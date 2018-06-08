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Черный чай поможет похудеть и замедлит старение
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Черный чай поможет похудеть и замедлит старение 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Австралийские ученые выяснили, что регулярное употребление черного чая способно избавить организм от лишнего веса и приостановить процесс старения организма. Издание Daily Mail сообщило, что напиток заставляет по‐другому работать содержащиеся в кишечнике бактерии и налаживает обмен веществ.
Исследователи обнаружили, что черный чай помогает бороться с ожирением, налаживая работу микробиома человека. Кроме этого, по мнению ученых, черный чай замедляет процесс старения организма. Этому способствуют полезные вещества, которые содержаться в листьях данного вида чая. Известный австралийский диетолог Сьюзи Баррел изучила влияние каждого его вида на здоровье человека. Имбирный чай: лучше всего помогает справиться с тошнотой и способствует пищеварению. Также он помогает бороться с ангиной и насморком. Мятный чай диетолог рекомендует пить во время соблюдения какой-либо диеты.
Чай ройбуш препятствует воспалительным процессам, содержит витамин С, а также налаживает иммунную систему.
Чай из одуванчиков является мощным мочегонным свойством и нормализует работу печени.
Ромашковый чай прекрасно успокаивает и эффективно борется со стрессом.
Британские ученые изучили процессы, которые влияют на развитие ишемической болезни сердца, рака и нейродегенеративных недугов. Выяснилось, что зеленый чай, в отличие от остальных напитков в рационе человека, способствует профилактике инфаркта.
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