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Вся правда о продуктах, вызывающих рак
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Вся правда о продуктах, вызывающих рак 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Как страшно есть! Глянешь в интернет и обязательно наткнешься на сенсационное сообщение в стиле хоррор про вызывающие рак продукты. Чипсы, лимонад, красное мясо, булочки, сладости и наоборот, солености — список опасных продуктов пополняется постоянно.
Смотришь после такого чтива в холодильник и думаешь: вот они, убийцы человечества, лежат аккуратно на полочках. И масло, и яйца, и сыр, и котлетки с пюрешечкой, колбаска. Так и манят. Не хочешь читать писульки устрашающие, а они в глаза сами прыгают своими заголовками, от которых кровь в жилах стынет. «Клубника вызывает рак», например. Ужас, а ты в выходные килограмм слопала с сахаром и сливками, самоубийца. О ПРОДУКТАХ-УБИЙЦАХ Вот как выглядит ТОП-10 продуктов, приговоренных интернетными страшилками к уничтожению человечества:
1. колбасы и сосиски 2. мучные изделия 3. сахар и соль 4. чипсы 5. лимонады 6. красное мясо 7. консервированные помидоры 8. майонез, кетчуп, уксус и соевый соус 10. рафинированное растительное масло
Питаться чисто, сбалансированно и поменьше нервничать — вот правильный код, которого нужно придерживаться.
— Ведь нервы — гораздо больший провокатор рака, нежели продукты питания, -подытоживает диетолог Хильт.
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