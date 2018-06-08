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Путин отведал в КНР сэндвич собственного приготовления
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Путин отведал в КНР сэндвич собственного приготовления 

Мир24 32 минуты назад
Китайский сэндвич к завтраку и манты по-президентски — вот некоторые блюда из меню торжественного приема, который устроил председатель КНР Си Цзиньпин. Российскому президенту Владимиру Путину предложили не только попробовать на вкус эти кушанья, но и приготовить их лично, информирует телеканал «МИР 24».
И глава РФ не отказался. Он поджарил лепешку из бобовой муки и завернул в нее начинку, получив китайский бутерброд (по-русски — сладкий блин). Затем президент слепил манты из свинины на пару с национальным уклоном. Правда, похожи они оказались на русские пельмени.
После торжественного приема российский лидер вылетел в Циндао. В выходные там пройдет саммит ШОС. Прямо из аэропорта кортеж направился к Дому народных собраний, где заседает китайский парламент.
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