Путин отведал в КНР сэндвич собственного приготовления

Китайский сэндвич к завтраку и манты по-президентски — вот некоторые блюда из меню торжественного приема, который устроил председатель КНР Си Цзиньпин . Российскому президенту Владимиру Путину предложили не только попробовать на вкус эти кушанья, но и приготовить их лично, информирует телеканал «МИР 24».

И глава РФ не отказался. Он поджарил лепешку из бобовой муки и завернул в нее начинку, получив китайский бутерброд (по-русски — сладкий блин). Затем президент слепил манты из свинины на пару с национальным уклоном. Правда, похожи они оказались на русские пельмени.

После торжественного приема российский лидер вылетел в Циндао. В выходные там пройдет саммит ШОС . Прямо из аэропорта кортеж направился к Дому народных собраний, где заседает китайский парламент.

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