полноценно заменить самое дорогое средство в вашей косметичке. Он отлично увлажняет кожу, защищает ее от агрессивного воздействия окружающей среды и даже от УФ-излучения. А благодаря травяным экстрактам, на основе которых создан этот органический продукт, он обладает еще и современным омолаживающим комплексом. Крем подходит для всех типов кожи девушкам в возрасте до 35 лет.

Цена: 170 рублей.

Скраб для лица «Иланг-Иланг» от MiKo

Хотите чистую и идеально гладкую кожу — попробуйте органический скраб «Иланг-Иланг» от российского производителя натуральной косметики. Этот продукт безупречно очищает кожу даже от самых мелких и невидимых глазу ороговевших клеток. Сам скраб по своей главной функциональной характеристике — средней грубости, но тем не менее достаточно мягкий. Благодаря богатому природному составу, насыщенному маслами и экстрактами, процедура глубокого очищения лица проходит комфортно и бережно. Продукт подходит обладательницам комбинированной кожи.

Цена: 460 рублей.

Энергетический крем для лица с УФ фильтром Noni Care Day Face Cream

Если вы опасаетесь пигментных пятен и переживаете за защиту кожи от сухости, то Noni Care — это то, что вам нужно. Помимо того, что этот органический крем активно увлажняет и питает кожу, он еще и защищает ее от вредных солнечных лучей. Его можно смело наносить и утром, и вечером, поскольку в косметике Noni Care нет парабенов, парафина и силиконов. Состав полностью натуральный и даже звучит вкусно и привлекательно: сок фрукта нони, экстракты ананаса, папайи и ванили, масло кожуры сладкого апельсина, растительные масла, витамины С и Е.

Цена: 550 рублей.

Минеральная пудра-основа Belka

Еще один косметический продукт, без которого летом просто не обойтись. Минеральная пудра «Белка» с высокой степенью защиты (SPF 20) от российского производителя натуральной косметики подойдет девушкам с любым типом кожи, в том числе и чувствительной. Продукт порадует не только своим органическим составом, в котором нет консервантов, спирта, синтетических красителей и отдушек, но и своими полезными свойствами. Пудра отлично выравнивает тон, матирует, придает легкое приятное свечение и не скатывается в течение дня. При этом вы не будете чувствовать ее на лице, Belka просто воздушно-невесомая.

Цена: 900 рублей.

Матовая губная помада Sante «Бархатная Роза»

Этот органический продукт немецкого бренда Sante может смело рассчитывать на почетное место в косметичке любой девушки. Яркая, стойкая, да еще и 100%-но натуральная помада подойдет для всех типов кожи губ, даже для чувствительной. В составе косметики Sante нет никакой химии, нет продуктов нефтепереработки и синтетических красителей. Все ингредиенты — природные: органические масла и витамин Е питают и восстанавливают кожу губ, а комплекс натуральных восков защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Цена: 786 рублей.

Объемная тушь для ресниц Neobio

Органическая тушь Neobio не только придаст объем вашим ресницам, но и будет ухаживать за ними благодаря питательным маслам, входящим в состав продукта. Косметика этого бренда сертифицирована и полностью органическая. Тушь на 100% состоит из натуральных ингредиентов, поэтому пользоваться ей смело можно и тем, у кого очень чувствительные глаза, а также при ношении контактных линз. Удобная классическая щеточка Neobio позволяет прокрасить каждую ресничку, не склеивая их. Еще один безусловный плюс этого продукта — смывать ее можно даже обычной водой, без использования средств для снятия макияжа.

Цена: 628 рублей.

Тени для глаз «Коллекция Северное сияние» KM Cosmetics

Любите новизну и преображения? В таком случае минеральные тени от KM Cosmetics — это как раз то, что вам нужно. Тени прекрасно растушевываются и могут наслаиваться до достижения необходимого цвета и оттенка. То есть с помощью одной баночки вы сможете сделать как утренний макияж — легкий, нежный, так и вечерний — более яркий, по-хорошему дерзкий и насыщенный. Производитель косметики предлагает разные оттенки и текстуру теней: сатиновые, матовые и шимерные для разных цветотипов кожи, настроения и событий. В состав продукта включен гипоаллергенный ингредиент — оксид железа, который как раз и отвечает за такие роскошные, яркие оттенки.

Цена: 340 рублей.