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Рецепты здоровья: лечебные свойства листьев земляники
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Рецепты здоровья: лечебные свойства листьев земляники 

7dach.ru 32 минуты назад
Фото: 7dach.ru
Пока цветет земляника, есть время заготовить целебное сырье — листья растения, применяемые в народной медицине для лечения различных заболеваний и в качестве витаминного средства.
Пока цветет земляника, есть время заготовить лекарственное сырье
Настои и отвары земляничного листа используются при гастрите, болезнях печени, подагре, анемии, авитаминозах; наружно — для лечения воспалительных заболеваний полости рта и горла; при кожных высыпаниях. Лист земляники входит в состав различных травяных сборов.
Настой листьев земляники при гастрите, колите
1 ст.ложку сушеных измельченных листьев залить 0,5 л холодной кипяченой воды, настаивать в течение 8 часов, процедить, сырье отжать. Принимать 3 раза в день по 0,5 стакана.
Настой листьев земляники при авитаминозе
2 ст.ложки измельченных сушеных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 2 часов, процедить, сырье отжать. Выпить в течение дня небольшими порциями.
Чай из листьев земляники для очищения сосудов
1 ст.ложку сушеных измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой 1 час. Пить вместо чая 3-4 раза в день.
Травяной сбор с земляничным листом при мочекаменной болезни и цистите
Смешать сушеное измельченное сырье:
лист земляники лесной — 30 г;
лист черной смородины — 50 г;
цветки коровяка скипетровидного — 15 г;
цветки липы сердцевидной — 20 г.
1 ст.ложку смеси залить 1 стаканом теплой воды, довести до кипения, кипятить на слабом огне в течение 20-25 минут, процедить. Принимать 2-3 раза в день после еды по 0,5 стакана.
Травяной сбор с земляничным листом для улучшения обмена веществ
Смешать взятые в равных долях сушеные измельченные листья земляники, черники и брусники. 1 ст.ложку смеси залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 4 часов, процедить. Принимать в течение месяца 2 раза в день (утром за полчаса до завтрака и на ночь) по 0,5 стакана. После перерыва на 1 месяц курс можно повторить.
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