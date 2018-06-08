Шеф‑повар сборной Франции закупил к ЧМ‑2018 сотни килограммов подмосковного сыра

Шеф-повар сборной Франции по футболу Ксавье Руссо посетил сыроварню в подмосковной Истре и купил несколько сотен килограммов сыра российского производства для приготовления блюд, сообщил фермер Олег Сирота

«Сегодня утром к нам на сыроварню приехал шеф-повар сборной Франции. Он посмотрел, как мы варим, как сыры созревают, и говорит: «Заверните нам вашего замечательного сыра и побольше!». У нас заказ сумасшедший — несколько сотен килограммов», — сказал Сирота в эфире Радио « Комсомольская правда ».

По словам Сироты, повар подчеркнул, что его футболисты не сядут за стол без хорошего сыра.

«Получается, что Менди, Эрнандез, Гризманн будут наши сыры кушать. Мне теперь есть за кого болеть. Если они выиграют, мы же свой сыр назовем сыром чемпионов», — добавил фермер.

Кроме сыра, французский повар также приобрел и российский йогурт.

Сыроварня «Русский пармезан» была образована в 2015 году в деревне Дубровское городского округа Истра частным предпринимателем Олегом Сиротой. На ферме производятся твердые сыры, сыры с плесенью и некоторые виды мягких сыров.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».