Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? Часть 3

Редактор Наталия Капица и персональный тренер Юлия Погоцкая (@julymaevskaya) продолжают эксперимент. Новый комплекс упражнений и подробный план питания на следующую неделю. Легко не будет!

Питание

Понедельник

Завтрак: омлет с овощами + смузи из пшеничного молока и клубники Перекус: сырники + клубника Обед: тефтели из бурого риса и куриной грудки в томатном соусе Ужин: салат из помидора, огурца и зелени с тунцом

Вторник

Завтрак: пшенная каша с бананом на кокосовом молоке Перекус: сэндвич с цельнозерновым хлебом с лососем и авокадо Обед: паста из полбы с креветками и цуккини Ужин: печеные овощи с сыром

Среда

Завтрак: овсяноблин с сыром и зеленью Перекус: вареное яйцо + зеленое яблоко Обед: куриная грудка с апельсином и сыром + булгур с розмарином Ужин: рыбные котлеты с печеными цуккини

Четверг

Завтрак: творожная запеканка Перекус: орехи + курага Обед: цуккини, фаршированные куриной грудкой и овощами Ужин: салат с морепродуктами

Пятница

Завтрак: гречка +овощи + яйцо Перекус: овощной салат с сыром Обед: тушеная говядина + бурый рис Ужин: салат из моркови + запеченная форель

Совет! Купите протеиновые батончики и всегда возите их с собой. Если нет времени на завтрак, обед или ужин, он может заменить прием пищи. Но обращайте внимание на состав — там не должно быть сахара, вредных консервантов и красителей. Только гидролизованный протеин сои, молочный белок и другие натуральные компоненты.

Тренировки

Упражнения выполняются без перерыва в два круга. В конце тренировки делается сет на пресс. Упражнения можно подбирать любые — главное не делать длинных перерывов между подходами. Также можно добавить к тренировке несколько видов динамичной планки.

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