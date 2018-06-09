Диетические продукты, которые можно есть и не толстеть

Чтобы не набрать лишнего веса, отказываться от пищи или садиться на строжайшую диету вовсе не требуется. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала «ВМ», от каких продуктов вы точно не потолстеете.

В первую очередь, диетолог подчеркнула, что к каждому человеку в этом вопросе требуется индивидуальный подход, поскольку особенности организма у всех разные. Например, кому-то противопоказаны углеводы, а у кого-то плохо усваиваются жирные компоненты пищи. Но все же есть несколько продуктов, которые полезны для всех.

Белковые продукты

Источниками полноценного белка являются все мясные продукты, в их числе говядина, телятина, индейка, курица, цесарка, но мясо должно быть натуральным, а не переработанным.

— Рыба, вне всякого сомнения, тоже будет легко усваиваться и приносить массу полезных минералов и для костных структур, а витаминный комплекс для поддержания стабильности различных биохимических процессов в организме, — отметила Маргарита Королева.

— Никогда не потолстеешь от чистой воды. Мы на 80 процентов состоим исключительно из нее, а не из сока, кофе и чая, — сказала Маргарита Королева. — Это наиболее универсальный напиток, показанный абсолютно всем.