Рецепты здоровья: лечебные свойства листьев земляники

Пока цветет земляника, есть время заготовить целебное сырье — листья растения, применяемые в народной медицине для лечения различных заболеваний и в качестве витаминного средства.

Пока цветет земляника, есть время заготовить лекарственное сырье

Настои и отвары земляничного листа используются при гастрите, болезнях печени, подагре, анемии, авитаминозах; наружно — для лечения воспалительных заболеваний полости рта и горла; при кожных высыпаниях. Лист земляники входит в состав различных травяных сборов.

Настой листьев земляники при гастрите, колите

1 ст.ложку сушеных измельченных листьев залить 0,5 л холодной кипяченой воды, настаивать в течение 8 часов, процедить, сырье отжать. Принимать 3 раза в день по 0,5 стакана.

Настой листьев земляники при авитаминозе

2 ст.ложки измельченных сушеных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 2 часов, процедить, сырье отжать. Выпить в течение дня небольшими порциями.

Чай из листьев земляники для очищения сосудов

1 ст.ложку сушеных измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой 1 час. Пить вместо чая 3-4 раза в день.

Травяной сбор с земляничным листом при мочекаменной болезни и цистите

Смешать сушеное измельченное сырье:

лист земляники лесной — 30 г;

лист черной смородины — 50 г;

цветки коровяка скипетровидного — 15 г;

цветки липы сердцевидной — 20 г.

1 ст.ложку смеси залить 1 стаканом теплой воды, довести до кипения, кипятить на слабом огне в течение 20-25 минут, процедить. Принимать 2-3 раза в день после еды по 0,5 стакана.

Травяной сбор с земляничным листом для улучшения обмена веществ

Смешать взятые в равных долях сушеные измельченные листья земляники, черники и брусники. 1 ст.ложку смеси залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 4 часов, процедить. Принимать в течение месяца 2 раза в день (утром за полчаса до завтрака и на ночь) по 0,5 стакана. После перерыва на 1 месяц курс можно повторить.