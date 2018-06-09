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Еще раньше: оливковое масло в Италии делали еще в бронзовом веке
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Еще раньше: оливковое масло в Италии делали еще в бронзовом веке 

Мир24 1 час назад
Научные сотрудники Южно-Флоридского университета доказали, что изготовление оливкового масла в Италии началось на 700 лет раньше, чем считалось ранее. К такому выводу ученые пришли в ходе нового исследования древнего сосуда, фрагменты которого были обнаружены в 1990-е годы в населенном пункте Castelluccio, сообщается в статье, опубликованной в научном издании Analytical Methods.
Емкость яйцеобразной формы, украшенная веревочными лентами и вертикальными ручками с трех сторон, была восстановлена примерно из 400 керамических элементов. Находка, высота которой составила около метра, была датирована ранним бронзовым веком.
Решив узнать, с какой целью жители древней Италии использовали кувшин, американские специалисты подвергли его анализу, включавшего в себя три метода — газовую хроматографию, масс-спектрометрию и ядерный магнитный резонанс. В результате на изучаемых образцах были обнаружены органические остатки, которые содержали олеиновую и линолевую кислоты — признаки того, что в сосуде хранили оливковое масло, а также соответствующие подписи.
Таким образом, ученые установили, что оливковое масло использовалось людьми уже во времена бронзового века, а не медного, как это предполагалось ранее.
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