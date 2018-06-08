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Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? Часть 3
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Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? Часть 3 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Редактор Наталия Капица и персональный тренер Юлия Погоцкая (@julymaevskaya) продолжают эксперимент. Новый комплекс упражнений и подробный план питания на следующую неделю. Легко не будет!
Питание
Понедельник
Завтрак: омлет с овощами + смузи из пшеничного молока и клубники Перекус: сырники + клубника Обед: тефтели из бурого риса и куриной грудки в томатном соусе Ужин: салат из помидора, огурца и зелени с тунцом
Вторник
Завтрак: пшенная каша с бананом на кокосовом молоке Перекус: сэндвич с цельнозерновым хлебом с лососем и авокадо Обед: паста из полбы с креветками и цуккини Ужин: печеные овощи с сыром
Среда
Завтрак: овсяноблин с сыром и зеленью Перекус: вареное яйцо + зеленое яблоко Обед: куриная грудка с апельсином и сыром + булгур с розмарином Ужин: рыбные котлеты с печеными цуккини
Четверг
Завтрак: творожная запеканка Перекус: орехи + курага Обед: цуккини, фаршированные куриной грудкой и овощами Ужин: салат с морепродуктами
Пятница
Завтрак: гречка +овощи + яйцо Перекус: овощной салат с сыром Обед: тушеная говядина + бурый рис Ужин: салат из моркови + запеченная форель
Совет! Купите протеиновые батончики и всегда возите их с собой. Если нет времени на завтрак, обед или ужин, он может заменить прием пищи. Но обращайте внимание на состав — там не должно быть сахара, вредных консервантов и красителей. Только гидролизованный протеин сои, молочный белок и другие натуральные компоненты.
Тренировки
Упражнения выполняются без перерыва в два круга. В конце тренировки делается сет на пресс. Упражнения можно подбирать любые — главное не делать длинных перерывов между подходами. Также можно добавить к тренировке несколько видов динамичной планки.
Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? Часть 1  Челлендж BeautyHack: как накачать мышцы за месяц? Часть 2
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