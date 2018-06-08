Черный чай поможет похудеть и замедлит старение

Австралийские ученые выяснили, что регулярное употребление черного чая способно избавить организм от лишнего веса и приостановить процесс старения организма. Издание Daily Mail сообщило, что напиток заставляет по‐другому работать содержащиеся в кишечнике бактерии и налаживает обмен веществ.

Исследователи обнаружили, что черный чай помогает бороться с ожирением, налаживая работу микробиома человека. Кроме этого, по мнению ученых, черный чай замедляет процесс старения организма. Этому способствуют полезные вещества, которые содержаться в листьях данного вида чая. Известный австралийский диетолог Сьюзи Баррел изучила влияние каждого его вида на здоровье человека. Имбирный чай: лучше всего помогает справиться с тошнотой и способствует пищеварению. Также он помогает бороться с ангиной и насморком. Мятный чай диетолог рекомендует пить во время соблюдения какой-либо диеты.

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