Еще раньше: оливковое масло в Италии делали еще в бронзовом веке

Научные сотрудники Южно-Флоридского университета доказали, что изготовление оливкового масла в Италии началось на 700 лет раньше, чем считалось ранее. К такому выводу ученые пришли в ходе нового исследования древнего сосуда, фрагменты которого были обнаружены в 1990-е годы в населенном пункте Castelluccio, сообщается в статье, опубликованной в научном издании Analytical Methods.

Емкость яйцеобразной формы, украшенная веревочными лентами и вертикальными ручками с трех сторон, была восстановлена примерно из 400 керамических элементов. Находка, высота которой составила около метра, была датирована ранним бронзовым веком.

Решив узнать, с какой целью жители древней Италии использовали кувшин, американские специалисты подвергли его анализу, включавшего в себя три метода — газовую хроматографию, масс-спектрометрию и ядерный магнитный резонанс. В результате на изучаемых образцах были обнаружены органические остатки, которые содержали олеиновую и линолевую кислоты — признаки того, что в сосуде хранили оливковое масло, а также соответствующие подписи.

Таким образом, ученые установили, что оливковое масло использовалось людьми уже во времена бронзового века, а не медного, как это предполагалось ранее.