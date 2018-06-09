БЖУ-игры: голосуйте, какой бургер аппетитнее и полезнее

Фастфуд для гурманов и ЗОЖ-ников

Здоровое питание и бургеры — казалось бы, эти понятия несовместимы. Но в последнее время даже адепты здорового образа жизни нет-нет да бывают замечены за поедание горячей булочки с пышной котлеткой. Самые популярные из «полезных перекусов» — вегетарианские, с котлетками из нута, чечевицы или фасоли и булочкой из зернового или кето-хлеба.

С ними конкурируют «чёрные бургеры»: для их приготовления используют специальный хлеб, в тесто для которого добавляют измельчённый бамбуковый уголь или чернила каракатицы.

Вопреки укоренившемуся заблуждению, чёрные бургеры ничуть не менее калорийны чем классические.

Но и среди них попадаются вполне приемлемые для ЗОЖ-последователей варианты. Главное — соблюдать чувство меры.

1 Вегетарианский бургер с котлетой из нута и овощами

Калорийность: около 400 ккал на порцию

БЖУ-соотношение: белки — 37% жиры –15% углеводы — 48%

Замочите нут на сутки, затем отварите до готовности, по вкусу приправив солью и перцем.

Обжарьте на растительном масле лук, добавьте специи и вместе с нутом пропустите через мясорубку, добавив для сочности немного бульона.

Сформируйте из фарша котлетки, обваляйте их в муке и обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки.

Разрежьте вегетарианскую булочку, смажьте острым соусом одну из её половинок и соберите бургер, добавив котлету, зелень и овощи.

2 Чёрный бургер с курицей

Калорийность: около 500 ккал на порцию.

БЖУ-соотношение: белки — 33%, жиры — 25%, углеводы — 41%

Нарежьте куриное филе, тонко отбейте, приправьте и обжарьте на сильном огне.

Убавьте огонь, добавьте немного воды и доведите филе до готовности, накрыв сковороду крышкой.

Нарежьте овощи (морковь, огурец, капусту и лук) соломкой и заправьте уксусом, солью и сахаром.

Чёрную булочку разрежьте, смажьте соусом, положите на нижнюю половинку лист салата, ломтики курицы, кружок помидора и заправленный салат.

Накройте второй половинкой булочки и подавайте к столу.

Фото: Pixabay.com