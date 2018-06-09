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Диетические продукты, которые можно есть и не толстеть
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Диетические продукты, которые можно есть и не толстеть 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Чтобы не набрать лишнего веса, отказываться от пищи или садиться на строжайшую диету вовсе не требуется. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала «ВМ», от каких продуктов вы точно не потолстеете.
В первую очередь, диетолог подчеркнула, что к каждому человеку в этом вопросе требуется индивидуальный подход, поскольку особенности организма у всех разные. Например, кому-то противопоказаны углеводы, а у кого-то плохо усваиваются жирные компоненты пищи. Но все же есть несколько продуктов, которые полезны для всех.
Белковые продукты
Источниками полноценного белка являются все мясные продукты, в их числе говядина, телятина, индейка, курица, цесарка, но мясо должно быть натуральным, а не переработанным.
— Рыба, вне всякого сомнения, тоже будет легко усваиваться и приносить массу полезных минералов и для костных структур, а витаминный комплекс для поддержания стабильности различных биохимических процессов в организме, — отметила Маргарита Королева.
— Никогда не потолстеешь от чистой воды. Мы на 80 процентов состоим исключительно из нее, а не из сока, кофе и чая, — сказала Маргарита Королева. — Это наиболее универсальный напиток, показанный абсолютно всем.
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