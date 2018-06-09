Собираетесь в поездку? Продукты подождут!

Ваши планы: на дачу на выходные 1. Что взять с собой?

Разумеется, на вечер — шашлыки, побольше свежих овощей, лаваш и сыр. В дорогу захватите воды без газа, заранее помытые фрукты и бутерброды. Если застрянете в пробке, сможете свернуть на проселочную дорогу и устроить небольшой пикник.

2. Что можно оставить в холодильнике? В ящике для мяса и рыбы можете хранить охлажденное мясо, птицу, креветки и даже лосось. Главная печаль путешественника: возвращаетесь из поездки, а вместо спокойного вечера дома вас ждет поход в магазин или необходимость срочно размораживать мясо, которое при этом превращается в подошву. Но если в вашем холодильнике используется технология VitaFresh (как в новых холодильниках Bosch), все гораздо проще. Так, в ящике для мяса и рыбы температура всегда ниже, чем в основном холодильном отделении, и благодаря этому продукты хранятся дольше. Например, охлажденный лосось или куриные грудки останутся свежими в течение 4-5 дней, причем в них сохранятся все питательные вещества и витамины. Ваши планы: 4 дня по Золотому Кольцу 1. Что взять с собой? Идеальные перекусы для взрослых и детей — роллы из лаваша с зеленью и сыром, нарезанные перцы, огурцы и редиска. Если проголодаетесь в дороге, сможете перекусить прямо в машине. Мясные закуски и салаты, заправленные соусом, брать не стоит: в жаркую погоду уже через пару часов они могут испортиться. И во время путешествия внимательно смотрите по сторонам — в окрестностях Золотого Кольца сейчас множество маленьких ресторанчиков и кафе, в которых готовят потрясающе вкусные блюда из местных продуктов. 2. Что можно оставить в холодильнике? Можете смело оставить в ящике для фруктов и овощей клубнику, черешню, зеленый салат и листовую зелень. Клубника, черешня и листовая зелень — своего рода чемпионы среди скоропортящихся продуктов. Чаще всего бывает так: вы приносите из магазина упаковки с идеальными на вид ягодами и салатом, а на следующий день с удивлением обнаруживаете, что половина продуктов пришла в негодность. Почему это происходит, если в холодильнике поддерживается оптимальная температура? Дело в том, что для хранения продуктов важна не только температура, но и определенный уровень влажности. Причем для разных продуктов показатели разные. Поэтому в современных холодильниках Bosch, где есть отдельные ящики для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы, продукты остаются свежими дольше. Ваши планы: в отпуск на две недели 1. Что взять с собой?

Если летите на самолете, главное правило для закусок — как можно меньше соли, чтобы не провоцировать отеки при перепаде давления и необходимости долго сидеть неподвижно. Фрукты, овощи, злаковые и протеиновые батончики и несоленые орехи — отличный выбор. Если едете на машине, стоит прихватить автомобильный холодильник — тогда в дорогу можно приготовить практически любые продукты. 2. Что можно хранить в холодильнике? Брокколи, зеленый салат, сыр. Отправляясь в отпуск на две недели, большинство из нас решаются оставить в холодильнике только замороженные продукты, потому что все остальное рискует покрыться плесенью. Но благодаря технологии Bosch VitaFresh в холодильнике поддерживается не только оптимальная температура, но и нужный для долгого хранения уровень влажности. А значит, вернувшись из отпуска и отдохнув полчаса от перелета, вы сможете приготовить идеальный легкий салат из свежих овощей и сыра. Клетчатка и белок — то, что нужно после долгой дороги. Ваши планы: перейти на фриланс и пару месяцев пожить у моря 1. Что взять с собой? Главное, чем стоит запастить, — хорошее настроение. Старайтесь брать с собой минимум вещей, в том числе и перекусов. У вас будет отличная возможность совершить настоящее путешествие и в каждом городке попробовать что-то местное и неповторимое. Не упустите ее! 2. Что можно хранить в холодильнике?

В ящике для овощей и фруктов вас дождется морковь, свекла, молодой картофель, а в морозилке отлично сохранятся любые замороженные продукты — от мяса и птицы до овощей и ягод.

Тем, кто не слишком внимательно следит за инновациями на рынке бытовой техники, остается только один выход перед долгим путешествием. Отключить холодильник, разморозить морозилку, доесть все продукты, а то, что осталось, раздать родным и друзьям. После этого протереть все внутренние поверхности влажной салфеткой и отправляться в путешествие. Но если у вас холодильник с технологией Bosch VitaFresh, многое меняется. Во-первых, инновационные холодильники Bosch относятся к категории No Frost и не требуют разморозки ни при каких условиях. А во-вторых, в специальной зоне свежести некоторые продукты могут храниться настолько долго, что вы сможете смело провести лето у моря. К примеру, тесты на свежесть показали, что морковь в ящике для овощей и фруктов может храниться до 80 дней и при этом не потеряет питательных свойств и витаминов и даже не заветрится.

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