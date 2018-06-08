Какими овощами будут заполнены полки наших супермаркетов завтра

1. Больше тепличных овощей

По данным пресс-службы Минсельхоза, в июне этого года в целом по России собрали 420,4 тыс. тонн тепличных овощей, что на 15,8% выше уровня 2017 года. Больше всего в теплицах выращивают огурцов и томатов. Лидерами по производству тепличных овощей стали Краснодарский край, Московская область, Ставропольский край и Волгоградская область.

Сладкий перец, выращенный в теплице

2. Гидропоника, вперёд!

Когда тепличные растения выращивают без грунта — в питательной среде — это гидропоника. Она весьма популярна в Израиле и Европе, особенно в Скандинавии и Великобритании. При гидропонике корни растений погружены в защищенной питательный раствор, где нет места пестицидам и насекомым. Выращенные таким образом овощи — более чистый продукт, чем выращенные в земле.

Гидропоника

3. Городские фермеры засевают крыши зданий

Вертикальные сады — хит последнего десятилетия, который небольшими, но уверенными шагами шествует и по центральным регионам России. В частности, некоторые отечественные компании, выращивающие салаты и клубнику, используют выгоду вертикальных и контейнерных гидропонных установок. Теперь на очереди — сады и огороды на крыше городских зданий, куда придут городские жители, «переросшие» выращивание зелени на подоконнике. Интересно, что такие стартапы сейчас активно поощряются. Проявляют активность и ученые. Так сотрудники Московской сельскохозяйственной академия имени Тимирязева разработали контейнер для выращивания овощей, который поддерживает заданную влажность почвы и ее температуру. Он позволяет выросшей в нем зелени быть такой же вкусной и ароматной, что и выращенная в открытом грунте, например, на даче.

Зелёные крыши Сиднея

4. Овощной набор сразу к столу

Сейчас среди огурцов, помидоров, салатов и прочих хрустящих и полезных на прилавках супермаркетов всё чаще стали появляться наборы овощей на подложках в вакууме. Наборы разные: помытые и почищенные, нарезанные, для салатов и супов. Это удобно, особенно для тех, кто спешит.

Овощи и фрукты в вакуумной упаковке

5. Бэби овощи на радость детям

Мы много раз писали о том, как и зачем прививать детям любовь к овощам, и не только мы, конечно — все здравомыслящие люди ратуют за овощи. Детвора с радостью хрустит печеньем и крекерами, уплетает картошку фри, заедает обиды конфетами и мармеладными мишками, но на этом пиршестве почти нет места капусте, шпинату, редиске или кукурузе. Производители тоже заинтересованы в охвате детской аудитории, поэтому стали выпускать бэби овощи в небольших разноцветных упаковках: пакетах и стаканчиках. Их можно съесть дома, в дороге или даже взять с собой в школу — друзья и одноклассники смеяться не будут, наоборот, попросят и для себя ломтик морковки или сладкого перца.

Бэби-кукуруза с фасолью

По материалам компании «Интерагро»